AFAD ve Kandilli son depremler listesi 5 Mart: Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi az önce güncellendi. Ülkemizde derin yaralar açan Kahramanmaraş depremlerinin üzerinden 1 ay geçti. 6 Şubat tarihinden beri yaşanan artçılar etkisini sürdürürken, deprem kuşağında bulunan ülkemizin farklı yerlerinde de sarsıntılar meydana geliyor. Bu sarsıntıları hisseden vatandaşlar, az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde gibi sorularla güncel deprem listesini araştırıyor. Son dakika deprem haberi ile AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yayınlanan güncel verileri sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz. İşte 5 Mart AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile yaşanan son depremlerin merkez üssü ve şiddeti hakkında bilgiler.