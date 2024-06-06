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Haberler Yaşam ADIYAMAN DEPREM SON DAKİKA | AFAD ve Kandilli duyurdu! Adıyaman deprem şiddeti, büyüklüğü, merkez üssü ve derinliği
Giriş Tarihi: 06.06.2024 14:22 Güncelleme Tarihi: 06.06.2024 14:22

ADIYAMAN DEPREM SON DAKİKA | AFAD ve Kandilli duyurdu! Adıyaman deprem şiddeti, büyüklüğü, merkez üssü ve derinliği

Son dakika Adıyaman deprem ile sallandı. Çelikhan ilçesinde meydana gelen şiddetli sarsıntı Malatya başta olmak üzere çevre illerden de hissedildi. Paniğe kapılan bölge halkı ''Az önce Adıyaman'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?'' sorularına yanıt aramaya başladı. 6 Haziran 2024 Kandilli Rasathanesi ve AFAD listesi verileri mercek altına alındı. İşte, Adıyaman deprem şiddeti, büyüklüğü, merkez üssü ve derinliği hakkında detaylı bilgiler...

ADIYAMAN DEPREM SON DAKİKA | AFAD ve Kandilli duyurdu! Adıyaman deprem şiddeti, büyüklüğü, merkez üssü ve derinliği

Son dakika Adıyaman deprem haberi: Çelikhan merkez üssünde gerçekleşen şiddetli sarsıntı Malatya, Şanlıurfa, Elazığ gibi çevre illerden de hissedildi. Paniğe kapılan vatandaşlar detaylı bilgi almak için arama motorlarına yöneldi. Korkutan sarsıntının merkez üssü, şiddet ve derinlik bilgileri için AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi kontrol ediliyor. Peki, 6 Haziran Adıyaman'da deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? İşte, ayrıntılı bilgiler...

ADIYAMAN DEPREM SON DAKİKA | AFAD ve Kandilli duyurdu! Adıyaman deprem şiddeti, büyüklüğü, merkez üssü ve derinliği

SON DAKİKA | AFAD DUYURDU: ADIYAMAN'DA DEPREM!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) son depremler listesi verilerine göre, Adıyaman'da bir deprem meydana geldi.

Çelikhan ilçesinde gerçekleşen depremin büyüklüğü 4.2 olarak açıklanırken derinliği ise 11.24 km kilometre olarak ölçüldü.

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ADIYAMAN DEPREM SON DAKİKA | AFAD ve Kandilli duyurdu! Adıyaman deprem şiddeti, büyüklüğü, merkez üssü ve derinliği

Büyüklük:4.2 (Mw)

Yer:Çelikhan (Adıyaman)

Tarih:2024-06-06

Saat:13:47:49 TSİ

Enlem:38.08833 N

Boylam:38.33583 E

Derinlik:11.24 km

ADIYAMAN DEPREM SON DAKİKA | AFAD ve Kandilli duyurdu! Adıyaman deprem şiddeti, büyüklüğü, merkez üssü ve derinliği

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Son dakika deprem haberleri Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

Aşağıda bulunan linkler aracılığıyla AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine erişebilirsiniz.

ADIYAMAN DEPREM SON DAKİKA | AFAD ve Kandilli duyurdu! Adıyaman deprem şiddeti, büyüklüğü, merkez üssü ve derinliği

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