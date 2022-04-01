Afyonkarahisar iftar vakti yayınlandı! Afyonkarahisar İmsakiye 2022 ile iftar saati, sahur vakti, teravih ve imsak vakitleri saat kaçta?

Afyonkarahisar iftar vakti açıklandı. Diyanet tarafından yayımlanan imsakiye takvimi ile birlikte 2022 Afyonkarahisar İmsakiye iftar ve sahur vakti de belli oldu. Bu kapsamda; bu ilde yaşayan vatandaşlar "2022 Afyonkarahisar İmsakiye ile iftar saati ve sahur vakti saat kaçta?" sorusuna yanıt arıyor. Manevi güzelliklerle dolu Ramazan ayı İslam alemi için büyük bir önem taşırken oruç ibadetinin yerine getirilecek olmasından ötürü ayrı bir yere sahiptir. İşte 2022 Afyonkarahisar sahur vakti/iftar vakti ile imsakiye bilgileri.