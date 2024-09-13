Giriş Tarihi: 13.09.2024 06:44
Güncelleme Tarihi: 13.09.2024
06:45
AFAD KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 2024 TOKİ Antep, Kahramanmaraş, Hatay, Malatya, Elazığ, Adıyaman, Osmaniye kura sonuç ekranı
AFAD Malatya kura çekimi sonuçları bugün belli olacak. 6 Şubat depreminden sonra Kahramanmaraş'ın yanı sıra Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Adana, Malatya ve Elazığ illerinde evlerini ağır hasar görev ve kaybeden vatandaşlar ön başvuruda bulundular. Ön başvurusu onaylanan vatandaşlar kura saati ve canlı yayın kanalını takip etmeye başladı. Peki, TOKİ Malatya kura çekimi sonuçları açıklandı mı? İşte canlı izle ekranı