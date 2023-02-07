Haberler Yaşam Adıyaman depremi ölü ve yaralı sayısı: Adıyaman’da kaç bina yıkıldı, ölü sayısı kaç oldu, kaç kişi yaralandı?

Giriş Tarihi: 07.02.2023 14:03 Güncelleme Tarihi: 07.02.2023 14:07

Adıyaman depremi ölü ve yaralı sayısı: Adıyaman’da kaç bina yıkıldı, ölü sayısı kaç oldu, kaç kişi yaralandı?

Geçtiğimiz gün meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki şiddetli Kahramanmaraş depremi bölgede büyük yıkıma yol açtı. 10 ilde yoğun bir şekilde hissedilen depremin şiddeti Adıyaman ilimizi de sarstı. Adıyaman'da çok sayıda bina yıkılırken yüzlerce vatandaş hayatını kaybetti ve birçok kişi yaralandı. Artçı sarsıntıların devam ettiği bölgede ekiplerin yoğun çalışması sürüyor. AFAD sık sık yaptığı açıklamalar ile Kahramanmaraş, Osmaniye, Şanlıurfa, Kilis, Adana, Diyarbakır, Malatya, Hatay, Gaziantep ve Adıyaman ölü ve yaralı sayısı hakkında bilgi veriyor. Peki, Adıyaman depreminde kaç bina yıkıldı, ölü sayısı kaç oldu ve son durum ne? İşte Adıyaman depremi ölü ve yaralı sayısı…