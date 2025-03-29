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Afyonkarahisar bayram namazı saati! 2025 Afyonkarahisar’da bayram namazı saat kaçta kılınacak?
Giriş Tarihi: 29.03.2025 11:57
Güncelleme Tarihi: 29.03.2025
11:57
Afyonkarahisar'da Ramazan Bayramı sabahı için geri sayım başladı. Bayram namazını birlikte kılmak isteyen vatandaşlar, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından duyurulan 2025 Afyonkarahisar bayram namazı saatini araştırıyor. Ailelerin ve dostların camilerde bir araya geleceği bu sabah, manevi bir huzurla geçecek. Peki, Afyonkarahisar'da bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte detaylar…