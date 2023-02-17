Afetzede barınma desteği başvuru ekranı: E-devlet ile afetzede barınma desteği başvuru şartları nedir, nereden, nasıl başvurulur?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, deprem felaketinin etkili olduğu bölgesindeki konutu hasarlı olarak tespit edilen ev sahibi ve kiracıların başvuru yapabileceği "afetzede barınma desteği"ne e-devlet üzerinden başvurular yapılabilecek. Söz konusu desteğe başvuruda bulunmak isteyenler Afetzede barınma desteği başvuru ekranına erişmek isteyerek e-devlet ile afetzede barınma desteği başvuru şartları nedir, nereden, nasıl başvurulur? şeklindeki sorular üzerinden araştırmalarına devam ediyor. E-devlet ile afetzede barınma desteği başvuru ekranı ve şartlarına ilişkin detaylar.