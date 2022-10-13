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Haberler Yaşam AEK Larnaca Fenerbahçe maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, ne zaman, saat kaçta? Jorge Jesus'un Fenerbahçe ilk 11'i şekilleniyor
Giriş Tarihi: 13.10.2022 14:01 Güncelleme Tarihi: 13.10.2022 14:01

AEK Larnaca Fenerbahçe maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, ne zaman, saat kaçta? Jorge Jesus'un Fenerbahçe ilk 11'i şekilleniyor

UEFA Avrupa Ligi 4. hafta maçları bu akşam oynanıp tamamlanacak. Geçtiğimiz hafta Güney Kıbrıs temsilcisini evinde 2 – 0 ile geçen sarı kanarya, şimdi deplasmanda mücadele verecek. Sporseverler, AEK Larnaca Fenerbahçe maçı hangi kanalda ve saat kaçta sorularına yanıt arıyor. B Grubu liderliğini sürdüren Fenerbahçe AEK Larnaca ile oynayacağı maçta liderliğini sürdürmek istiyor. UEFA Avrupa Ligi maçları EXXEN ve TV8,5 maçlarında yayımlanıyor. Peki, AEK Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Avrupa maçı ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar…

AEK Larnaca Fenerbahçe maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, ne zaman, saat kaçta? Jorge Jesus’un Fenerbahçe ilk 11’i şekilleniyor

AEK Fenerbahçe maçı canlı yayın bilgileri futbolseverler tarafından aratılıyor. Ülke puanını etkileyen Avrupa maçları bu akşam oynanacak ve 4 temsilcimiz gruplarından çıkmak için canla başla savaşacak. Grubunda lider olan Fenerbahçe, liderliğini Güney Kıbrıs'ta da devam ettirmek istiyor. Peki, AEK Fenerbahçe maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Fenerbahçe AEK maçı ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar…

AEK Larnaca Fenerbahçe maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, ne zaman, saat kaçta? Jorge Jesus’un Fenerbahçe ilk 11’i şekilleniyor

FENERBAHÇE'DE SAKATLAR DEVAM EDİYOR

Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş, Luan Peres, Nazım Sangare ve Joshua King'in sakatlıkları bulunuyor. Maç antrenmanlarını dün tamamlayan Fenerbahçe, özel uçakla Güney Kıbrıs'a uçtu.

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AEK Larnaca Fenerbahçe maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, ne zaman, saat kaçta? Jorge Jesus’un Fenerbahçe ilk 11’i şekilleniyor

Rakipte Andreas Paraskevas Bruno Gama, sakatlıkları yüzünden oynayamayacak.

AEK Larnaca Fenerbahçe maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, ne zaman, saat kaçta? Jorge Jesus’un Fenerbahçe ilk 11’i şekilleniyor

MUHTEMEL 11LER

AEK Larnaca

Piric; Rosale, Milicevic, Tomovic, Garcia; Mamas, Oier, Gustavo; Faraj, Altman, Lopes

AEK Larnaca Fenerbahçe maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, ne zaman, saat kaçta? Jorge Jesus’un Fenerbahçe ilk 11’i şekilleniyor

Fenerbahce

Altın Bayındır; Osayi-Samuel, Henrique, Szalai, Alioski; İsmail Yüksek, Crespo, Lincoln; Emre Mor, Rossi, Batshuayi

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