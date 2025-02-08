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Haberler Yaşam “Adınız FETÖ soruşturmasına karıştı" yalanıyla dolandırdılar! 1 milyonluk vurgun işte böyle engellendi...
Giriş Tarihi: 08.02.2025 09:41 Güncelleme Tarihi: 08.02.2025 09:41

“Adınız FETÖ soruşturmasına karıştı" yalanıyla dolandırdılar! 1 milyonluk vurgun işte böyle engellendi...

Ankara'da vatandaşları hedef alan dolandırıcılar, "terör soruşturması" yalanıyla büyük bir vurguna imza attı. Kendilerini polis, savcı ve MİT mensubu olarak tanıtarak "Adınız FETÖ soruşturmasına karıştı, evinizdeki para ve altınları inceleme için teslim etmelisiniz" diyen şüpheliler, mağdurları tuzağa düşürdü. Ancak polis, hızla harekete geçerek dolandırıcıları kaçamadan kıskıvrak yakaladı.Ekipler, 2'si araçla, 3'ü otobüse binmek üzereyken suçüstü yakalanan 5 şüpheli tutuklanırken, 1 milyon liralık para ve ziynet eşyası ele geçirildi.

ÖMER ÇETİN
Adınız FETÖ soruşturmasına karıştı yalanıyla dolandırdılar! 1 milyonluk vurgun işte böyle engellendi...

Ankara'da yaşayan 4 vatandaşı hedef alan dolandırıcılar, klasik yöntemlerini bu kez "terör soruşturması" yalanıyla devreye soktu. Telefonla aradıkları mağdurlara kendilerini MİT mensubu, savcı ve polis olarak tanıtan şüpheliler, "Adınız terör örgütüne karıştı! Kimlik bilgilerinizi kullanarak FETÖ terör örgütü para topluyor.

Adınız FETÖ soruşturmasına karıştı yalanıyla dolandırdılar! 1 milyonluk vurgun işte böyle engellendi...

Biz bu şahıslara operasyon düzenleyeceğiz. Evinizde bulunan ziynet eşyası ve paraları kapıya gelen görevliye teslim edin, incelemeden sonra geri verilecek" diyerek büyük bir vurguna imza attı.

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Adınız FETÖ soruşturmasına karıştı yalanıyla dolandırdılar! 1 milyonluk vurgun işte böyle engellendi...

NİĞDE İSTİKAMETİNE DOĞRU KAÇIYORLARDI!

Dolandırıldıklarını anlayan mağdurların 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istemesi üzerine Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri alarma geçti. Yapılan çalışmalar sonucu şüphelilerin kimliği ve kullandıkları araç tespit edildi. Dolandırıcılardan ikisinin, olay sonrası Niğde istikametine doğru kaçmaya çalıştığı belirlendi. Polis ekipleri zaman kaybetmeden takibe başladı.

Adınız FETÖ soruşturmasına karıştı yalanıyla dolandırdılar! 1 milyonluk vurgun işte böyle engellendi...

1 MİLYON TL'LİK ZİYNET EŞYASI ELE GEÇİRİLDİ

Dolandırıcılar, polis ekiplerinin sıkı takibinden kurtulamadı. Araçları Niğde yolunda durdurulan 2 şüpheli, kıskıvrak yakalandı. Yapılan aramada tam 1 milyon Türk lirası değerinde para ve ziynet eşyası ele geçirildi. Ancak ekiplerin operasyonu bununla sınırlı kalmadı.

Adınız FETÖ soruşturmasına karıştı yalanıyla dolandırdılar! 1 milyonluk vurgun işte böyle engellendi...

OTOBÜSE BİNİP KAÇMAK ÜZEREYKEN, POLİS SON ANDA YAKALADI!

Şebekenin diğer 3 üyesi ise otobüse binerek kaçma planı yapıyordu. Ancak polis onların da izini sürerek son anda müdahale etti. Otogarda operasyon düzenleyen ekipler, dolandırıcıları otobüse binmek üzereyken kıskıvrak yakaladı.

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