AFAD GÖNÜLLÜ BAŞVURU FORMU VE EKRANI E DEVLET: AFAD gönüllüsü nasıl olunur, başvuru şartları neler?

DEPREMDE CAN KAYBI DEVAM EDİYOR

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerindeki 7,7 ve 7,6 şiddetindeki depremlerle ilgili son dakika gelişmeleri Türkiye ve dünyanın gündeminde birinci sırada olmaya devam ediyor. Söz konusu depremlerin ardından Gaziantep'te de büyüklükleri 6,4 ile 6,5 olan iki büyük deprem daha meydana geldi.

AFAD: 6 bin 234 vatandaşımız hayatını kaybetmiş; 37 bin 11 vatandaşımız yaralanmıştır.