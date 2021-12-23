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Haberler Yaşam AGİ (Asgari Geçim İndirimi) ne kadar, kaç TL olacak? Güncel Evli, bekar, çocuklu için 2022 AGİ tablosu açıklandı!
Giriş Tarihi: 23.12.2021 08:03 Güncelleme Tarihi: 23.12.2021 08:06

AGİ (Asgari Geçim İndirimi) ne kadar, kaç TL olacak? Güncel Evli, bekar, çocuklu için 2022 AGİ tablosu açıklandı!

Başkan Erdoğan'ın açıkladığı Asgari ücret zammı sonrasında en çok merak edilen konu 2022 AGİ tablosu oldu. Asgari Geçim İndirimi olarak da bilinen bu ücret çocuk sayısı ve vatandaşların medeni haline göre değişiklik gösterdiğinden ve vergilerin kaldırılmasının ardından "2022 yılında AGİ kalktı mı, Evli, bekar, 1,2,3,4,5 çocuklu ile kim ne kadar, kaç TL maaş alacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Bilindiği üzere Asgari Geçim İndirimi dahil yeni ücretlerin 4 bin 250 TL olduğu duyuruldu. Peki, 2022 AGİ ne kadar, kaç TL oldu? İşte Evli, bekar, 1,2,3,4,5 çocuklular için Asgari Geçim İndirimi hesaplama tablosu...

AGİ Asgari Geçim İndirimi ne kadar, kaç TL olacak? Güncel Evli, bekar, çocuklu için 2022 AGİ tablosu açıklandı!

2022 yılına ilişkin Asgari ücret zammıyla beraber AGİ tablosu da geçtiğimiz hafta güncellenmişti. Asgari Geçim İndirimi dahil maaşların 4250 TL olmasına karar verildiği Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulurken öte yandan "AGİ tablosu (Evli, bekar, 1,2,3,4,5 çocuklu) ile kim ne kadar, kaç TL maaş alacak?" soruları rakamların netleşmesiyle beraber yanıt aramaya başladı. Maaşlara yapılan zammla beraber bekar bir kişinin alacağı Asgari geçim indirimi 402 TL olarak açıklandı. Peki; Evli, bekar, 1,2,3,4,5 çocuklu AGİ hesaplama tablosu ile Asgari geçim indirimi zammı ne kadar, kaç TL? İşte hesaplama ekranı ve güncel tablo...

AGİ Asgari Geçim İndirimi ne kadar, kaç TL olacak? Güncel Evli, bekar, çocuklu için 2022 AGİ tablosu açıklandı!

SABAH'tan Faruk Erdem'in haberine göre; Önceki gün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı tarihi asgari ücret zammı sonrasında vergisiz asgari ücret için düğmeye basıldı. Hazırlanan yasa tasarısı TBMM'ye sunulurken çalışanlar için AGİ müjdesi de çıktı.

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AGİ Asgari Geçim İndirimi ne kadar, kaç TL olacak? Güncel Evli, bekar, çocuklu için 2022 AGİ tablosu açıklandı!

Tasarının komisyonda görüşülmesi sonucunda son şekli yasalaşacak. Tasarıda bir değişiklik olmadığı takdirde asgari ücretin üzerinde maaş alanlar için vergi ve AGİ uygulaması devam edecek.

AGİ Asgari Geçim İndirimi ne kadar, kaç TL olacak? Güncel Evli, bekar, çocuklu için 2022 AGİ tablosu açıklandı!

13 MADDELİ DEĞİŞİKLİK

Söz konusu tasarı başka konulardaki değişikliklerle birlikte 13 maddeden oluşuyor. Tasarının 2, 3 ve 4, maddeleri yeni asgari ücretle ilgili hükümler içeriyor. İkinci maddenin gerekçesinde, "yapılan düzenleme ile hizmet sözleşmelerinde aylık asgari ücret karşılığı çalışacağı belirtilen hizmet erbabından ücret ve ücret sayılan ödemeleri toplamı ilgili ayda geçerli olan asgari ücretin aylık brüt tutarını aşmayanların ücretleri gelir vergisinden istisna edilmektedir.

AGİ Asgari Geçim İndirimi ne kadar, kaç TL olacak? Güncel Evli, bekar, çocuklu için 2022 AGİ tablosu açıklandı!

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ (AGİ) SÜRECEK

Böylece asgari ücretli çalışan hizmet erbabından gelir ve damga vergisi alınmaması sağlanmaktadır" deniliyor. Böylece vergi alınmaması durumunun sadece asgari ücretli çalışanları kapsadığı belirtilmiş oluyor. Asgari ücretin üzerinde maaş alanlar için ise gelir vergisi ve damga vergisi devam edecek. Bu durumda asgari geçim indirimi (AGİ) uygulaması da sürecek.

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