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Giriş Tarihi: 19.12.2024 09:40 Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 09:40

AFAD 1000 PERSONEL ALIMI SONUÇLARI | AFAD personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilir?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı 1000 personel alımı yapacağını duyurmuş ve adaylar için başvuru süreci 17 Aralık itibarıyla son bulmuştu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere personel alımı için başvuru sonuçlarını www.afad.gov.tr adrsinden ilan edecek. Peki, AFAD personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilir? İşte, detaylar...

AFAD 1000 PERSONEL ALIMI SONUÇLARI | AFAD personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilir?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı 1000 personel alımı sonuçları için geri sayım başladı. Adayların yakından takip ettiği başvuru usürecinde gözler sonuç tarihine çevrildi. Peki AFAD 1000 personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? AFAD personel alımı sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? İşte ayrıntılar...

AFAD 1000 PERSONEL ALIMI SONUÇLARI | AFAD personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilir?

AFAD PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı 1000 personel alımı sonuçları henüz açıklanmadı. Ayrıca sonuç tarihi ile ilgili olarak da açıklama gelmedi. Konuyla ilgili bilgi geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.

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AFAD 1000 PERSONEL ALIMI SONUÇLARI | AFAD personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilir?

AFAD PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NEREDEN, NASIL ÖĞRENİLİR?

Başvuru sonuçları Başkanlık internet adresinde (www.afad.gov.tr) yapılacak
duyurudan sonra adaylar tarafından Kariyer Kapısı üzerinden görüntülenebilecek.

Adaylara ayrıca yazılı bir tebligat yapılmayacak.

AFAD 1000 PERSONEL ALIMI SONUÇLARI | AFAD personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilir?

BAŞVURU DEĞERLENDİRME SÜRECİ

Başkanlıkça, süresi içinde yapılan başvurular belgelerin eksik olup olmadığı ve adayların belirlenen şartları taşıyıp taşımadıkları bakımından incelenecek.

Her ilde belirtilen pozisyon sayısı için ayrı ayrı olmak üzere, ilan edilen boş pozisyon sayısının 4 (dört) katı aday KPSS puan sıralaması esas alınarak belirlenecek.

Sıralamaya göre en son adayın aldığı puanla eşit puana sahip diğer adaylar da giriş sınavına çağrılacak

AFAD 1000 PERSONEL ALIMI SONUÇLARI | AFAD personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilir?

Başvuruları olumlu sonuçlanarak uygulama sınavına girmeye hak kazanan adayların "her türlü coğrafyada, fiziki koşulda ve iklim şartında arama ve kurtarma görevini yapmaya, her türlü vasıta ile seyahat etmeye ve fiziksel, ruhsal, görsel ve işitsel herhangi bir engelinin olmadığını gösterir" sağlık kurulu raporunu tam teşekküllü devlet hastanelerinden alarak uygulama sınav tarihinde Uygulama Sınav Komisyonuna teslim etmeleri gerekmektedir. Söz konusu raporu teslim etmeyen adaylar uygulama sınavına kabul edilmeyecek.

Başvurusu kabul edilmiş olanlardan daha sonra yapılan incelemede giriş sınavına katılma şartlarını taşımadığı anlaşılan adaylar sınava alınmayacak.

Uygulama sınavı 10 - 28 Şubat 2025 tarihleri arasında Bursa, Diyarbakır, İzmir ve Samsun illerinde yapılacak.

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