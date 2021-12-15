Asgari ücrete AGİ ücreti dahil mi, içinde mi? 2022 Yeni Asgari ücret + AGİ evli, çocuklu ve bekarlar için nasıl hesaplanır?

Ocak ayına yaklaşırken gündemde 2022 AGİ ücretleri yer alıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından açıklanan rakamlardan sonra Asgari Geçim İndirimi hesaplama araştırmaları da hız kazanacak. Bilindiği üzere Asgari Geçim İndirimi ile eşi çalışmayan çocuklu bir çalışanın alacağı ücret bir olmuyor. Öte yandan yeni zam oranı açıklanır açıklanmaz vatandaşlar her yıl olduğu gibi "Asgari ücrete AGİ dahil mi?" sorusuna yanıt arayacak. Peki, Asgari ücrete AGİ dahil mi, nasıl hesaplanır? İşte detaylar...