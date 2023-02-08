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Haberler Yaşam AFAD GÖNÜLLÜ BAŞVURU FORMU VE EKRANI E DEVLET: AFAD gönüllüsü nasıl olunur, başvuru şartları neler?
Giriş Tarihi: 08.02.2023 11:10 Güncelleme Tarihi: 08.02.2023 11:10

AFAD GÖNÜLLÜ BAŞVURU FORMU VE EKRANI E DEVLET: AFAD gönüllüsü nasıl olunur, başvuru şartları neler?

AFAD gönüllü başvuru ekranı ve başvuru formu sıklıkla vatandaşlar tarafından aratılıyor. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerindeki 7,7 ve 7,6 şiddetindeki depremler sonrası milyonlarca vatandaş AFAD gönüllüsü nasıl olunur sorusuna yanıt arıyor. Havalimanlarına akın edip deprem bölgelerine gitmeyi bekleyen vatandaşlar bir yana, bir sonraki depremde depremzedelere yardım etmek için AFAD gönüllü başvuru formu üzerinden vatandaşlar başvurularını tamamlamak işte. PEKİ, AFAD gönüllüsü başvuru şartları neler, kimler gönüllü olabilir? İşte e devlet AFAD gönüllü başvuru ekranı

AFAD GÖNÜLLÜ BAŞVURU FORMU VE EKRANI E DEVLET: AFAD gönüllüsü nasıl olunur, başvuru şartları neler?

AFAD gönüllüsü nasıl olunur, başvuru nereden yapılır sorusu yanıt arıyor. Yaşanan iki büyük depremde 6 bin 234 kişi hayatını kaybederken, sonraki depremlerde depremzedelere yardım etmek isteyen vatandaşlar AFAD gönüllüsü olmak istiyor. İşte AFAD gönüllü başvuru ekranı ve başvuru formu

AFAD GÖNÜLLÜ BAŞVURU FORMU VE EKRANI E DEVLET: AFAD gönüllüsü nasıl olunur, başvuru şartları neler?

DEPREMDE CAN KAYBI DEVAM EDİYOR

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerindeki 7,7 ve 7,6 şiddetindeki depremlerle ilgili son dakika gelişmeleri Türkiye ve dünyanın gündeminde birinci sırada olmaya devam ediyor. Söz konusu depremlerin ardından Gaziantep'te de büyüklükleri 6,4 ile 6,5 olan iki büyük deprem daha meydana geldi.

AFAD: 6 bin 234 vatandaşımız hayatını kaybetmiş; 37 bin 11 vatandaşımız yaralanmıştır.

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AFAD GÖNÜLLÜ BAŞVURU FORMU VE EKRANI E DEVLET: AFAD gönüllüsü nasıl olunur, başvuru şartları neler?

AFAD GÖNÜLLÜ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

AFAD Gönüllü Sistemi ile vatandaşlar, afet ve acil durumların her safhasında görev alabilecek AFAD gönüllüsü olabiliyor. AFAD Gönüllülük Sistemi'ne 18 yaşını doldurmuş herkes başvuru yapabiliyor. Başvurular e-Devlet üzerinden gerçekleşiyor.

AFAD GÖNÜLLÜ BAŞVURU FORMU VE EKRANI E DEVLET: AFAD gönüllüsü nasıl olunur, başvuru şartları neler?

AFAD GÖNÜLLÜSÜ NASIL OLUNUR?

AFAD gönüllü başvurusu ve takibi e-Devlet üzerinden yapılabiliyor. Gönüllü adayları gönüllülük sistemi kapsamındaki eğitim, faaliyet ve görevleri gönüllülük portalı üzerinden takip edebilecektir.

AFAD GÖNÜLLÜ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD GÖNÜLLÜ BAŞVURU FORMU VE EKRANI E DEVLET: AFAD gönüllüsü nasıl olunur, başvuru şartları neler?

AFAD BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

AFAD Gönüllüsü olmaya istekli ve 18 yaş ve üzeri olan olan herkes gönüllü olabilir.

AFAD Gönüllüsü adaylarının eğitim ve çalışma programlarını aksatmayacak zaman opsiyonlarına sahip olması gereklidir.

AFAD görevlerine katılacak olan AFAD Gönüllüsü adaylarının sağlık durumlarının alan çalışmalarına ve seyahate uygun olması gereklidir.

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