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Giriş Tarihi: 12.09.2024 15:03 Güncelleme Tarihi: 12.09.2024 15:03

AFAD KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN İZLE 2024 Eylül TOKİ Antep,Kahramanmaraş,Hatay kurası açıklandı mı, sonuçlar belli oldu mu?

AFAD Malatya kura çekimi sonuçları bugün belli olacak. 6 Şubat depreminden sonra evlerini ağır hasar görev ve kaybeden vatandaşlar ön başvuruda bulundular. Ön başvurusu onaylanan vatandaşlar kura saati ve canlı yayın kanalını takip etmeye başladı. Peki, TOKİ Malatya kura çekimi sonuçları açıklandı mı? İşte canlı izle ekranı

AFAD KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN İZLE 2024 Eylül TOKİ Antep,Kahramanmaraş,Hatay kurası açıklandı mı, sonuçlar belli oldu mu?

AFAD Malatya kura sonuçları ve canlı yayın ekranı başvuruda bulunan adaylar tarafından araştırılıyor. Depremde evini kaybeden vatandaşlar için Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı tarafından yapılacak olan kura çekimi için bekleyiş sürüyor. İşte TOKİ Malatya kura sonuçları

AFAD KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN İZLE 2024 Eylül TOKİ Antep,Kahramanmaraş,Hatay kurası açıklandı mı, sonuçlar belli oldu mu?

TOKİ MALATYA KURASI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?
TOKİ 3 bin konut kura çekimi 12 Eylül Perşembe günü yapılacak. Çekilişin saat 12.00'de başlaması ve gün boyu sürmesi bekleniyor.

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AFAD KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN İZLE 2024 Eylül TOKİ Antep,Kahramanmaraş,Hatay kurası açıklandı mı, sonuçlar belli oldu mu?

TOKİ MALATYA KURA CANLI YAYIN

TOKİ kurası TOKİ'nin YouTube kanalından canlı olarak izlenebilecek.

TOKİ CANLI YAYIN EKRANI İÇİN TIKLAYIN

AFAD KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN İZLE 2024 Eylül TOKİ Antep,Kahramanmaraş,Hatay kurası açıklandı mı, sonuçlar belli oldu mu?

KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

TOKİ Malatya Kura sonuçları açıklandığında aşağıdaki uzantı üzerinden giriş yaparak sonuçları sorgulayabilirsiniz.

TOKİ MALATYA KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

AFAD KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN İZLE 2024 Eylül TOKİ Antep,Kahramanmaraş,Hatay kurası açıklandı mı, sonuçlar belli oldu mu?

Depremden etkilenen; Hatay, Malatya, Kahramanmaraş, Adıyaman, Gaziantep, Diyarbakır, Elazığ, Osmaniye, Şanlıurfa, Adana ve Kilis'te yapımı tamamlanan 24 bin 812 yeni konutun kura ile hak sahiplerine verileceği belirtildi. Bugüne kadar teslim edilen 76 bin 442 konut ile birlikte toplam 101 bin 254 afet konutu hak sahiplerine teslim edilmiş olacak.

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