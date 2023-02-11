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Adıyaman'da 'asrın felaketini' yaşayan depremzede: "Deprem bizi duvardan duvara fırlattı"
Giriş Tarihi: 11.02.2023 11:45
Güncelleme Tarihi: 11.02.2023
11:51
Adıyaman'da 'asrın felaketini' yaşayan depremzede: "Deprem bizi duvardan duvara fırlattı"
Türkiye, Kahramanaraş'taki 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki çifte depremlerle sarsıldı. 10 ili yakından etkileyen depremlerin yaraları sarılmaya devam ediliyor. Deprem bölgelerinden tahliyeler devam ederken, Adıyaman'dan Aydın'a tahliye edilen depremzedelerden Mehmet Sarmaz (48), yaşadığı korku dolu anları anlattı: "Dışarıya çıkmaya çalıştık ama bizi duvardan duvara fırlattı. Çok kuvvetli bir depremdi, kapıyı bulamadık"