AGİ (Asgari Geçim İndirimi) ne kadar, kaç TL olacak? Güncel Evli, bekar, çocuklu için 2022 AGİ tablosu açıklandı!

Başkan Erdoğan'ın açıkladığı Asgari ücret zammı sonrasında en çok merak edilen konu 2022 AGİ tablosu oldu. Asgari Geçim İndirimi olarak da bilinen bu ücret çocuk sayısı ve vatandaşların medeni haline göre değişiklik gösterdiğinden ve vergilerin kaldırılmasının ardından "2022 yılında AGİ kalktı mı, Evli, bekar, 1,2,3,4,5 çocuklu ile kim ne kadar, kaç TL maaş alacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Bilindiği üzere Asgari Geçim İndirimi dahil yeni ücretlerin 4 bin 250 TL olduğu duyuruldu. Peki, 2022 AGİ ne kadar, kaç TL oldu? İşte Evli, bekar, 1,2,3,4,5 çocuklular için Asgari Geçim İndirimi hesaplama tablosu...