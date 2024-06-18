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Afra Saraçoğlu, Defne Samyeli ve Burak Özçivit… Dolandırıcıların yapay zeka tuzağına düşmeyin!
Giriş Tarihi: 18.06.2024 10:43
Güncelleme Tarihi: 18.06.2024
11:13
Dolandırıcılar, bu kez tuzaklarına yapay zekayı da kattı. Meta'nın ünlülerin benzerliklerine sahip bir yapay zekâ asistanı ortaya çıkarması ile sahtekarlar Afra Saraçoğlu, Defne Samyeli, Esra Erol ve Burak Özçivit gibi isimlerin ses ve görüntülerini kullanıp deepfake yöntemiyle sahte reklamlar hazırladı. Ünlü isimler, soluğu savcılıkta alırken uzmanlar "Gerçeği ile ayırt etmesi zor" uyarısı yaptı.