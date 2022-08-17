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Haberler Yaşam Afyonkarahisar’da kan donduran olay! Eşi ile bir kişiyi öldürdü, ‘intikam’ paylaşımı yaptı
Giriş Tarihi: 17.08.2022 01:40 Güncelleme Tarihi: 17.08.2022 01:41

Afyonkarahisar’da kan donduran olay! Eşi ile bir kişiyi öldürdü, ‘intikam’ paylaşımı yaptı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde dehşete düşüren bir olay meydana geldi. İlçedeki Kapalı Çarşı'da eşi Sibel Uyanık ile yürüyen Mehmet Ali Uyanık, bir kahvenin önünde oturan İbrahim D. ve babası Adil D. (55) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine Mehmet Ali Uyanık, baba oğula ateş açtı. İbrahim D. hayatını kaybederken, Adil D. ise ağır yaralandı. Bu sırada eşinin bir dükkana sığındığını gören Uyanık, onu da tabancayla vurarak öldürdü. Katliam yapan Uyanık'ın olayın ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ise deyim yerinde ise kan dondurdu. İşte detaylar...

DHA
Afyonkarahisar’da kan donduran olay! Eşi ile bir kişiyi öldürdü, ‘intikam’ paylaşımı yaptı

Afyonkarahisar'daki korkunç olay, bugün öğleden sonra Sandıklı'da bulunan Kapalı Çarşı'da meydana geldi. Mehmet Ali Uyanık, beraberinde eşi Sibel Uyanık ile Kapalı Çarşı'da yürürken, bir kahvenin önünde oturan İbrahim D. ve babası Adil D. (55) ile tartışmaya başladı.

Afyonkarahisar’da kan donduran olay! Eşi ile bir kişiyi öldürdü, ‘intikam’ paylaşımı yaptı

TABANCAYLA VURDUKTAN SONRA OLAY YERİNDEN KAÇTI

Bu arada yanından uzaklaşan eşi, bir işyerinin önünde beklemeye başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Uyanık, üzerinde taşıdığı tabancayla baba-oğula ateş açtıktan sonra eşi Sibel Uyanık'ın yanına gitti. Sibel Uyanık, kocasının elinde tabancayla kendisine geldiğini görünce Kapalı Çarşı'da bulunan bir iş yerine sığınmaya çalıştı. Ardından iş yerine giren Mehmet Ali Uyanık, 4 çocuk annesi eşini tabancayla vurduktan sonra yaya olarak kaçtı.

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Afyonkarahisar’da kan donduran olay! Eşi ile bir kişiyi öldürdü, ‘intikam’ paylaşımı yaptı

KARISI VE 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Sibel Uyanık'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralı olduğu belirlenen baba-oğul ise hastaneye kaldırıldı. İbrahim D. doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Adil D.'nin tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Afyonkarahisar’da kan donduran olay! Eşi ile bir kişiyi öldürdü, ‘intikam’ paylaşımı yaptı

KAN DONDURAN 'İNTİKAM' PAYLAŞIMI

Olaydan sonra kaçan Mehmet Ali Uyanık, yaklaşık 4 saat sonra polisler tarafından saklandığı metruk binada yakalandı.

Afyonkarahisar’da kan donduran olay! Eşi ile bir kişiyi öldürdü, ‘intikam’ paylaşımı yaptı

Mehmet Ali Uyanık'ın, yakalamadan önce sosyal paylaşım sitesi Facebook hesabı üzerinden 'İntikam benim işim' paylaşımı yaptığı görüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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