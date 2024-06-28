ADRESE DAYALI LİSE SORGULAMA E-OKUL VBS| 2024 LGS puanı olmadan tercih yapılır mı? İstanbul, Ankara, İzmir....

LGS tercih kılavuzu yayımlandı. 1 milyonu aşkın öğrenci için yeni okul heyecanı başladı. Aldıkları puana göre lise tercihi yapacak olan öğrencilerin yanı sıra, LGS puanı olamayan öğrencilerin de nasıl tercih yapılacağı yakından takip ediliyor. Peki, 2024 LGS puanı olmadan tercih yapılır mı?