AFAD ve Kandilli son depremler listesi 5 Mart: Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde?

ARTÇI DEPREMLER NE KADAR SÜRECEK?

Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir son günlerde art arda yaşanan depremlere ilişkin önemli bilgiler verdi.

Artçı sarsıntılar ne kadar sürecek? Sorusuna yanıt veren Sözbilir şu ifadeleri kullandı:

2 yıl önce olan Elazığ depremi artçıları devam ediyor. İzmir depremi artçıları devam ediyor. Bu tabi çok daha büyük bir deprem. 7.7, 7.6, 6.4 hepsi kendine has deprem artçılarını sürdürüyor.

Bunların hepsi aynı anda çalıştığı için çok daha sık aralıklarda bir deprem fırtınası gibi değişik ölçeklerde bu en az 2-3 yıl sürebilir.