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Giriş Tarihi: 01.12.2021 11:33 Güncelleme Tarihi: 01.12.2021 11:50

AGİ HESAPLAMA TABLOSU - 2022 Asgari Geçim İndirimi AGİ zammı ne kadar, kaç TL olacak? Ne zaman belli olacak?

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün ilk görüşme için bir araya gelecek. AGİ hesaplama tablosu bu kapsamda binlerce çalışanın gündemindeki yerini aldı. Bilindiği gibi, evli, çocuklu ve bekar kişilere göre bu ücret farklılık gösterebiliyor. Her yıl Asgari ücret zammıyla beraber bu tutar da zamlanıyor ve kamuoyuna duyuruluyor. Bu noktada ise "2022 Asgari Geçim İndirimi AGİ ne kadar, kaç TL oldu?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte Asgari Geçim İndirimi AGİ hesaplama tablosu ve tüm detaylar...

AGİ HESAPLAMA TABLOSU - 2022 Asgari Geçim İndirimi AGİ zammı ne kadar, kaç TL olacak?

AGİ hesaplama tablosu için gözler Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun bugünkü ilk toplantısına çevrildi. Bu doğrultuda da, asgari ücret ve Asgari Geçim İndirimi'ne yapılacak zam miktarı ile ilgili son dakika haberleri de Aralık ayına gelinmesiyle beraber yakın takibe alındı. "2022 Asgari Geçim İndirimi AGİ ne kadar, kaç TL oldu?" soruları bu noktada yanıt aramaya başladı. İşte Yeni yıla ilişkin AGİ hesaplama tablosu ve detaylar...

AGİ HESAPLAMA TABLOSU - 2022 Asgari Geçim İndirimi AGİ zammı ne kadar, kaç TL olacak?

İŞTE %30 ARTIŞA GÖRE AGİ ZAMMI

Evli eşi çalışan ve çocuksuz 268 liradan 348 liraya, evli eşi çalışan ve 1 çocuklu 308 liradan 401 liraya, evli eşi çalışan ve 2 çocuklu 348.81 liradan 453.45 liraya, evli eşi çalışan ve 3 çocuklu 402.47 liradan 523.21 liraya, evli eşi çalışan ve 4 çocuklu 429 liradan 558 liraya, evli eşi çalışan ve 5 çocuklu 456 liradan 593 liraya çıkacak.

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AGİ HESAPLAMA TABLOSU - 2022 Asgari Geçim İndirimi AGİ zammı ne kadar, kaç TL olacak?

2021 AGİ TUTARLARI NE KADARDI?

Bekar 268,31TL

Evli eşi çalışmayan 321,98 TL

Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 362,22 TL

Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 402,47 TL

Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 456,13 TL

AGİ HESAPLAMA TABLOSU - 2022 Asgari Geçim İndirimi AGİ zammı ne kadar, kaç TL olacak?

Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 456,13 TL

Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 456,13 TL

Evli eşi çalışan 268,31 TL

AGİ HESAPLAMA TABLOSU - 2022 Asgari Geçim İndirimi AGİ zammı ne kadar, kaç TL olacak?

YENİ ASGARİ ÜCRET İLE BERABER AGİ FORMÜLÜ

Milyonlarca çalışan bir vergi iadesi olarak Asgari Geçim İndirimi (AGİ) alıyor. Devlet çalışanların gelir vergisinin bir kısmını almaktan vazgeçerek iade ediyor. Bu rakam da, işçinin bekar ya da evli olup olmamasına ya da çocuk sayısına göre değişiyor. Vergi iadesi işverenler aracılığı ile yapılıyor.

AGİ, asgari ücretin yıllık brüt tutarı üzerinden hesaplanıyor. İşçinin kendisi için yüzde 50, çalışmayan eşi için yüzde 10, bakmakla yükümlü olduğu 2 çocuğun her biri için yüzde 7.5 ve 3. çocuk için yüzde 10 ve sonraki her çocuk için yüzde 5'i alınarak hesaplanıyor. Bu oranların toplamı yüzde 85'i geçemiyor.

Bu oranlarla bulunan rakamın yüzde 15 gelir vergisi oranı alınıyor. Yıllık AGİ bulunduktan sonra 12'ye bölündüğünde aylık rakam da ortaya çıkıyor.

Evli eşi çalışan 1 çocuklu 308,55 TL

Evli eşi çalışan 2 çocuklu 348,80 TL

Evli eşi çalışan 3 çocuklu 402,47 TL

Evli eşi çalışan 4 çocuklu 429,30 TL

Evli eşi çalışan 5 çocuklu 456,13 TL

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