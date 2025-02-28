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Haberler Yaşam Adıyaman iftar vakti 2025: Adıyaman İmsakiye ile sahur (imsak) vakti ve iftar saat kaçta?
Giriş Tarihi: 28.02.2025 06:27 Güncelleme Tarihi: 28.02.2025 06:27

Adıyaman iftar vakti 2025: Adıyaman İmsakiye ile sahur (imsak) vakti ve iftar saat kaçta?

Adıyaman iftar vakti, imsak (sahur) saatleri İslam dünyasının gündemindeki yerini aldı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan Ramazan İmsakiyesi 2025 orucun ilk gününden itibaren takip edilmeye başlayacak. Bir aylık süreçte orcu teravih namazı takip edecek. Peki; Adıyaman sahur vakti saat kaçta? İşte, iftar saatleri...

Adıyaman iftar vakti 2025: Adıyaman İmsakiye ile sahur imsak vakti ve iftar saat kaçta?

Adıyaman İmsakiye ile imsak ve iftar vakitleri yakın mercek altına alındı. Oruca başlayacakları ve bitirecekleri saati merak eden Müslümanlar ibadet planlarını da bu doğrultuda çıkaracak. Bu ayın önemine yakışır şekilde ibadetlerini gerçekleştirecekler Ramazan ayının faziletlerini de değerlendiriyor. İşte, 2025 Adıyaman iftar vakti ve sahur saati:

Adıyaman iftar vakti 2025: Adıyaman İmsakiye ile sahur imsak vakti ve iftar saat kaçta?

ADIYAMAN İMSAKİYE 2025: ADIYAMAN İFTAR VAKTİ VE SAHUR SAATİ

Ramazan-ı Şerif için heyecan dorukta. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan İmsakiye ile Ramazan ayı boyunca gün gün il il iftar vakti ve sahur saatleri belli oldu. İşte, o saatler:

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Adıyaman iftar vakti 2025: Adıyaman İmsakiye ile sahur imsak vakti ve iftar saat kaçta?

ADIYAMAN İFTAR VAKTİ VE SAHUR (İMSAK) SAAT KAÇTA?

1 Mart Cumartesi

Sahur (İmsak) Vakti: 05:32

İftar Vakti: 18:27

2 Mart Pazar

Sahur (İmsak) Vakti: 05:30

İftar Vakti: 18:28

3 Mart Pazartesi

Sahur (İmsak) Vakti: 05:29

İftar Vakti: 18:29

4 Mart Salı

Sahur (İmsak) Vakti: 05:27

İftar Vakti: 18:30

5 Mart Çarşamba

Sahur (İmsak) Vakti: 05:26

İftar Vakti: 18:31

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Adıyaman iftar vakti 2025: Adıyaman İmsakiye ile sahur imsak vakti ve iftar saat kaçta?

ADIYAMAN TERAVİH NAMAZI SAAT KAÇTA?

Oruç ibadetiyle birlikte idrak edilecek ilk teravih namazı 28 Şubat akşamı kılınacak. Yatsı namazı vaktinde kılınan teravih için saatler il il duyuruldu. Adıyaman'da ilk teravih saati 19:41 olacak.

Ramazan ayında teravih namazı vakitleri şöyle;

1 Mart Cumartesi: 19:42

2 Mart Pazar: 19:43

3 Mart Pazartesi: 19:44

4 Mart Salı: 19:45

5 Mart Çarşamba: 19:46

29 GÜNLÜK TERAVİH NAMAZI SAATİ İÇİN TIKLAYINIZ.

Adıyaman iftar vakti 2025: Adıyaman İmsakiye ile sahur imsak vakti ve iftar saat kaçta?

ORUCU BOZUP SADECE KAZAYI GEREKTİREN DURUMLAR NELERDİR?

a) Yolculuk ve hastalık gibi meşru bir mazerete dayalı olarak yemek ve içmek.
b) Kasıt olmaksızın hata ile bir şey yemek ve içmek. Oruçlu olduğu hatırında olan bir kimsenin abdest alırken boğazına su kaçırması böyledir.
c) Taş, kâğıt ve pamuk gibi beslenme amacı ve anlamı taşımayan şeyleri yutmak.
d) Dişler arasında kalan nohut tanesi büyüklüğündeki kırıntıyı yutmak.
e) Yenilip içilmesi mutat olmayan çiğ pirinç, buğday ve darı gibi küçük bir şeyi alıp yutmak.
f) Henüz vakit var zannı ile fecrin/tan yerinin ağarmasından sonra yeme ve içmeye devam etmek veya güneş battı zannı ile henüz güneş batmadan iftar etmek.
g) Orucu bozan şeyleri bir başkasının zorlaması ile yapmak.
h) İsteyerek ağız dolusu kusmak.
i) Cinsel ilişki dışında başka bir fiille cünüp olmak.
j) Ağza giren yağmur, kar veya doluyu elinde olmadan yutmak.
k) Yıkanırken veya yüzerken elinde olmadan su yutmak.
l) Unutarak yiyip içtikten sonra orucunun bozulmuş olduğu zannıyla günün geri kalan kısmında yeme-içmeye devam etmek.
m) Niyeti imsaktan sonraya bırakıp sonrasında yaptığı bu niyetin geçersiz olduğunu düşünerek günün geri kalan kısmında bilerek yemek-içmek.
n) Ramazan orucunu vaktinde tutmamak. Dinen meşru bir mazeret bulunmaksızın Ramazan'da oruç tutmamak büyük günahtır (Merğinânî, el-Hidâye, 1/120-127; İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, 2/409-411).

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