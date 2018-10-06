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'ın kaçak larında flaş gelişme

Giriş Tarihi: 06.10.2018 12:08 Güncelleme Tarihi: 06.10.2018 12:33
Adnan Oktar'ın kaçak villalarında flaş gelişme

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

grubunun Üsküdar Kandilli Mahallesi'ndeki kaçak yapılarının çalışmaları devam ediyor.

Adnan Oktar'ın kaçak villalarında flaş gelişme

TUĞLALAR TEK TEK ARANIYOR

'ın Kandilli'de bulunan sında gerçekleşen çalışmaları ve villanın yıkıldıktan sonraki hali kameralara yansıdı. Villanın çevresinde ağaçların fazla olmasından dolayı İBB ekipleri tarafından gerçekleştirilen yıkım çalışmaları iş makineleriyle değil balyozla yapılıyor. Kırılan her tuğla bile tek tek inceleniyor. İşte yıkımdan kareler...

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Adnan Oktar'ın kaçak villalarında flaş gelişme

YIKIM 1 HAFTA SÜREBİLİR

Bu yüzden 3 gün sürmesi beklenen ın 1 hafta sürebileceği kaydedildi.

Adnan Oktar'ın kaçak villalarında flaş gelişme

23 KAÇAK YAPI...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Boğaziçi İmar Müdürlüğü ve zabıta ekipleri, nın bulunduğu Boğaz manzaralı yerdeki 23 kaçak yapının ı için sabah saatlerinde yeniden çalışmalara başladı.

Adnan Oktar'ın kaçak villalarında flaş gelişme

İŞ MAKİNELERİ KULLANILMIYOR

Ekiplerce gerçekleştirilen işlemi, arazide bulunan ağaçlara zarar verilmemesi doğrultusunda iş makineleri kullanılmadan gerçekleştiriliyor.

Adnan Oktar'ın kaçak villalarında flaş gelişme

işleminin bir hafta sürebileceği öngörülüyor.

Adnan Oktar'ın kaçak villalarında flaş gelişme

Tutuklanmasının ardından tüm mal varlığına el konulan 'ın Kandilli'de bulunan sına da TMSF el koymuştu.

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