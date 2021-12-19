Afyonkarahisar’da yarın okullar tatil mi? 20 Aralık Pazartesi Afyonkarahisar’da okullar tatil mi, Valilik kar tatili açıklaması var mı?

20 ARALIK PAZARTESİ AFYONKARAHİSAR'DA OKULLAR TATİL Mİ, VALİLİK KAR TATİLİ AÇIKLAMASI VAR MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından son dakika hava durumu ve kar yağışı uyarısı yapıldı. Kar yağışlarının şiddetini arttırarak devam etmesinin ardından bazı iller ve ilçelerde okullar tatil edilmesi beklentisi bir hayli artıyor. Afyonkarahisar'da okulların tatil olup olmadığı henüz belli değil.

Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde olacaktır.

AFYONKARAHİSAR OKULLAR TATİL Mİ?

Özellikle öğrencilerin yakından takip ettiği " Afyonkarahisar'da okullar tatil mi?" sorusu henüz yanıt bulmadı. Okulların tatil olduğu ile ilgili bir açıklama bulunmuyor. Her yıl kar yağışı ile beraber valilikler tarafından konu ile ilgili açıklama yapılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün beklenen yağışlar nedeniyle 4 kente sarı ve turuncu kodlu uyarıda bulundu.