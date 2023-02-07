Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Adıyaman depremi ölü ve yaralı sayısı: Adıyaman’da kaç bina yıkıldı, ölü sayısı kaç oldu, kaç kişi yaralandı?
Giriş Tarihi: 07.02.2023 14:03 Güncelleme Tarihi: 07.02.2023 14:07

Adıyaman depremi ölü ve yaralı sayısı: Adıyaman’da kaç bina yıkıldı, ölü sayısı kaç oldu, kaç kişi yaralandı?

Geçtiğimiz gün meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki şiddetli Kahramanmaraş depremi bölgede büyük yıkıma yol açtı. 10 ilde yoğun bir şekilde hissedilen depremin şiddeti Adıyaman ilimizi de sarstı. Adıyaman'da çok sayıda bina yıkılırken yüzlerce vatandaş hayatını kaybetti ve birçok kişi yaralandı. Artçı sarsıntıların devam ettiği bölgede ekiplerin yoğun çalışması sürüyor. AFAD sık sık yaptığı açıklamalar ile Kahramanmaraş, Osmaniye, Şanlıurfa, Kilis, Adana, Diyarbakır, Malatya, Hatay, Gaziantep ve Adıyaman ölü ve yaralı sayısı hakkında bilgi veriyor. Peki, Adıyaman depreminde kaç bina yıkıldı, ölü sayısı kaç oldu ve son durum ne? İşte Adıyaman depremi ölü ve yaralı sayısı…

Adıyaman depremi ölü ve yaralı sayısı: Adıyaman’da kaç bina yıkıldı, ölü sayısı kaç oldu, kaç kişi yaralandı?

6 Şubat Pazartesi günü yaşanan iki şiddetli Kahramanmaraş depremi, Adıyaman başta olmak üzere çevre illerde büyük bir yıkıma neden oldu. Aynı gün içinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 depremler ve artçı sarsıntılarla beraber Adıyaman'da çok sayıda bina yıkıldı. Bölgede göçük altında kalanları kurtarma çalışmaları sürerken, ''Adıyaman'da kaç bina yıkıldı, ölü ve sayısı kaç oldu, son durum ne?'' soruları yanıt aramaya başladı. Adıyaman depremi ölü ve yaralı sayısı AFAD tarafından yapılan açıklamalarla netlik kazanıyor. İşte Adıyaman'da son durum…

Adıyaman depremi ölü ve yaralı sayısı: Adıyaman’da kaç bina yıkıldı, ölü sayısı kaç oldu, kaç kişi yaralandı?

KAHRAMANMARAŞ DEPREMİ BİLANÇOSU AÇIKLANDI!

Türkiye 9 saat arayla meydana gelen iki depremle sarsıldı.

6 Şubat Pazartesi günü Kahramanmaraş'ta merkez üssü Pazarcık ilçesi olan bir deprem meydana geldi.

Saat 04.17'deki depremin büyüklüğü önce 7,4 olarak duyuruldu. Ancak AFAD ilerleyen saatlerde güncelleme yaparak depremin büyüklüğünün 7,7 olduğunu açıkladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre sarsıntı yerin 7 kilometre altında gerçekleşti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Adıyaman depremi ölü ve yaralı sayısı: Adıyaman’da kaç bina yıkıldı, ölü sayısı kaç oldu, kaç kişi yaralandı?

7,7'lik bu depremin ardından saat 13.24'te bir deprem daha meydana geldi. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan depremin büyüklüğü 7,6 olarak kaydedildi.

AFAD Deprem Risk Azaltma Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar, sarsıntının artçı değil yeni bir deprem olduğunu kaydetti.

Doğu, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile İç Anadolu ve Akdeniz Bölgesinde birçok ilde hissedilen deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı.

Adıyaman depremi ölü ve yaralı sayısı: Adıyaman’da kaç bina yıkıldı, ölü sayısı kaç oldu, kaç kişi yaralandı?

3 BİN 432 KİŞİ VEFAT ETTİ 21 BİN 103 YARALI

AFAD can kaybına ilişkin son bilgileri duyurdu. 7 Şubat 2023 saat 12.45 itibariyle toplam can kaybı 3432'ye ulaştı. Teyit edilmiş yıkılan toplam bina 5 bin 775 olarak paylaşılırken yaralı sayısı ise 21 bin 103 olarak açıklandı.

Adıyaman depremi ölü ve yaralı sayısı: Adıyaman’da kaç bina yıkıldı, ölü sayısı kaç oldu, kaç kişi yaralandı?

ADIYAMAN'DA KAÇ KİŞİ ÖLDÜ, KAÇ YARALI VAR, KAÇ BİNA YIKILDI?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, can kaybına ilişkin son bilgileri duyurdu.

Oktay'ın illerle ilgili verdiği bilgiler şöyle;

Kahramanmaraş: 530 can kaybı, Hatay: 872 can kaybı, Osmaniye: 293 can kaybı, Adıyaman: 770 can kaybı, Diyarbakır: 92 can kaybı, Şanlıurfa: 95 can kaybı, Gaziantep: 481 can kaybı, Adana: 146 can kaybı, Malatya: 166 can kaybı, Elazığ: 2 can kaybı.

SON DAKİKA