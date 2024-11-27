Giriş Tarihi: 27.11.2024 15:01
Güncelleme Tarihi: 27.11.2024
15:01
AFAD tek tek açıkladı! Deprem riski en düşük iller belli oldu: İşte o liste
6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından gözler İstanbul'da beklenen olası depreme çevrilmiş durumda... Binlerce vatandaşımızın hayatını kaybetmesine neden olan sarsıntılar ülkemizdeki deprem gerçeğini bir kez daha gözler önüne sererken, "Deprem riski en düşük iller hangileri?" sorusunun cevabı merak konusu oldu. AFAD, deprem riski en düşük illeri tek tek açıkladı. İşte detaylar...