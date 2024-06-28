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Giriş Tarihi: 28.06.2024 16:51 Güncelleme Tarihi: 28.06.2024 16:51

ADRESE DAYALI LİSE SORGULAMA E-OKUL VBS| 2024 LGS puanı olmadan tercih yapılır mı? İstanbul, Ankara, İzmir....

LGS sınavına girmeden tercih yapılır mı sorusu öğrenci ve velilerin gündeminde. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından LGS sonuçlarının açıklanması ve tercihlerin başlamasıyla birlikte sınava giremeyen binlerce kişi nasıl tercih yapacağını araştırıyor. LGS puanı olmadan, liseye yerleşme imkanları mevcut Peki, 2024 LGS puanı olmadan yerel yerleştirme nasıl yapılır? İşte, İstanbul, Adana, Kayseri, Ankara, İzmir...

ADRESE DAYALI LİSE SORGULAMA E-OKUL VBS| 2024 LGS puanı olmadan tercih yapılır mı? İstanbul, Ankara, İzmir....

LGS tercih kılavuzu yayımlandı. 1 milyonu aşkın öğrenci için yeni okul heyecanı başladı. Aldıkları puana göre lise tercihi yapacak olan öğrencilerin yanı sıra, LGS puanı olamayan öğrencilerin de nasıl tercih yapılacağı yakından takip ediliyor. Peki, 2024 LGS puanı olmadan tercih yapılır mı?

ADRESE DAYALI LİSE SORGULAMA E-OKUL VBS| 2024 LGS puanı olmadan tercih yapılır mı? İstanbul, Ankara, İzmir....

ADRESE GÖRE LİSE KAYDI NASIL YAPILIR?

2018 yılında TEOG sistemi yerine getirilen "Sınavsız Mahalli Yerleştirme Sistemi", öğrencilerin ikamet ettikleri adrese en yakın liselere yerleşmelerini sağlıyor.

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ADRESE DAYALI LİSE SORGULAMA E-OKUL VBS| 2024 LGS puanı olmadan tercih yapılır mı? İstanbul, Ankara, İzmir....

İşte adım adım süreç:

Okul Araştırması: Öğrenciler, ikamet adreslerinin bağlı olduğu eğitim bölgesindeki sınavsız öğrenci alan liseleri belirlemeli.

Tercih Listesi Oluşturma: "Veli Tercihli Serbest Kayıt Sistemi" üzerinden tercih edilebilir.

Yerleştirme: Öğrenciler, tercih ettikleri okulların kontenjanlarına göre yerleştirilir.

SINAVSIZ ALAN OKUL KONTENJAN SORGULAMA EKRANI.

ADRESE DAYALI LİSE SORGULAMA E-OKUL VBS| 2024 LGS puanı olmadan tercih yapılır mı? İstanbul, Ankara, İzmir....

SINAVSIZ YERLEŞTİRMEDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER:

  • Sınavsız alan liselerin taban puanları, okula ve başvuru yapan öğrencilerin başarı durumuna göre değişiklik gösterir.
  • Adrese dayalı lise sorgulama işlemi, sınavsız okul boş kontenjan bilgilerinin yayımlanmasının ardından yapılabilecek.
  • Adrese dayalı lise sorgulama için öğrenci kimlik numarası ve okul numarası gereklidir.
  • Sorgulama ekranında il, ilçe bilgileri ile okul türü seçilerek tercih yapılabilir.

ADRESE DAYALI LİSE SORGULAMA E-OKUL VBS| 2024 LGS puanı olmadan tercih yapılır mı? İstanbul, Ankara, İzmir....

LGS'YE GİRMEDEN HANGİ LİSEYE GİDİLİR?

Öğrenciler LGS'ye girmeden de "Sınavsız Mahalli Yerleştirme Sistemi" ile ikamet adreslerine en yakın liselere yerleşebilirler.

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