Adnan Oktar'ın kaçak villalarında flaş gelişme

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR Adnan Oktar grubunun Üsküdar Kandilli Mahallesi'ndeki kaçak yapılarının yıkım çalışmaları devam ediyor. TUĞLALAR TEK TEK ARANIYOR Adnan Oktar'ın Kandilli'de bulunan villasında gerçekleşen yıkım çalışmaları ve villanın yıkıldıktan sonraki hali kameralara yansıdı. Villanın çevresinde ağaçların fazla olmasından dolayı İBB ekipleri tarafından gerçekleştirilen yıkım çalışmaları iş makineleriyle değil balyozla yapılıyor. Kırılan her tuğla bile tek tek inceleniyor. İşte yıkımdan kareler... YIKIM 1 HAFTA SÜREBİLİR Bu yüzden 3 gün sürmesi beklenen yıkımın 1 hafta sürebileceği kaydedildi. 23 KAÇAK YAPI... İstanbul Büyükşehir Belediyesi Boğaziçi İmar Müdürlüğü ve zabıta ekipleri, villanın bulunduğu Boğaz manzaralı yerdeki 23 kaçak yapının yıkımı için sabah saatlerinde yeniden çalışmalara başladı. İŞ MAKİNELERİ KULLANILMIYOR Ekiplerce gerçekleştirilen yıkım işlemi, arazide bulunan ağaçlara zarar verilmemesi doğrultusunda iş makineleri kullanılmadan gerçekleştiriliyor. Yıkım işleminin bir hafta sürebileceği öngörülüyor. Tutuklanmasının ardından tüm mal varlığına el konulan Adnan Oktar'ın Kandilli'de bulunan villasına da TMSF el koymuştu.