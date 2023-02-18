Afetzede barınma desteği başvuru sayfası: E-devlet ile afetzede barınma desteği başvuru şartları nedir, nereden, nasıl başvurulur?

Kahramanmaraş ve 10 ilde büyük yıkıma neden olan deprem felaketi bölgesinde bulunan konutları Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hasarlı olarak tespit edilen ev sahibi ve kiracılar Afetzede barınma desteği başvuru ekranına erişmek isteyerek afetzede barınma desteği başvuru şartları nedir, nereden, nasıl başvurulur? şeklindeki araştırmalarına devam ediyor.

AFETZEDE BARINMA DESTEĞİ BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR, NEREDEN, NASIL BAŞVURULUR?

E-devlet ile afetzede barınma desteği başvuru şartları ve başvuru ekranı detayları şöyle;