Afyonkarahisar’daki kazada 8 kişi hayatını kaybetti! Minibüs faciasında kan donduran detay...

"OLAYDA PARA HIRSI VAR"

Kazada yakınını kaybeden Hüseyin Değerli, yaklaşık 14 bin nüfusu olan Çay ilçesinde yaşanan acının büyük olduğunu ifade etti. Değerli, "Allah kimsenin başına vermesin, çok acı bir şey. Allah bir daha göstermesin. Takdir Allah'ın ve yapacak bir şey yok" dedi.