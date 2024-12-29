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Adrese dayalı nüfus kayıt sistemi verilerine göre Türkiye'de soyadı hangisi olan kişi sayısı daha fazladır?
Giriş Tarihi: 29.12.2024 22:34
Güncelleme Tarihi: 29.12.2024
22:43
Adrese dayalı nüfus kayıt sistemi verilerine göre Türkiye'de soyadı hangisi olan kişi sayısı daha fazladır?
Kim Milyoner Olmak ister yarışması 29 Aralık 2024 Pazar akşamı Oktay Kaynarca'nın sunumu ile ekrana geliyor. Sevilen yarışmanın ekrana gelen son bölümünde yarışmacıya "Adrese dayalı nüfus kayıt sistemi verilerine göre Türkiye'de soyadı hangisi olan kişi sayısı daha fazladır?" sorusu soruldu. İşte, 100 Bin TL değerindeki sorunun yanıtı...