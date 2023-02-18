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Haberler Yaşam Afetzede barınma desteği başvuru sayfası: E-devlet ile afetzede barınma desteği başvuru şartları nedir, nereden, nasıl başvurulur?
Giriş Tarihi: 18.02.2023 01:10 Güncelleme Tarihi: 18.02.2023 01:10

Afetzede barınma desteği başvuru sayfası: E-devlet ile afetzede barınma desteği başvuru şartları nedir, nereden, nasıl başvurulur?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, deprem felaketinin etkili olduğu bölgesindeki konutu hasarlı olarak tespit edilen ev sahibi ve kiracıların başvuru yapabileceği "afetzede barınma desteği"ne e-devlet üzerinden başvurular yapılabilecek. Söz konusu desteğe başvuruda bulunmak isteyenler Afetzede barınma desteği başvuru ekranına erişmek isteyerek e-devlet ile afetzede barınma desteği başvuru şartları nedir, nereden, nasıl başvurulur? şeklindeki sorular üzerinden araştırmalarına devam ediyor. E-devlet ile afetzede barınma desteği başvuru ekranı ve şartlarına ilişkin detaylar.

Afetzede barınma desteği başvuru sayfası: E-devlet ile afetzede barınma desteği başvuru şartları nedir, nereden, nasıl başvurulur?

Kahramanmaraş ve 10 ilde büyük yıkıma neden olan deprem felaketi bölgesinde bulunan konutları Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hasarlı olarak tespit edilen ev sahibi ve kiracılar Afetzede barınma desteği başvuru ekranına erişmek isteyerek afetzede barınma desteği başvuru şartları nedir, nereden, nasıl başvurulur? şeklindeki araştırmalarına devam ediyor.

AFETZEDE BARINMA DESTEĞİ BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR, NEREDEN, NASIL BAŞVURULUR?

E-devlet ile afetzede barınma desteği başvuru şartları ve başvuru ekranı detayları şöyle;

Afetzede barınma desteği başvuru sayfası: E-devlet ile afetzede barınma desteği başvuru şartları nedir, nereden, nasıl başvurulur?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) deprem bölgesindeki konutu hasarlı olarak tespit edilen ev sahibi veya kiracılar için e-Devlet üzerinden Afetzede Barınma Desteği başvurularının alınmaya başladığını bildirdi.

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Afetzede barınma desteği başvuru sayfası: E-devlet ile afetzede barınma desteği başvuru şartları nedir, nereden, nasıl başvurulur?

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca deprem bölgesindeki konutu hasarlı olarak tespit edilen ev sahibi veya kiracılar için Afetzede Barınma Desteği başvurularının başladığı bildirildi.

Afetzede barınma desteği başvuru sayfası: E-devlet ile afetzede barınma desteği başvuru şartları nedir, nereden, nasıl başvurulur?

Bu durumdaki kişiler, barınma desteği başvurularını, e-Devlet üzerinden AFAD'ın "Afetzede Barınma Desteği" ekranından yapabilecek.

Afetzede barınma desteği başvuru sayfası: E-devlet ile afetzede barınma desteği başvuru şartları nedir, nereden, nasıl başvurulur?

AFETZEDE BARINMA DESTEĞİ BAŞVURU EKRANI | TIKLAYINIZ

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