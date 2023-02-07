Kahramanmaraş depremi son dakika takip edilmeye devam ediyor. Maraş, Adıyaman, Malatya, Gaziantep, Şanlıurfa, Osmaniye, Hatay, Diyarbakır, Adana, Kilis illerinde arama kurtarma çalışma devam ederken Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı AFAD gönüllü başvuru ekranı ziyaret edilmeye başladı. İllerde süren yoğun çalışma ile birlikte gönüllü ihtiyacı sorgulanıyor. Peki, e-devlet ile AFAD gönüllüsü nasıl olunur, şartları neler? İşte, 2023 AFAD gönüllü başvuru şartları, formu, yaş sınırı hakkında merak edilenler…