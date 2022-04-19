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Haberler Yaşam Afara'nın bu haftaki konukları: Afara'nın konukları kimler olacak, hangi gün saat kaçta yayınlanıyor?
Giriş Tarihi: 19.04.2022 14:50 Güncelleme Tarihi: 19.04.2022 14:50

Afara'nın bu haftaki konukları: Afara'nın konukları kimler olacak, hangi gün saat kaçta yayınlanıyor?

Uğur Aslan'ın sunumu ile Kanal D ekranlarında yayınlanan Afara programının konukları bu noktada gündemdeki yerini aldı. Her hafta Cuma'yı Cumartesi'ye bağlayan gece televizyon ekranlarına gelen programda sanat dünyasından çeşitli isimlerle kulakların pası silinecek. Hal böyleyken "Bu hafta Afara konukları kimler olacak, hangi gün saat kaçta yayınlanıyor?" soruları yanıt aramaya başladı. Şimdilerde Yargı dizisiyle de adından söz ettiren Uğur Aslan oyunculuğu kadar sesiyle de beğeniliyor. İşte Afara konukları ve tüm detaylar...

Afara’nın bu haftaki konukları: Afara’nın konukları kimler olacak, hangi gün saat kaçta yayınlanıyor?

Afara programı bu haftaki konuklarıyla merak konusu haline geldi. Ünlü isimlerin konuk olacağı program ilk bölümüyle ilgi görürken öte yandan programın sıkı takipçileri "Bu hafta Afara konukları kimler olacak, hangi gün saat kaçta yayınlanıyor?" sorularını gündeme taşıdı. Gece kuşağının yeni müzik programı, her Cumayı Cumartesiye bağlayan gece 00.15'te Kanal D'de yayınlanacak. Peki, Afara konukları kimler olacak? İşte detaylar...

Afara’nın bu haftaki konukları: Afara’nın konukları kimler olacak, hangi gün saat kaçta yayınlanıyor?

HAFTANIN AFARA KONUKLARI

Kanal D'nin, Uğur Aslan'ın keyifli sohbeti ile birlikte unutulmaz şarkıların ekrana geldiği programı "Afara" her hafta birbirinden ünlü isimleri ağırlamaya devam ediyor. İlk bölümüyle izleyiciden büyük beğeni toplayan Afara'nın 2.bölüm konukları; Esra Erol, Barış Falay ve Toygar Işıklı olacak.

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Afara’nın bu haftaki konukları: Afara’nın konukları kimler olacak, hangi gün saat kaçta yayınlanıyor?

Başarılı oyuncu Uğur Aslan ile doyasıya müzik ve tadına doyulmaz bir sohbetin olacağı "Afara", yeni bölümleri ile her cuma akşamı canlı yayınla Kanal D'de

Afara’nın bu haftaki konukları: Afara’nın konukları kimler olacak, hangi gün saat kaçta yayınlanıyor?

AFARA NE DEMEK?

Afara, harman yerinde toprağa karışıp kalan taneler anlamına gelmektedir.

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