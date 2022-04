Afyonkarahisar iftar vakti yayınlandı! Afyonkarahisar İmsakiye 2022 ile iftar saati, sahur vakti, teravih ve imsak vakitleri saat kaçta?

Afyonkarahisar'da Hatimli Teravih Namazı Kılınacak Camiler

Merkez IŞIKLAR KSB. MERKEZ C.

Sinanpaşa YENİ C.

Çay ORTA C. ( HASANEFENDİ)

Emirdağ HÜRRİYET C.

Merkez KURRA C.

İscehisar FATİH C.

Dazkırı FATİH C.

Şuhut MAHMUT KY.C.

Şuhut MÜFTÜLÜK SİTESİ C.

Şuhut İPLİK C.