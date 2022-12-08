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Afyonkarahisar’da korkunç kaza! Lastik değişimi sırasında TIR’ın çarptığı 2 kişi hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 08.12.2022 08:56
Güncelleme Tarihi: 08.12.2022
09:01
Afyonkarahisar’da korkunç kaza! Lastik değişimi sırasında TIR’ın çarptığı 2 kişi hayatını kaybetti
Afyonkarahisar'da gece yarısı lastiği patlayan maden yüklü TIR'a lastik değişimi sırasında başka bir TIR çarptı. Kazada sürücü ve lastik tamircisi, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.