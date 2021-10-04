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Haberler Yaşam Adıyaman'da annesi diri diri toprağa gömmüştü! Fatma bebekten sevindiren haber...
Giriş Tarihi: 04.10.2021 08:58 Güncelleme Tarihi: 04.10.2021 08:58

Adıyaman'da annesi diri diri toprağa gömmüştü! Fatma bebekten sevindiren haber...

Türkiye, annesi tarafından diri diri toprağa gömülen bebeğe ağladı. Cani anne ise tutuklandı. Yaşam savaşını kazanan küçük kızdan ise sevinden haber geldi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Adıyaman’da annesi diri diri toprağa gömmüştü! Fatma bebekten sevindiren haber...

Canlı canlı toprağa gömülen bebek, yürekleri sızlattı. Cani annesi ise tutuklandı. Korkunç olay geçtiğimiz günlerde Adıyaman'da yaşandı.

Adıyaman’da annesi diri diri toprağa gömmüştü! Fatma bebekten sevindiren haber...

Adıyaman Eski Belediye Mezarlığına 17 yaşındaki annesi Gülçin E. ve anneannesi Ülkü E. tarafından diri diri gömülen birkaç günlük bebek, bir grup lise öğrencisi tarafından bulunmuş ve gömüldüğü toprak altından çıkarılarak hastaneye ulaştırılmıştı.

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Adıyaman’da annesi diri diri toprağa gömmüştü! Fatma bebekten sevindiren haber...

Hemşireler tarafından Fatma isminin verildiği bebek, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınmıştı. Bebeği diri diri mezara gömen 17 yaşındaki anne Gülçin E. ile anneanne Ülkü E., Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Adıyaman’da annesi diri diri toprağa gömmüştü! Fatma bebekten sevindiren haber...

Emniyette ifadeleri tamamlanan her iki şahıs, Adıyaman Adliyesi'ne sevk edilmiş ve burada çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Adıyaman’da annesi diri diri toprağa gömmüştü! Fatma bebekten sevindiren haber...

Mahkemenin verdiği karara itiraz eden cumhuriyet savcılığı anne ve anneanne için tutuklama istemiş ve şahıslar polis ekipleri tarafından yeniden yakalanarak Adıyaman Adliyesine getirilmişti. Burada yeniden hakim karşısına çıkarılan her iki şahıs tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

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