Ağabeyi 8 yerinden bıçaklamıştı! Son sözleri yürek dağladı: Ölüyorum artık vurma!

Bir süre parfüm dükkanı işleten Furkan ve Birkan Pürçek kardeşler, yaşanılan sorunlar nedeniyle işyerini devretti. 19 yaşındaki Birkan Pürçek, iki gün önce bir restoranda işe girdi. O akşamda evde annesiyle parfüm dükkanında yaşanan sorunlar nedeniyle kavga etti.