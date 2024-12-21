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Afrika değil İstanbul: Çerkez Cengiz'in evinden çıkanlar şoke etti! Timsah anakonda yılanı...
Giriş Tarihi: 21.12.2024 09:40
Güncelleme Tarihi: 21.12.2024
11:40
Kendini "Çerkez Cengiz" olarak tanıtan internet fenomeni Cengiz Şıklaroğlu'nun Beykoz'daki evine polis tarafından operasyon düzenlendi. Yapılan incelemelerde kaya kartalı, Nil timsahı, anakonda yılanı gibi hayvanlar ile hayvan tahnitleri ele geçirildi. Hayvanların bazıları canlıyken bazılarının cansız halde bulunuyor olması dikkat çekti. Evin hali ise görenleri şoke etti. Konu ilgili firari şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.