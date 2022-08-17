Haberler Yaşam Afyonkarahisar’da kan donduran olay! Eşi ile bir kişiyi öldürdü, ‘intikam’ paylaşımı yaptı

Giriş Tarihi: 17.08.2022 01:40 Güncelleme Tarihi: 17.08.2022 01:41

Afyonkarahisar’da kan donduran olay! Eşi ile bir kişiyi öldürdü, ‘intikam’ paylaşımı yaptı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde dehşete düşüren bir olay meydana geldi. İlçedeki Kapalı Çarşı'da eşi Sibel Uyanık ile yürüyen Mehmet Ali Uyanık, bir kahvenin önünde oturan İbrahim D. ve babası Adil D. (55) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine Mehmet Ali Uyanık, baba oğula ateş açtı. İbrahim D. hayatını kaybederken, Adil D. ise ağır yaralandı. Bu sırada eşinin bir dükkana sığındığını gören Uyanık, onu da tabancayla vurarak öldürdü. Katliam yapan Uyanık'ın olayın ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ise deyim yerinde ise kan dondurdu. İşte detaylar...