AFAD KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN İZLE 2024 Eylül TOKİ Antep,Kahramanmaraş,Hatay kurası açıklandı mı, sonuçlar belli oldu mu?

AFAD Malatya kura sonuçları ve canlı yayın ekranı başvuruda bulunan adaylar tarafından araştırılıyor. Depremde evini kaybeden vatandaşlar için Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı tarafından yapılacak olan kura çekimi için bekleyiş sürüyor. İşte TOKİ Malatya kura sonuçları