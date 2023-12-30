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Haberler Yaşam Ağabeyi 8 yerinden bıçaklamıştı! Son sözleri yürek dağladı: Ölüyorum artık vurma!
Giriş Tarihi: 30.12.2023 15:42 Güncelleme Tarihi: 30.12.2023 16:24

Ağabeyi 8 yerinden bıçaklamıştı! Son sözleri yürek dağladı: Ölüyorum artık vurma!

Kardeş kavgası vahşetle sonuçlandı! Çanakkale'de Furkan ve Birkan Pürçek arasında parfüm dükkanı yüzünden kavga çıktı. Ağabey Furkan Pürçek, kardeşi Birkan'ın gittiği restoranda katliam yaptı. Müşteri gibi gittiği dükkanda, talihsiz genci 8 yerinden bıçakladı. Olay yerine hayatını kaybeden Birkan'ın feryadı yürekleri yaktı: Ölüyorum artık vurma

Ağabeyi 8 yerinden bıçaklamıştı! Son sözleri yürek dağladı: Ölüyorum artık vurma!

Gözü dönen abi, kardeşini katletti. YeniAsır'ın ulaştığı detaylar ise yaşanan vahşeti gözler önüne serdi…

Ağabeyi 8 yerinden bıçaklamıştı! Son sözleri yürek dağladı: Ölüyorum artık vurma!

Kan donduran olay 28 Aralık'ta Çanakkale'nin Biga İlçesi'nde meydana geldi.

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Ağabeyi 8 yerinden bıçaklamıştı! Son sözleri yürek dağladı: Ölüyorum artık vurma!

Bir süre parfüm dükkanı işleten Furkan ve Birkan Pürçek kardeşler, yaşanılan sorunlar nedeniyle işyerini devretti. 19 yaşındaki Birkan Pürçek, iki gün önce bir restoranda işe girdi. O akşamda evde annesiyle parfüm dükkanında yaşanan sorunlar nedeniyle kavga etti.

Ağabeyi 8 yerinden bıçaklamıştı! Son sözleri yürek dağladı: Ölüyorum artık vurma!

Furkan Pürçek'in de dahil olduğu kavga annenin araya girmesiyle sona erdi. Ancak Birkan Pürçek, kavganın ardından evden ayrılıp arkadaşına yerleşti.

Ağabeyi 8 yerinden bıçaklamıştı! Son sözleri yürek dağladı: Ölüyorum artık vurma!

MÜŞTERİ GİBİ YANINA YAKLAŞTI…

Ancak Furkan Pürçek'in siniri geçmedi. 28 Aralık'ta tanınmamak için kapüşon takıp kardeşinin çalıştığı restorana gitti.

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