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Haberler Yaşam AFAD ve Kandilli son depremler listesi 5 Mart: Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde?
Giriş Tarihi: 05.03.2023 07:49 Güncelleme Tarihi: 05.03.2023 07:53

AFAD ve Kandilli son depremler listesi 5 Mart: Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi az önce güncellendi. Ülkemizde derin yaralar açan Kahramanmaraş depremlerinin üzerinden 1 ay geçti. 6 Şubat tarihinden beri yaşanan artçılar etkisini sürdürürken, deprem kuşağında bulunan ülkemizin farklı yerlerinde de sarsıntılar meydana geliyor. Bu sarsıntıları hisseden vatandaşlar, az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde gibi sorularla güncel deprem listesini araştırıyor. Son dakika deprem haberi ile AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yayınlanan güncel verileri sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz. İşte 5 Mart AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile yaşanan son depremlerin merkez üssü ve şiddeti hakkında bilgiler.

AFAD ve Kandilli son depremler listesi 5 Mart: Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde?

Türkiye deprem haritası ülkemizin büyük bir bölümünü etkilediğinden, yaşanan son depremlerin ardından vatandaşlar teyakkuza geçti. Geçtiğimiz dakikalarda bir sarsıntı hisseden vatandaşlar, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından bildirilen son depremlerin şiddeti ve merkez üssü hakkında araştırmaya koyuldu. Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde gibi sorular, AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile yanıt buldu. İşte güncel son depremler listesi ile 5 Mart'ta meydana gelen depremlerin büyüklükleri…

AFAD ve Kandilli son depremler listesi 5 Mart: Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde?

SON DEPREMLER LİSTESİ - 5 MART 2023

Gerek Kandilli Rasathanesi gerekse AFAD tarafından depremin şiddetleri (büyüklüğü) ve derinliğine yönelik bilgiler sarsıntı gerçekleştiği anda milyonlarca kişiye aktarılmaktadır. Peki, bugün en son nerede deprem oldu?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi için aşağıdaki bağlantılara tıklayabilirsiniz.

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AFAD ve Kandilli son depremler listesi 5 Mart: Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde?

EN SON DEPREM NEREDE OLDU?

AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi.

Son olarak saat 04:11'de Kahramanmaraş Şahinkayası mevkiinde 3.9 şiddetinde bir deprem meydana geldi.

AFAD ve Kandilli son depremler listesi 5 Mart: Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde?

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD ve Kandilli son depremler listesi 5 Mart: Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde?

ARTÇI DEPREMLER NE KADAR SÜRECEK?

Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir son günlerde art arda yaşanan depremlere ilişkin önemli bilgiler verdi.

Artçı sarsıntılar ne kadar sürecek? Sorusuna yanıt veren Sözbilir şu ifadeleri kullandı:

2 yıl önce olan Elazığ depremi artçıları devam ediyor. İzmir depremi artçıları devam ediyor. Bu tabi çok daha büyük bir deprem. 7.7, 7.6, 6.4 hepsi kendine has deprem artçılarını sürdürüyor.

Bunların hepsi aynı anda çalıştığı için çok daha sık aralıklarda bir deprem fırtınası gibi değişik ölçeklerde bu en az 2-3 yıl sürebilir.

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