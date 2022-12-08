Haberler Yaşam Afyonkarahisar’da korkunç kaza! Lastik değişimi sırasında TIR’ın çarptığı 2 kişi hayatını kaybetti

Giriş Tarihi: 08.12.2022 08:56 Güncelleme Tarihi: 08.12.2022 09:01

Afyonkarahisar’da korkunç kaza! Lastik değişimi sırasında TIR’ın çarptığı 2 kişi hayatını kaybetti

Afyonkarahisar'da gece yarısı lastiği patlayan maden yüklü TIR'a lastik değişimi sırasında başka bir TIR çarptı. Kazada sürücü ve lastik tamircisi, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.