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Haberler Yaşam Afyonkarahisar'daki kazada 8 kişi hayatını kaybetti! Minibüs faciasında kan donduran detay...
Giriş Tarihi: 23.07.2023 19:44 Güncelleme Tarihi: 23.07.2023 19:44

Afyonkarahisar'daki kazada 8 kişi hayatını kaybetti! Minibüs faciasında kan donduran detay...

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde mevsimlik işçileri taşıyan servis aracının şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 8 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı. Kazada minibüsü kullanan 19 yaşındaki gencinin ehliyetinin olmadığı ortaya çıktı. İşte detaylar...

İHA
Afyonkarahisar’daki kazada 8 kişi hayatını kaybetti! Minibüs faciasında kan donduran detay...

Feci kaza, Çay ilçesi çıkışında dün akşam saatlerinde meydana geldi. Berat K. (19) idaresindeki 03 M 5906 plakalı şehir işçi minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Araç yol kenarındaki şarampole girip, ardından ağaçlara çarparak devrildi.

Afyonkarahisar’daki kazada 8 kişi hayatını kaybetti! Minibüs faciasında kan donduran detay...

8 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 13 KİŞİ YARALANDI

Kazada bahçeden dönen tarım işçileri Salih Akkuş, Ünal Can Akkuş, Güllüzar Balamut, Menekşe Cingöz, Neriman Turguteli, Huriye Köker, Perihan Bayar ve Aysun Çetin yaşamını yitirdi.

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Afyonkarahisar’daki kazada 8 kişi hayatını kaybetti! Minibüs faciasında kan donduran detay...

13 kişinin de yaralandığı kazada servis aracını kullanan Berat K.'nın ehliyetinin olmadığı ortaya çıktı. Berat K.'nın girdiği ehliyet sınavlarını geçtiği ve sadece sertifika aldığı, ehliyet için gerekli başvuruyu ise henüz yapmadığı öğrenildi. Kazada yaralanan Berat K.'nın Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde tedavisinin devam ettiği kaydedildi.

Afyonkarahisar’daki kazada 8 kişi hayatını kaybetti! Minibüs faciasında kan donduran detay...

"OLAYDA PARA HIRSI VAR"

Kazada yakınını kaybeden Hüseyin Değerli, yaklaşık 14 bin nüfusu olan Çay ilçesinde yaşanan acının büyük olduğunu ifade etti. Değerli, "Allah kimsenin başına vermesin, çok acı bir şey. Allah bir daha göstermesin. Takdir Allah'ın ve yapacak bir şey yok" dedi.

Afyonkarahisar’daki kazada 8 kişi hayatını kaybetti! Minibüs faciasında kan donduran detay...

Kazada dayısının kızı ölen Şener Yener ise, olayın araçlarda daha fazla adam taşıma hırsından kaynaklandığını savundu. Yener, "Olayda para hırsı var. Çavuş bir adam daha götürse kardır diyerek araca dolduruyorlar.

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