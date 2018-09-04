Afrika'nın tropikal cenneti Kenya'dan ilginç bilgiler

Ülkede yaygın olan hastalıklar, birçok insanın doğuştan AIDS'li olduğu Kenya'da ölüm yaşı oldukça düşük. Birçok insan genç yaşta ölüp gidiyor. Gözümüze çarpan yaşlı insanlarının sayısında olan azlıktı. Ülkede gerek açlık, gerek terör nedeniyle ciddi güvenlik sorunları mevcut. Kenya Afrika ülkeleri arasında yolsuzluğun en fazla yaşandığı yerlerden biri. Ülkede güvenlik güçleri başta olmak üzere tüm kamu görevlileri işlerini rüşvetle yapmaktadır. Bu rüşvet kimi zaman para kimi zaman şeker ya da çikolata olabilir.