Haberler
Yaşam
AFAD 1000 PERSONEL ALIMI SONUÇLARI | AFAD personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilir?
Giriş Tarihi: 19.12.2024 09:40
Güncelleme Tarihi: 19.12.2024
09:40
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı 1000 personel alımı yapacağını duyurmuş ve adaylar için başvuru süreci 17 Aralık itibarıyla son bulmuştu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere personel alımı için başvuru sonuçlarını www.afad.gov.tr adrsinden ilan edecek. Peki, AFAD personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilir? İşte, detaylar...