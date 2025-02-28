Haberler
Yaşam
Adıyaman iftar vakti 2025: Adıyaman İmsakiye ile sahur (imsak) vakti ve iftar saat kaçta?
Giriş Tarihi: 28.02.2025 06:27
Güncelleme Tarihi: 28.02.2025
06:27
Adıyaman iftar vakti 2025: Adıyaman İmsakiye ile sahur (imsak) vakti ve iftar saat kaçta?
Adıyaman iftar vakti, imsak (sahur) saatleri İslam dünyasının gündemindeki yerini aldı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan Ramazan İmsakiyesi 2025 orucun ilk gününden itibaren takip edilmeye başlayacak. Bir aylık süreçte orcu teravih namazı takip edecek. Peki; Adıyaman sahur vakti saat kaçta? İşte, iftar saatleri...