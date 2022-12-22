Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam AGİ kalktı mı, 2023’te var mı? Asgari Geçim İndirimi bu yıl uygulanacak mı, maaşa mı dahil edildi?
Giriş Tarihi: 22.12.2022 07:50 Güncelleme Tarihi: 22.12.2022 07:52

AGİ kalktı mı, 2023’te var mı? Asgari Geçim İndirimi bu yıl uygulanacak mı, maaşa mı dahil edildi?

AGİ kalktı mı, 2023 AGİ var mı gibi sorular on binlerce çalışan ve işveren tarafından araştırılıyor. 2023 asgari ücret zammının gündemi meşgul ettiği şu günlerde vatandaşlar yeni yılda alacakları net maaşı hesaplıyor. Geçtiğimiz yıllarda uygulanan Asgari Geçim İndirimi (AGİ) ödemeleri 2022 yılında damga ve gelir vergisinin kaldırılmasıyla birlikte son bulmuştu. Bu noktada Asgari Geçim İndirimi bu yıl uygulanacak mı, asgari ücrete mi dahil edildi, bu yıl AGİ verilecek mi soruları yanıt aramaya başladı. İşte merak edilenlerin yanıtı!

AGİ kalktı mı, 2023’te var mı? Asgari Geçim İndirimi bu yıl uygulanacak mı, maaşa mı dahil edildi?

AGİ kalktı mı diye merak eden vatandaşlar konuya ilişkin açıklamaları ve Resmi Gazete'de yer alan detayları inceliyor. Bu noktada Asgari Geçim İndirimi bu yıl uygulanacak mı, asgari ücrete mi dahil edildi gibi sorular yanıt arıyor. İşte 2023 AGİ kalktı mı sorusunun yanıtına ilişkin güncel açıklamalar!

AGİ kalktı mı, 2023’te var mı? Asgari Geçim İndirimi bu yıl uygulanacak mı, maaşa mı dahil edildi?

AGİ KALKTI MI?

AGİ 2022 yılında asgari ücretten damga ve gelir vergisinin kaldırılması sebebiyle asgari ücret içerisinden kaldırıldı. AGİ vergi iadesidir ve vergiler asgari ücretten kaldırıldığı için, AGİ de otomatikman sistemden çıkmış oluyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
AGİ kalktı mı, 2023’te var mı? Asgari Geçim İndirimi bu yıl uygulanacak mı, maaşa mı dahil edildi?

AGİ VAR MI, BU YIL OLACAK MI?

AGİ 2023 asgari ücret zammı içerisinde de yer almayacağı ön görülmekte.

AGİ kalktı mı, 2023’te var mı? Asgari Geçim İndirimi bu yıl uygulanacak mı, maaşa mı dahil edildi?

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ NEDİR?

AGİ bir işçinin medeni haline göre, çocuğu varsa, çocuk sayısına göre farklılık gösterir. Bir işçinin kendisi ile beraber bakmakla yükümlü olduğu kişiler için verilen indirimdir. 16 yaşından sonra sigortalı çalışanların, asgari geçimini sağlayacak bölümün hesaplanıp, toplam gelirden çıkarılması ile vergiden muaf bırakılmasıdır.

AGİ kalktı mı, 2023’te var mı? Asgari Geçim İndirimi bu yıl uygulanacak mı, maaşa mı dahil edildi?

AGİ KİMLERE VERİLİR?

Bekar ya da eşi çalışan ve çocuksuz işçinin Asgari ücret tutarına AGİ tutarı eklidir. İşçinin eşinin olması ve çalışmamasına ya da çocuklu olmasına göre AGİ miktarı da artacağı için alacağı asgari ücret de artacaktır.

SON DAKİKA