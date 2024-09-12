Giriş Tarihi: 12.09.2024 15:03
Güncelleme Tarihi: 12.09.2024
15:03
AFAD KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN İZLE 2024 Eylül TOKİ Antep,Kahramanmaraş,Hatay kurası açıklandı mı, sonuçlar belli oldu mu?
AFAD Malatya kura çekimi sonuçları bugün belli olacak. 6 Şubat depreminden sonra evlerini ağır hasar görev ve kaybeden vatandaşlar ön başvuruda bulundular. Ön başvurusu onaylanan vatandaşlar kura saati ve canlı yayın kanalını takip etmeye başladı. Peki, TOKİ Malatya kura çekimi sonuçları açıklandı mı? İşte canlı izle ekranı