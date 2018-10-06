Adnan Oktar'ın kaçak villalarında flaş gelişme

TUĞLALAR TEK TEK ARANIYOR



Adnan Oktar'ın Kandilli'de bulunan villasında gerçekleşen yıkım çalışmaları ve villanın yıkıldıktan sonraki hali kameralara yansıdı. Villanın çevresinde ağaçların fazla olmasından dolayı İBB ekipleri tarafından gerçekleştirilen yıkım çalışmaları iş makineleriyle değil balyozla yapılıyor. Kırılan her tuğla bile tek tek inceleniyor. İşte yıkımdan kareler...