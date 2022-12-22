AGİ kalktı mı, 2023’te var mı? Asgari Geçim İndirimi bu yıl uygulanacak mı, maaşa mı dahil edildi?

AGİ kalktı mı, 2023 AGİ var mı gibi sorular on binlerce çalışan ve işveren tarafından araştırılıyor. 2023 asgari ücret zammının gündemi meşgul ettiği şu günlerde vatandaşlar yeni yılda alacakları net maaşı hesaplıyor. Geçtiğimiz yıllarda uygulanan Asgari Geçim İndirimi (AGİ) ödemeleri 2022 yılında damga ve gelir vergisinin kaldırılmasıyla birlikte son bulmuştu. Bu noktada Asgari Geçim İndirimi bu yıl uygulanacak mı, asgari ücrete mi dahil edildi, bu yıl AGİ verilecek mi soruları yanıt aramaya başladı. İşte merak edilenlerin yanıtı!