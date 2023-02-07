AFAD gönüllüsü nasıl olunur sorusu yanıt aramaya devam ediyor. e-devlet üzerinden alınan başvurulara ilgi yoğun. Doğal afetlerde bölgeye akın eden Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı gönüllüleri Kahramanmaraş depremi için de ilk harekete geçen ekip oldu. Diğer illerden vatandaşlar AFAD gönüllü başvuru formu araştırmalarına başladı. Peki, AFAD gönüllü başvuru şartları neler, yaş sınırı kaç, eğitimi nasıl alınır? İşte, detaylar…