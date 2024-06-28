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ADRESE DAYALI LİSE SORGULAMA E-OKUL VBS| 2024 LGS puanı olmadan tercih yapılır mı? İstanbul, Ankara, İzmir....
Giriş Tarihi: 28.06.2024 16:51
Güncelleme Tarihi: 28.06.2024
16:51
ADRESE DAYALI LİSE SORGULAMA E-OKUL VBS| 2024 LGS puanı olmadan tercih yapılır mı? İstanbul, Ankara, İzmir....
LGS sınavına girmeden tercih yapılır mı sorusu öğrenci ve velilerin gündeminde. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından LGS sonuçlarının açıklanması ve tercihlerin başlamasıyla birlikte sınava giremeyen binlerce kişi nasıl tercih yapacağını araştırıyor. LGS puanı olmadan, liseye yerleşme imkanları mevcut Peki, 2024 LGS puanı olmadan yerel yerleştirme nasıl yapılır? İşte, İstanbul, Adana, Kayseri, Ankara, İzmir...