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Haberler Yaşam Afra Saraçoğlu, Defne Samyeli ve Burak Özçivit… Dolandırıcıların yapay zeka tuzağına düşmeyin!  
Giriş Tarihi: 18.06.2024 10:43 Güncelleme Tarihi: 18.06.2024 11:13

Afra Saraçoğlu, Defne Samyeli ve Burak Özçivit… Dolandırıcıların yapay zeka tuzağına düşmeyin!

Dolandırıcılar, bu kez tuzaklarına yapay zekayı da kattı. Meta'nın ünlülerin benzerliklerine sahip bir yapay zekâ asistanı ortaya çıkarması ile sahtekarlar Afra Saraçoğlu, Defne Samyeli, Esra Erol ve Burak Özçivit gibi isimlerin ses ve görüntülerini kullanıp deepfake yöntemiyle sahte reklamlar hazırladı. Ünlü isimler, soluğu savcılıkta alırken uzmanlar "Gerçeği ile ayırt etmesi zor" uyarısı yaptı.

Afra Saraçoğlu, Defne Samyeli ve Burak Özçivit… Dolandırıcıların yapay zeka tuzağına düşmeyin!

Dolandırıcılar, bu kez teknolojiyi de oyunlarına alet etti. Yapay zeka yöntemlerini kullanarak vatandaşları dolandırmaya çalışan sahtekarların kurduğu oyun, bu kadar da olmaz dedirtti.

Afra Saraçoğlu, Defne Samyeli ve Burak Özçivit… Dolandırıcıların yapay zeka tuzağına düşmeyin!

Öyle ki sahtekarlar, son dönemde giderek yaygınlaşan yapay zeka uygulamaları ile devlet yetkililerinin ve tanınmış kişilerin sesleri ve görüntüleri taklit ederek içerikler üretti. Ünlü isimlerin görüntü ve sesleri üzerinden sahte reklamlar üreten dolandırıcılar, binlerce kişiyi mağdur etti.

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Afra Saraçoğlu, Defne Samyeli ve Burak Özçivit… Dolandırıcıların yapay zeka tuzağına düşmeyin!

DEFNE SAMYELİ İSMİNİ KULLANIP TUZAĞA ÇEKTİLER

Dolandırıcıların ismini kullandığı isimlerden birisi, Defne Samyeli'ydi. Ses ve görüntüsü kullanılarak konuşmasının değiştirildiğini ve "Paranızı artıracağız ve katlayacağız" vaadiyle bahis sitelerinde kullanıldığını gören Samyeli, durumu hemen savcılığa bildirdi.

Afra Saraçoğlu, Defne Samyeli ve Burak Özçivit… Dolandırıcıların yapay zeka tuzağına düşmeyin!

Ses ve görüntüsünün kullandığını gören Samyeli, "Habere söz konusu olan bu videonun tamamen uydurma bir montaj işi olduğu ilk bakışta anlaşılsa da anlıyorum ki birçok vatandaşımızın dolandırılmasına neden olmuş. Bu bir yandan yapay zeka kullanımının ne tehlikeli boyutlara ulaşabileceği konusunda bize fikir vermesi açısından anlamlı. İnsanları herhangi bir yatırıma yönlendirecek bir yayın yapmadım, bu gibi sponsorlu yayınları gördüğü zaman demek ki insanların misliyle dikkatli olması gerekiyor, hele işin içinde para varsa. Sadece ben değil, en güvendiğiniz başka kim varsa bu devirde 'paranızı şuraya yatırın' şeklinde bir video gördüğünüzde yüzlerce kez sorgulamanızı öneririm. Yüzümü ve YouTube kanalımdaki yayınlarımı kullanarak vatandaşları dolandıran, bu videoları yayan, yayınlayan sorumlular hakkında yasal süreci başlatacağımı bu vesileyle duymak isterim" dedi.

Afra Saraçoğlu, Defne Samyeli ve Burak Özçivit… Dolandırıcıların yapay zeka tuzağına düşmeyin!

AFRA SARAÇOĞLU'NUN SESİNİ TAKLİT ETTİLER

Dolandırıcılar, vatandaşların güvenini kazanmak için genellikle sosyal medyada popüler olan isimlerin görüntülerini tercih etti. Son dönemde popüler olan oyuncu Afra Saraçoğlu da o isimlerden biriydi. Dolandırıcılar güzel oyuncunun sesini taklit ederek bir internet sitesi üzerinden sahte yatırım tavsiyeleri verdi.

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