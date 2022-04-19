Haberler Yaşam Afara'nın bu haftaki konukları: Afara'nın konukları kimler olacak, hangi gün saat kaçta yayınlanıyor?

Giriş Tarihi: 19.04.2022 14:50 Güncelleme Tarihi: 19.04.2022 14:50

Afara'nın bu haftaki konukları: Afara'nın konukları kimler olacak, hangi gün saat kaçta yayınlanıyor?

Uğur Aslan'ın sunumu ile Kanal D ekranlarında yayınlanan Afara programının konukları bu noktada gündemdeki yerini aldı. Her hafta Cuma'yı Cumartesi'ye bağlayan gece televizyon ekranlarına gelen programda sanat dünyasından çeşitli isimlerle kulakların pası silinecek. Hal böyleyken "Bu hafta Afara konukları kimler olacak, hangi gün saat kaçta yayınlanıyor?" soruları yanıt aramaya başladı. Şimdilerde Yargı dizisiyle de adından söz ettiren Uğur Aslan oyunculuğu kadar sesiyle de beğeniliyor. İşte Afara konukları ve tüm detaylar...