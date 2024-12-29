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Giriş Tarihi: 29.12.2024 22:34 Güncelleme Tarihi: 29.12.2024 22:43

Adrese dayalı nüfus kayıt sistemi verilerine göre Türkiye'de soyadı hangisi olan kişi sayısı daha fazladır?

Kim Milyoner Olmak ister yarışması 29 Aralık 2024 Pazar akşamı Oktay Kaynarca'nın sunumu ile ekrana geliyor. Sevilen yarışmanın ekrana gelen son bölümünde yarışmacıya "Adrese dayalı nüfus kayıt sistemi verilerine göre Türkiye'de soyadı hangisi olan kişi sayısı daha fazladır?" sorusu soruldu. İşte, 100 Bin TL değerindeki sorunun yanıtı...

Adrese dayalı nüfus kayıt sistemi verilerine göre Türkiye’de soyadı hangisi olan kişi sayısı daha fazladır?

Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıya sorulan 100 bin TL değerindeki " Adrese dayalı nüfus kayıt sistemi verilerine göre Türkiye'de soyadı hangisi olan kişi sayısı daha fazladır?" sorusunun yanıtı araştırılıyor. İşte, merak edilen sorunun cevabı…

Adrese dayalı nüfus kayıt sistemi verilerine göre Türkiye’de soyadı hangisi olan kişi sayısı daha fazladır?

Adrese dayalı nüfus kayıt sistemi verilerine göre Türkiye'de soyadı hangisi olan kişi sayısı daha fazladır?

A -Güneş

B -Yıldız

C -Şimşek

D-Yıldırım

İşte, sorunun yanıtı...

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Adrese dayalı nüfus kayıt sistemi verilerine göre Türkiye’de soyadı hangisi olan kişi sayısı daha fazladır?

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) verileri genellikle belirli bir tarihte güncellenir.

CEVAP: YILDIZ

Adrese dayalı nüfus kayıt sistemi verilerine göre Türkiye’de soyadı hangisi olan kişi sayısı daha fazladır?
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