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Haberler Yaşam ADIYAMAN ÖLÜ VE YARALI SAYISI 12 ŞUBAT 2023: Adıyaman’da kaç kişi öldü, kaç bina yıkıldı?
Giriş Tarihi: 12.02.2023 10:08 Güncelleme Tarihi: 12.02.2023 10:08

ADIYAMAN ÖLÜ VE YARALI SAYISI 12 ŞUBAT 2023: Adıyaman’da kaç kişi öldü, kaç bina yıkıldı?

6 Şubat Pazartesi günü meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki Kahramanmaraş depremden en çok etkilenen illerimiz arasında Adıyaman da yer alıyor. Adıyaman'da kaç kişi öldü, yaralı sayısı kaç sorularına geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cevap verirken, vatandaşlar Adıyaman deprem son durum araştırmasını sıklıkla yapıyor. Kahramanmaraş'a çok yakın olan il, depremden en çok etkilenen iller arasında yer alıyor. Peki, Adıyaman'da kaç bina yıkıldı? Adıyaman'da kaç kişi öldü, yaralı sayısı kaç? İşte konu hakkında detaylar

ADIYAMAN ÖLÜ VE YARALI SAYISI 12 ŞUBAT 2023: Adıyaman’da kaç kişi öldü, kaç bina yıkıldı?

"Adıyaman'da kaç kişi öldü, yarılı sayısı kaç?" sorusu vatandaşlar tarafından yanıt aranıyor. 6 Şubat 2023 tarihinden Maraş'ta yaşanan 7.7 ve 7.6'lık iki büyük deprem sonrası 12 şehir etkilenirken, bu şehirlerarasında Adıyaman da yer alıyor. Depremdeki kayıplara dair açıklamalar gelmeye devam ediyor. Peki, Adıyaman'd kaç bina yıkıldı? İşte konu hakkında detaylar

ADIYAMAN ÖLÜ VE YARALI SAYISI 12 ŞUBAT 2023: Adıyaman’da kaç kişi öldü, kaç bina yıkıldı?

ADIYAMAN'DA KAÇ KİŞİ ÖLDÜ, YARALI SAYISI KAÇ?

Kahramanmaraş ili Pazarcık ilçesinde 7.7 ile gelen ve 10 ilde etkili olan depremin ardından 9 saat arayla ikinci bir depremin de 7.6 olarak kaydedildiği bölgeden gelen son dakika haberleri felaketin boyutunu gözler önüne serdi. Deprem başta Malatya, Gaziantep, Adana, Diyarbakır, Adıyaman olmak üzere birçok kentten hissedildi.

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ADIYAMAN ÖLÜ VE YARALI SAYISI 12 ŞUBAT 2023: Adıyaman’da kaç kişi öldü, kaç bina yıkıldı?

12 Şubat 2023 saat 09.30 itibariyle:

Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı toplamda 24 bin 617'ye yükseldi. 80 bin 278 vatandaşımız ise yaralı olarak kurtarıldı.

ADIYAMAN ÖLÜ VE YARALI SAYISI 12 ŞUBAT 2023: Adıyaman’da kaç kişi öldü, kaç bina yıkıldı?

10 Şubat itibariyle Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Adıyaman genelinde 3 bin 105 vatandaşın hayatını kaybettiğini, 9 bin 716 yaralının olduğunu ve toplamda 1939 binanın yıkıldığını bildirdi.

ADIYAMAN ÖLÜ VE YARALI SAYISI 12 ŞUBAT 2023: Adıyaman’da kaç kişi öldü, kaç bina yıkıldı?
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