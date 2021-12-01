AGİ HESAPLAMA TABLOSU - 2022 Asgari Geçim İndirimi AGİ zammı ne kadar, kaç TL olacak? Ne zaman belli olacak?

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün ilk görüşme için bir araya gelecek. AGİ hesaplama tablosu bu kapsamda binlerce çalışanın gündemindeki yerini aldı. Bilindiği gibi, evli, çocuklu ve bekar kişilere göre bu ücret farklılık gösterebiliyor. Her yıl Asgari ücret zammıyla beraber bu tutar da zamlanıyor ve kamuoyuna duyuruluyor. Bu noktada ise "2022 Asgari Geçim İndirimi AGİ ne kadar, kaç TL oldu?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte Asgari Geçim İndirimi AGİ hesaplama tablosu ve tüm detaylar...