Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıya sorulan 100 bin TL değerindeki " Adrese dayalı nüfus kayıt sistemi verilerine göre Türkiye'de soyadı hangisi olan kişi sayısı daha fazladır?" sorusunun yanıtı araştırılıyor. İşte, merak edilen sorunun cevabı…