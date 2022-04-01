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Haberler Yaşam Afyonkarahisar iftar vakti yayınlandı! Afyonkarahisar İmsakiye 2022 ile iftar saati, sahur vakti, teravih ve imsak vakitleri saat kaçta?
Giriş Tarihi: 01.04.2022 16:12 Güncelleme Tarihi: 01.04.2022 16:12

Afyonkarahisar iftar vakti yayınlandı! Afyonkarahisar İmsakiye 2022 ile iftar saati, sahur vakti, teravih ve imsak vakitleri saat kaçta?

Afyonkarahisar iftar vakti açıklandı. Diyanet tarafından yayımlanan imsakiye takvimi ile birlikte 2022 Afyonkarahisar İmsakiye iftar ve sahur vakti de belli oldu. Bu kapsamda; bu ilde yaşayan vatandaşlar "2022 Afyonkarahisar İmsakiye ile iftar saati ve sahur vakti saat kaçta?" sorusuna yanıt arıyor. Manevi güzelliklerle dolu Ramazan ayı İslam alemi için büyük bir önem taşırken oruç ibadetinin yerine getirilecek olmasından ötürü ayrı bir yere sahiptir. İşte 2022 Afyonkarahisar sahur vakti/iftar vakti ile imsakiye bilgileri.

Afyonkarahisar iftar vakti yayınlandı! Afyonkarahisar İmsakiye 2022 ile iftar saati, sahur vakti, teravih ve imsak vakitleri saat kaçta?

Afyonkarahisar İmsakiye ile iftar saati ve sahur vakti belli oldu. Mübarek Ramazan ayı bu sene 2 Nisan Cumartesi günü başlayacak. Manevi güzelliklerle dolu olan Ramazan ayı müminler için bir rahmet ve mağfiret mevsimidir. Bu kıymetli zaman dilimini ibadet ve iyiliklerle değerlendiren mümin ebedi mutluluğun kapısını açar. Oruç ibadetinin yerine getirileceği bu önemli ayda il il imsakiye takvimi de belli oldu. Peki; Afyonkarahisar iftar saati ile sahur vakti saat kaçta? 2022 Afyonkarahisar İmsakiye ile iftar saati ve sahur vakti açıklandı.

Afyonkarahisar iftar vakti yayınlandı! Afyonkarahisar İmsakiye 2022 ile iftar saati, sahur vakti, teravih ve imsak vakitleri saat kaçta?

Afyonkarahisar İmsakiye 2022 - İftar Vakti Ve Sahur Saati

2 Nisan Cumartesi

İlk Sahur Vakti: 05:11

İlk İftar Vakti: 19:28

3 Nisan Pazar:

Sahur Vakti: 05:09

İftar Vakti: 19:29

4 Nisan Pazartesi:

Sahur Vakti: 05:07

İftar Vakti: 19:30

5 Nisan Salı

Sahur Vakti: 05:05

İftar Vakti: 19:31

6 Nisan Çarşamba

Sahur Vakti: 05:04

İftar Vakti: 19:32

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Afyonkarahisar iftar vakti yayınlandı! Afyonkarahisar İmsakiye 2022 ile iftar saati, sahur vakti, teravih ve imsak vakitleri saat kaçta?

Afyonkarahisar Teravih Namazı Saatleri

Afyonkarahisar'da 1 Nisan Cuma günü teravih namazı 20:46'da kılınacak.

Afyonkarahisar'da 2 Nisan Cumartesi: 20:47

Afyonkarahisar'da 3 Nisan Pazar: 20:48

Afyonkarahisar'da 4 Nisan Pazartesi: 20:49

Afyonkarahisar'da 5 Nisan Salı: 20:51

Afyonkarahisar iftar vakti yayınlandı! Afyonkarahisar İmsakiye 2022 ile iftar saati, sahur vakti, teravih ve imsak vakitleri saat kaçta?

Ramazan Bayramı Tarihi

Ramazan Bayramı Arifesi: 1 Mayıs 2022 Pazar

Ramazan Bayramı 1. Gün: 2 Mayıs 2022 Pazartesi

Ramazan Bayramı 2. Gün: 3 Mayıs 2022 Salı

Ramazan Bayramı 3. Gün: 4 Mayıs 2022 Çarşamba

Afyonkarahisar iftar vakti yayınlandı! Afyonkarahisar İmsakiye 2022 ile iftar saati, sahur vakti, teravih ve imsak vakitleri saat kaçta?

Afyonkarahisar'da Hatimli Teravih Namazı Kılınacak Camiler

Merkez IŞIKLAR KSB. MERKEZ C.
Sinanpaşa YENİ C.
Çay ORTA C. ( HASANEFENDİ)
Emirdağ HÜRRİYET C.
Merkez KURRA C.
İscehisar FATİH C.
İscehisar FATİH C.
İscehisar FATİH C.
Dazkırı FATİH C.
Şuhut MAHMUT KY.C.
Şuhut MÜFTÜLÜK SİTESİ C.
Şuhut İPLİK C.

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