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Haberler Yaşam Afyonkarahisar bayram namazı saati! 2025 Afyonkarahisar’da bayram namazı saat kaçta kılınacak?
Giriş Tarihi: 29.03.2025 11:57 Güncelleme Tarihi: 29.03.2025 11:57

Afyonkarahisar bayram namazı saati! 2025 Afyonkarahisar’da bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Afyonkarahisar'da Ramazan Bayramı sabahı için geri sayım başladı. Bayram namazını birlikte kılmak isteyen vatandaşlar, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından duyurulan 2025 Afyonkarahisar bayram namazı saatini araştırıyor. Ailelerin ve dostların camilerde bir araya geleceği bu sabah, manevi bir huzurla geçecek. Peki, Afyonkarahisar'da bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte detaylar…

Afyonkarahisar bayram namazı saati! 2025 Afyonkarahisar’da bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Ramazan Bayramı sabahı Afyonkarahisar'da da büyük bir heyecan yaşanacak. Sabahın erken saatlerinde camilere gitmeye hazırlanan vatandaşlar, 2025 yılı için açıklanan bayram namazı saatini öğrenmek istiyor. Bayram sabahında camiler dolacak ve dualar semaya yükselecek. Peki, Afyonkarahisar bayram namazı vakti ne zaman? İşte tüm bilgiler…

Afyonkarahisar bayram namazı saati! 2025 Afyonkarahisar’da bayram namazı saat kaçta kılınacak?

AFYONKARAHİSAR BAYRAM NAMAZ SAATİ 2025 BELLİ OLDU

Ramazan Bayramı bu yıl 30 Mart 2025 Pazar günü idrak edilecek. Ramazan Bayramı'nın birinci günü sabah saatlerinde camilerin yine dolup taşması bekleniyor.

İşte Afyonkarahisar'da bayram namazı saati 2025 bilgileri!

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Afyonkarahisar bayram namazı saati! 2025 Afyonkarahisar’da bayram namazı saat kaçta kılınacak?

AFYONKARAHİSAR BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Ramazan Bayramı heyecanı başlarken namaz vakitleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından il il paylaşıldı.

30 Mart 2025 Pazar günü eda edilecek Afyonkarahisar bayram namazı saati 07:16 olarak belirlendi.

Afyonkarahisar bayram namazı saati! 2025 Afyonkarahisar’da bayram namazı saat kaçta kılınacak?

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

Bayram tatili 9 gün oldu. 2-3-4 Nisan tarihleri bayram iznine dahil edildi. Buna göre kamu çalışanları bayramı 9 gün olarak değerlendiriyor.

Afyonkarahisar bayram namazı saati! 2025 Afyonkarahisar’da bayram namazı saat kaçta kılınacak?

RAMAZAN BAYRAMI TARİHLERİ

Arefe Günü: 29 Mart Cumartesi

Ramazan Bayramı 1. Gün: 30 Mart Pazar 2025

Ramazan Bayramı 2. Gün: 31 Mart Pazartesi 2025

Ramazan Bayramı 3. Gün: 01 Nisan Salı 2025