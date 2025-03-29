Afyonkarahisar bayram namazı saati! 2025 Afyonkarahisar’da bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Ramazan Bayramı sabahı Afyonkarahisar'da da büyük bir heyecan yaşanacak. Sabahın erken saatlerinde camilere gitmeye hazırlanan vatandaşlar, 2025 yılı için açıklanan bayram namazı saatini öğrenmek istiyor. Bayram sabahında camiler dolacak ve dualar semaya yükselecek. Peki, Afyonkarahisar bayram namazı vakti ne zaman? İşte tüm bilgiler…