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Haberler Yaşam AFAD gönüllüsü olma başvuru ekranı ve şartları 2023: e-devlet ile AFAD gönüllüsü nasıl olunur, kimler olabilir?
Giriş Tarihi: 07.02.2023 06:17 Güncelleme Tarihi: 07.02.2023 06:17

AFAD gönüllüsü olma başvuru ekranı ve şartları 2023: e-devlet ile AFAD gönüllüsü nasıl olunur, kimler olabilir?

Kahramanmaraş depremi son dakika takip edilmeye devam ediyor. Maraş, Adıyaman, Malatya, Gaziantep, Şanlıurfa, Osmaniye, Hatay, Diyarbakır, Adana, Kilis illerinde arama kurtarma çalışma devam ederken Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı AFAD gönüllü başvuru ekranı ziyaret edilmeye başladı. İllerde süren yoğun çalışma ile birlikte gönüllü ihtiyacı sorgulanıyor. Peki, e-devlet ile AFAD gönüllüsü nasıl olunur, şartları neler? İşte, 2023 AFAD gönüllü başvuru şartları, formu, yaş sınırı hakkında merak edilenler…

AFAD gönüllüsü olma başvuru ekranı ve şartları 2023: e-devlet ile AFAD gönüllüsü nasıl olunur, kimler olabilir?

AFAD gönüllüsü nasıl olunur sorusu yanıt aramaya devam ediyor. e-devlet üzerinden alınan başvurulara ilgi yoğun. Doğal afetlerde bölgeye akın eden Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı gönüllüleri Kahramanmaraş depremi için de ilk harekete geçen ekip oldu. Diğer illerden vatandaşlar AFAD gönüllü başvuru formu araştırmalarına başladı. Peki, AFAD gönüllü başvuru şartları neler, yaş sınırı kaç, eğitimi nasıl alınır? İşte, detaylar…

AFAD gönüllüsü olma başvuru ekranı ve şartları 2023: e-devlet ile AFAD gönüllüsü nasıl olunur, kimler olabilir?

AFAD GÖNÜLLÜ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

AFAD Gönüllü Sistemi ile vatandaşlar, afet ve acil durumların her safhasında görev alabilecek AFAD gönüllüsü olabiliyor. AFAD Gönüllülük Sistemi'ne 18 yaşını doldurmuş herkes başvuru yapabiliyor. Başvurular e-Devlet üzerinden gerçekleşiyor.

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AFAD gönüllüsü olma başvuru ekranı ve şartları 2023: e-devlet ile AFAD gönüllüsü nasıl olunur, kimler olabilir?

AFAD GÖNÜLLÜSÜ NASIL OLUNUR?

AFAD gönüllü başvurusu ve takibi e-Devlet üzerinden yapılabiliyor. Gönüllü adayları gönüllülük sistemi kapsamındaki eğitim, faaliyet ve görevleri gönüllülük portalı üzerinden takip edebilecektir.

AFAD GÖNÜLLÜ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD gönüllüsü olma başvuru ekranı ve şartları 2023: e-devlet ile AFAD gönüllüsü nasıl olunur, kimler olabilir?

AFAD BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

AFAD Gönüllüsü olmaya istekli ve 18 yaş ve üzeri olan olan herkes gönüllü olabilir.

AFAD Gönüllüsü adaylarının eğitim ve çalışma programlarını aksatmayacak zaman opsiyonlarına sahip olması gereklidir.

AFAD görevlerine katılacak olan AFAD Gönüllüsü adaylarının sağlık durumlarının alan çalışmalarına ve seyahate uygun olması gereklidir.

AFAD gönüllüsü olma başvuru ekranı ve şartları 2023: e-devlet ile AFAD gönüllüsü nasıl olunur, kimler olabilir?

AFAD GÖNÜLLÜSÜ NE YAPAR?

Tamamıyla kendi isteği doğrultusunda, dayanışma ve yardımlaşma amacıyla bireysel çıkarlarını gözetmeksizin hiçbir maddi beklentisi olmadan sadece topluma faydalı olmak arzusuyla fiziksel gücünü, zamanını, bilgi birikimini, yeteneğini ve deneyimini kullanarak afet ve acil durum öncesinde, sırasında ve sonrasında toplum hizmeti çalışmalarına katkı sağlayan kişilerdir.

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