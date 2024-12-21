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Haberler Yaşam Afrika değil İstanbul: Çerkez Cengiz'in evinden çıkanlar şoke etti! Timsah anakonda yılanı...
Giriş Tarihi: 21.12.2024 09:40 Güncelleme Tarihi: 21.12.2024 11:40

Afrika değil İstanbul: Çerkez Cengiz'in evinden çıkanlar şoke etti! Timsah anakonda yılanı...

Kendini "Çerkez Cengiz" olarak tanıtan internet fenomeni Cengiz Şıklaroğlu'nun Beykoz'daki evine polis tarafından operasyon düzenlendi. Yapılan incelemelerde kaya kartalı, Nil timsahı, anakonda yılanı gibi hayvanlar ile hayvan tahnitleri ele geçirildi. Hayvanların bazıları canlıyken bazılarının cansız halde bulunuyor olması dikkat çekti. Evin hali ise görenleri şoke etti. Konu ilgili firari şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

İHA
Afrika değil İstanbul: Çerkez Cengiz’in evinden çıkanlar şoke etti! Timsah anakonda yılanı...

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından, Beykoz'da Görele Mahallesi'nde bir adrese 19 Aralık'ta operasyon düzenlendi.

Afrika değil İstanbul: Çerkez Cengiz’in evinden çıkanlar şoke etti! Timsah anakonda yılanı...

EV DEĞİL SANKİ HAYVANAT BAHÇESİ!

'Çerkez Cengiz' olarak bilinen Cengiz Şıklaroğlu'nun Beykoz'daki evine gerçekleştirilen operasyonda 1 adet canlı vaziyette kaya kartalı, 1 adet canlı vaziyette Nil timsahı, 1 adet canlı vaziyette anakonda yılanı ele geçirildi.

'Çerkes Cengiz'in villasına operasyon: Evden çıkanlar şoke etti! Nil timsahı, anakonda yılanı... | Video

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Afrika değil İstanbul: Çerkez Cengiz’in evinden çıkanlar şoke etti! Timsah anakonda yılanı...

HAYVANLARIN CANLISI CANSIZI HEPSİ BİR YERDE!

1 adet boa yılanı tahniti, 1 adet taçlı turna tahniti, 1 adet ayı postu, 1 adet Afrika mandası trofesi, 1 adet dağ keçisi tahniti, 1 adet Nil nimsahı tahniti ele geçirildi. Konu ilgili firari şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Afrika değil İstanbul: Çerkez Cengiz’in evinden çıkanlar şoke etti! Timsah anakonda yılanı...

Konu ilgili firari şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Afrika değil İstanbul: Çerkez Cengiz’in evinden çıkanlar şoke etti! Timsah anakonda yılanı...
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