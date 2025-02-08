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“Adınız FETÖ soruşturmasına karıştı" yalanıyla dolandırdılar! 1 milyonluk vurgun işte böyle engellendi...
Giriş Tarihi: 08.02.2025 09:41
Güncelleme Tarihi: 08.02.2025
09:41
“Adınız FETÖ soruşturmasına karıştı" yalanıyla dolandırdılar! 1 milyonluk vurgun işte böyle engellendi...
Ankara'da vatandaşları hedef alan dolandırıcılar, "terör soruşturması" yalanıyla büyük bir vurguna imza attı. Kendilerini polis, savcı ve MİT mensubu olarak tanıtarak "Adınız FETÖ soruşturmasına karıştı, evinizdeki para ve altınları inceleme için teslim etmelisiniz" diyen şüpheliler, mağdurları tuzağa düşürdü. Ancak polis, hızla harekete geçerek dolandırıcıları kaçamadan kıskıvrak yakaladı.Ekipler, 2'si araçla, 3'ü otobüse binmek üzereyken suçüstü yakalanan 5 şüpheli tutuklanırken, 1 milyon liralık para ve ziynet eşyası ele geçirildi.