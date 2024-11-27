Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam
Giriş Tarihi: 27.11.2024 15:01 Güncelleme Tarihi: 27.11.2024 15:01

AFAD tek tek açıkladı! Deprem riski en düşük iller belli oldu: İşte o liste

6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından gözler İstanbul'da beklenen olası depreme çevrilmiş durumda... Binlerce vatandaşımızın hayatını kaybetmesine neden olan sarsıntılar ülkemizdeki deprem gerçeğini bir kez daha gözler önüne sererken, "Deprem riski en düşük iller hangileri?" sorusunun cevabı merak konusu oldu. AFAD, deprem riski en düşük illeri tek tek açıkladı. İşte detaylar...

AFAD tek tek açıkladı! Deprem riski en düşük iller belli oldu: İşte o liste

6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 11 ilde büyük yıkıma yol açtı.

AFAD tek tek açıkladı! Deprem riski en düşük iller belli oldu: İşte o liste

50 binden fazla vatandaşımız hayatını kaybetti, 100 binden fazla vatandaşımız ise yaralandı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
AFAD tek tek açıkladı! Deprem riski en düşük iller belli oldu: İşte o liste

Türkiye'yi derinden sarsan depremlerin ardından gözler olası İstanbul depremine çevrilmiş durumda...

AFAD tek tek açıkladı! Deprem riski en düşük iller belli oldu: İşte o liste

Bununla birlikte "Türkiye'de deprem riski en düşük şehirler hangileri?" sorusunun cevabı merak konusu oldu.

AFAD tek tek açıkladı! Deprem riski en düşük iller belli oldu: İşte o liste

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türkiye Deprem Tehlikesi Haritasında, Türkiye'deki fay hatlarının durumunu ve tehlike derecelerinin yanı sıra deprem riski en düşük olan illeri de gösteriyor.

SON DAKİKA