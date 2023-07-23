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Afyonkarahisar'daki kazada 8 kişi hayatını kaybetti! Minibüs faciasında kan donduran detay...
Giriş Tarihi: 23.07.2023 19:44
Güncelleme Tarihi: 23.07.2023
19:44
Afyonkarahisar'daki kazada 8 kişi hayatını kaybetti! Minibüs faciasında kan donduran detay...
Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde mevsimlik işçileri taşıyan servis aracının şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 8 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı. Kazada minibüsü kullanan 19 yaşındaki gencinin ehliyetinin olmadığı ortaya çıktı. İşte detaylar...