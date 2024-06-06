ADIYAMAN DEPREM SON DAKİKA | AFAD ve Kandilli duyurdu! Adıyaman deprem şiddeti, büyüklüğü, merkez üssü ve derinliği

Son dakika Adıyaman deprem haberi: Çelikhan merkez üssünde gerçekleşen şiddetli sarsıntı Malatya, Şanlıurfa, Elazığ gibi çevre illerden de hissedildi. Paniğe kapılan vatandaşlar detaylı bilgi almak için arama motorlarına yöneldi. Korkutan sarsıntının merkez üssü, şiddet ve derinlik bilgileri için AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi kontrol ediliyor. Peki, 6 Haziran Adıyaman'da deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? İşte, ayrıntılı bilgiler...