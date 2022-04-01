Afyonkarahisar iftar vakti yayınlandı! Afyonkarahisar İmsakiye 2022 ile iftar saati, sahur vakti, teravih ve imsak vakitleri saat kaçta?

Afyonkarahisar İmsakiye ile iftar saati ve sahur vakti belli oldu. Mübarek Ramazan ayı bu sene 2 Nisan Cumartesi günü başlayacak. Manevi güzelliklerle dolu olan Ramazan ayı müminler için bir rahmet ve mağfiret mevsimidir. Bu kıymetli zaman dilimini ibadet ve iyiliklerle değerlendiren mümin ebedi mutluluğun kapısını açar. Oruç ibadetinin yerine getirileceği bu önemli ayda il il imsakiye takvimi de belli oldu. Peki; Afyonkarahisar iftar saati ile sahur vakti saat kaçta? 2022 Afyonkarahisar İmsakiye ile iftar saati ve sahur vakti açıklandı.