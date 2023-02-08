AFAD GÖNÜLLÜ BAŞVURU FORMU VE EKRANI E DEVLET: AFAD gönüllüsü nasıl olunur, başvuru şartları neler?

AFAD gönüllü başvuru ekranı ve başvuru formu sıklıkla vatandaşlar tarafından aratılıyor. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerindeki 7,7 ve 7,6 şiddetindeki depremler sonrası milyonlarca vatandaş AFAD gönüllüsü nasıl olunur sorusuna yanıt arıyor. Havalimanlarına akın edip deprem bölgelerine gitmeyi bekleyen vatandaşlar bir yana, bir sonraki depremde depremzedelere yardım etmek için AFAD gönüllü başvuru formu üzerinden vatandaşlar başvurularını tamamlamak işte. PEKİ, AFAD gönüllüsü başvuru şartları neler, kimler gönüllü olabilir? İşte e devlet AFAD gönüllü başvuru ekranı