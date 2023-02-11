Adıyaman'da 'asrın felaketini' yaşayan depremzede: "Deprem bizi duvardan duvara fırlattı"

Aydın ile eşleştirilen Adıyaman'a çarşamba günü 6 otobüs gitti. Aydın Valiliği Koordinesinde İl Kültür ve Turizm Müdürü Umut Tuncer idaresinde giden otobüslerden 3'ü 120 depremzede ile dün akşam saat 21.00 sıralarında Adıyaman'dan yola çıktı. Yaklaşık 22.5 saat süren uzun yolculuktan sonra depremzedeler bugün akşam saatlerinde Aydın'a geldi. Otobüsten inen vatandaşlar, onları karşılayan yakınlarını görünce gözyaşına hakim olamadı. Birbirlerine sarılarak ayrılan vatandaşları yine diğer vatandaşlar teselli etti. Atatürk Spor Salonu'ndaki toplanma merkezine gelen depremzedeler burada yapılan kayıt işlemlerinin ardından kendilerine ayrılan kamu kuruluşu misafirhaneleri ve konuk evlerine yerleştirildi. 3 bin kişilik yer ayrılan depremzedelerin tahliyeleri yarın ve diğer günlerde de devam edecek.