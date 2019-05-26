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'da '' karantinası

'da, ineğin telef olması ve sütünden içen 10 kişide zehirlenme belirtileri görülmesi üzerine Akdere köyü karantinaya alındı.

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Giriş Tarihi: 26.05.2019 18:20 Güncelleme Tarihi: 26.05.2019 18:22
Adıyaman'da 'kuduz' karantinası
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Adıyaman'da 'kuduz' karantinası

Merkeze bağlı Akdere köyünde dün inek, telef olurken, sütünden içen, 9'u Suriye uyruklu 10 kişide mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetleri görüldü.

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Adıyaman'da 'kuduz' karantinası

Bunun üzerine 10 kişi, hastaneye götürülürken, ineğin telef olduğu bilgisi de jandarmaya verildi.

Adıyaman'da 'kuduz' karantinası

Jandarmanın haber vermesiyle köye gelen Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, nedeniyle telef olmuş olabileceği değerlendirilen inekten numune alarak, incelemek üzere Adana'ya gönderdi.

Adıyaman'da 'kuduz' karantinası

Özel kıyafetlerini giyen ekipler, daha sonra köyde bulunan diğer küçükbaşlar ile büyükbaşları aşıladı.

Adıyaman'da 'kuduz' karantinası

Adana'dan gelecek rapor doğrultusunda hareket edecek ekipler, bu süreye kadar da karantinaya alınmasını kararlaştırdığı köye hayvan giriş- çıkışını yasakladı.

Adıyaman'da 'kuduz' karantinası
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