Afrika'nın tropikal cenneti Kenya'dan ilginç bilgiler

Öncelikle Kenya Doğu Afrika'da yer alan Afrika'nın en güvenli ülkeleri listesinin üst sıralarında yer alan muhteşem bir ülke. Gerek doğal zenginlikleri, gerek muhteşem safari parkları gerekse de Hint Okyanusu kıyısındaki tatil yerleri ile Kenya her daim Afrika'nın en cazip durakları arasında yer alıyor. 2017 verilerine göre 50 milyonu bulan nüfusuyla Kenya güneyinde Tanzanya, batısında Uganda, kuzey batısında Güney Sudan, kuzeyinde Etiyopya, doğusunda ise Somali'yi barındırıyor. Ülkenin başkenti Nairobi'dir. Ülke genelinde müslüman oranının %25 olduğu Kenya'da diğer büyük şehirler Mombasa ve Malindi'de nüfusun yaklaşık %70'i müslüman. Ülkede özellikle başkent Nairobi'de yoksulluğun getirdiği etkiyle çok fazla hırsızlık vakası görülmektedir. Müslüman nüfusun olduğu yerlerde ise hırsızlık oranları dü��ük seviyelerde.. Türk vatandaşlarının kapıda vize alabildiği ülkeye giriş için, bir beyaz ve bir mavi form doldurmanız yeterli. İsteyenler önceden e-vize yoluyla da vizelerini alabiliyor. Vize işlemleri sırasında iki elinizin parmak izi de alınıyor.Türk Hava Yolları hem başkent Nairobi'ye hem de ülkenin ikinci büyük şehri Mombasa'ya direkt uçuşlar düzenlemekte.. Türkiye'den Mombasa'ya direkt uçuş 7 saat sürüyor. Ülkenin resmi dili Svahili ve İngilizce. Özellikle büyük şehirlerde hemen herkes çok iyi İngilizce konuşuyor, aksanları oldukça değişik. Kenya'ya gitmeden önce ilk öğrenmeniz gereken kelime 'Jambo' , Svahili dilinde merhaba demek. Aynı zamanda güle güle gibi bir anlam da ifade ediyor. Hint Okyanusu kıyısında yer alan Malindi'de yaşayanların çoğu İtalyan.. 3 bin İtalyan arasında Somali'deki huzursuzluktan kaçıp Kenya'ya gelenler de var, mafyadan kaçıp kapağı Malindi'ye atanlar da…Kenya'da yaşam ucuz olduğu için özellikle Avrupalılar burada oldukça lüks bir yaşam sürmekte.. Kenya'da 1 dolar 100 Kenya Şilini ediyor... Ülkede yaygın olan hastalıklar, birçok insanın doğuştan AIDS'li olduğu Kenya'da ölüm yaşı oldukça düşük. Birçok insan genç yaşta ölüp gidiyor. Gözümüze çarpan yaşlı insanlarının sayısında olan azlıktı. Ülkede gerek açlık, gerek terör nedeniyle ciddi güvenlik sorunları mevcut. Kenya Afrika ülkeleri arasında yolsuzluğun en fazla yaşandığı yerlerden biri. Ülkede güvenlik güçleri başta olmak üzere tüm kamu görevlileri işlerini rüşvetle yapmaktadır. Bu rüşvet kimi zaman para kimi zaman şeker ya da çikolata olabilir.