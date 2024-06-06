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ADIYAMAN DEPREM SON DAKİKA | AFAD ve Kandilli duyurdu! Adıyaman deprem şiddeti, büyüklüğü, merkez üssü ve derinliği
Giriş Tarihi: 06.06.2024 14:22
Güncelleme Tarihi: 06.06.2024
14:22
ADIYAMAN DEPREM SON DAKİKA | AFAD ve Kandilli duyurdu! Adıyaman deprem şiddeti, büyüklüğü, merkez üssü ve derinliği
Son dakika Adıyaman deprem ile sallandı. Çelikhan ilçesinde meydana gelen şiddetli sarsıntı Malatya başta olmak üzere çevre illerden de hissedildi. Paniğe kapılan bölge halkı ''Az önce Adıyaman'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?'' sorularına yanıt aramaya başladı. 6 Haziran 2024 Kandilli Rasathanesi ve AFAD listesi verileri mercek altına alındı. İşte, Adıyaman deprem şiddeti, büyüklüğü, merkez üssü ve derinliği hakkında detaylı bilgiler...