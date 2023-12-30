Haberler
Yaşam
Ağabeyi 8 yerinden bıçaklamıştı! Son sözleri yürek dağladı: Ölüyorum artık vurma!
Giriş Tarihi: 30.12.2023 15:42
Güncelleme Tarihi: 30.12.2023
16:24
Ağabeyi 8 yerinden bıçaklamıştı! Son sözleri yürek dağladı: Ölüyorum artık vurma!
Kardeş kavgası vahşetle sonuçlandı! Çanakkale'de Furkan ve Birkan Pürçek arasında parfüm dükkanı yüzünden kavga çıktı. Ağabey Furkan Pürçek, kardeşi Birkan'ın gittiği restoranda katliam yaptı. Müşteri gibi gittiği dükkanda, talihsiz genci 8 yerinden bıçakladı. Olay yerine hayatını kaybeden Birkan'ın feryadı yürekleri yaktı: Ölüyorum artık vurma