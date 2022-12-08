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Haberler Yaşam Afyonkarahisar’da korkunç kaza! Lastik değişimi sırasında TIR’ın çarptığı 2 kişi hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 08.12.2022 08:56 Güncelleme Tarihi: 08.12.2022 09:01

Afyonkarahisar’da korkunç kaza! Lastik değişimi sırasında TIR’ın çarptığı 2 kişi hayatını kaybetti

Afyonkarahisar'da gece yarısı lastiği patlayan maden yüklü TIR'a lastik değişimi sırasında başka bir TIR çarptı. Kazada sürücü ve lastik tamircisi, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

İHA
Afyonkarahisar’da korkunç kaza! Lastik değişimi sırasında TIR’ın çarptığı 2 kişi hayatını kaybetti

Feci kaza, Afyonkarahisar-Sivrihisar kara yolunda meydana geldi.

Afyonkarahisar’da korkunç kaza! Lastik değişimi sırasında TIR’ın çarptığı 2 kişi hayatını kaybetti

Emirdağ ilçesi istikametinden Eskişehir'in Sivrihisar ilçesi istikametine seyir eden Vural Adar yönetimindeki 16 ARV 605 plakalı maden suyu yüklü TIR'ın lastiği patladı.

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Afyonkarahisar’da korkunç kaza! Lastik değişimi sırasında TIR’ın çarptığı 2 kişi hayatını kaybetti

BAŞKA BİR TIR ÇARPTI!

Bölgeye en yakın lastikçiyi arayarak yardım isteyen TIR sürücüsü lastikçinin gelmesi ile birlikte TIR'ın lastiğini değiştirmeye başladı.

Afyonkarahisar’da korkunç kaza! Lastik değişimi sırasında TIR’ın çarptığı 2 kişi hayatını kaybetti

Bu esnada aynı istikamette seyreden M.Ç. yönetimindeki 03 VY 440 plakalı TIR'ın lastikçi Bayram Yaşlı ve sürücü Vural Adar'ın bulunduğu tarafa yandan çarpması sonucu kaza meydana geldi.

Afyonkarahisar’da korkunç kaza! Lastik değişimi sırasında TIR’ın çarptığı 2 kişi hayatını kaybetti

İKİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada sürücü Vural Adar ile lastik tamircisi Bayram Yaşlı olay yerine gelen sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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