AFAD 1000 PERSONEL ALIMI SONUÇLARI | AFAD personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilir?

BAŞVURU DEĞERLENDİRME SÜRECİ

Başkanlıkça, süresi içinde yapılan başvurular belgelerin eksik olup olmadığı ve adayların belirlenen şartları taşıyıp taşımadıkları bakımından incelenecek.

Her ilde belirtilen pozisyon sayısı için ayrı ayrı olmak üzere, ilan edilen boş pozisyon sayısının 4 (dört) katı aday KPSS puan sıralaması esas alınarak belirlenecek.

Sıralamaya göre en son adayın aldığı puanla eşit puana sahip diğer adaylar da giriş sınavına çağrılacak