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Giriş Tarihi: 12.02.2023 10:08 Güncelleme Tarihi: 12.02.2023 10:08

ADIYAMAN ÖLÜ VE YARALI SAYISI 12 ŞUBAT 2023: Adıyaman’da kaç kişi öldü, kaç bina yıkıldı?

6 Şubat Pazartesi günü meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki Kahramanmaraş depremden en çok etkilenen illerimiz arasında Adıyaman da yer alıyor. Adıyaman'da kaç kişi öldü, yaralı sayısı kaç sorularına geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cevap verirken, vatandaşlar Adıyaman deprem son durum araştırmasını sıklıkla yapıyor. Kahramanmaraş'a çok yakın olan il, depremden en çok etkilenen iller arasında yer alıyor. Peki, Adıyaman'da kaç bina yıkıldı? Adıyaman'da kaç kişi öldü, yaralı sayısı kaç? İşte konu hakkında detaylar