AGİ kalktı mı, 2023’te var mı? Asgari Geçim İndirimi bu yıl uygulanacak mı, maaşa mı dahil edildi?

AGİ KİMLERE VERİLİR?

Bekar ya da eşi çalışan ve çocuksuz işçinin Asgari ücret tutarına AGİ tutarı eklidir. İşçinin eşinin olması ve çalışmamasına ya da çocuklu olmasına göre AGİ miktarı da artacağı için alacağı asgari ücret de artacaktır.