“Adınız FETÖ soruşturmasına karıştı" yalanıyla dolandırdılar! 1 milyonluk vurgun işte böyle engellendi...

OTOBÜSE BİNİP KAÇMAK ÜZEREYKEN, POLİS SON ANDA YAKALADI!

Şebekenin diğer 3 üyesi ise otobüse binerek kaçma planı yapıyordu. Ancak polis onların da izini sürerek son anda müdahale etti. Otogarda operasyon düzenleyen ekipler, dolandırıcıları otobüse binmek üzereyken kıskıvrak yakaladı.