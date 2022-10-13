Haberler Yaşam AEK Larnaca Fenerbahçe maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, ne zaman, saat kaçta? Jorge Jesus'un Fenerbahçe ilk 11'i şekilleniyor

Giriş Tarihi: 13.10.2022 14:01 Güncelleme Tarihi: 13.10.2022 14:01

AEK Larnaca Fenerbahçe maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, ne zaman, saat kaçta? Jorge Jesus'un Fenerbahçe ilk 11'i şekilleniyor

UEFA Avrupa Ligi 4. hafta maçları bu akşam oynanıp tamamlanacak. Geçtiğimiz hafta Güney Kıbrıs temsilcisini evinde 2 – 0 ile geçen sarı kanarya, şimdi deplasmanda mücadele verecek. Sporseverler, AEK Larnaca Fenerbahçe maçı hangi kanalda ve saat kaçta sorularına yanıt arıyor. B Grubu liderliğini sürdüren Fenerbahçe AEK Larnaca ile oynayacağı maçta liderliğini sürdürmek istiyor. UEFA Avrupa Ligi maçları EXXEN ve TV8,5 maçlarında yayımlanıyor. Peki, AEK Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Avrupa maçı ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar…