Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam AGİ ödemeleri konusu netlik kazandı! 2022 AGİ kalktı mı, ne kadar, kaç TL, artık ödenmeyecek mi?
Giriş Tarihi: 01.01.2022 20:46 Güncelleme Tarihi: 01.01.2022 20:49

AGİ ödemeleri konusu netlik kazandı! 2022 AGİ kalktı mı, ne kadar, kaç TL, artık ödenmeyecek mi?

Yeni yıla girerken açıklanan asgari ücret zammı ile beraber binlerce kişi 2022 AGİ tablosu araştırmasına çıktı. Bilindiği üzere; Kişinin evli, bekar ve çocuklu olup olmamasına göre değişen Asgari geçim indirimi aslında çalışanların ücret gelirleri üzerinden hesaplanan gelir vergisinin bir kısmının yine çalışana iadesi demekti. 2022 yılında artık asgari ücret vergi dışında tutulduğundan, asgari ücretli çalışana bu ücretin çalışanlara verilip verilmeyeceği konusu akıllarda soru işaretlerine neden oldu. Peki, AGİ kalktı mı, ne kadar, kaç TL, artık ödenmeyecek mi? İşte milyonların zamlı maaşlar öncesinde merak ettiği AGİ tablosu ve Asgari Geçim İndirimi kalktı mı sorusunun yanıtı...

AGİ ödemeleri konusu netlik kazandı! 2022 AGİ kalktı mı, ne kadar, kaç TL, artık ödenmeyecek mi?

Aralık ayından bu yana akıllarda soru işareti yaratan AGİ konusu netlik kazandı. 2022 yılı Asgari ücret tutarına yapılan rekor artışla birlikte bilindiği gibi vergilerin kaldırıldığı da duyurulmuştu. Ancak bu açıklama sonrası "AGİ kalktı mı, ne kadar, kaç TL, artık ödenmeyecek mi?" soruları gündeme taşındı. Tarihi zamla beraber yeni asgari ücrette AGİ yani Asgari Geçim İndirimi olmayacak. İşte konunun detayları...

AGİ ödemeleri konusu netlik kazandı! 2022 AGİ kalktı mı, ne kadar, kaç TL, artık ödenmeyecek mi?

AGİ ÖDEMELERİ KALKTI MI?

Asgari geçim indirimi, çalışanların ücret gelirleri üzerinden hesaplanan gelir vergisinin bir kısmının yine çalışana iadesi anlamına geliyor.

En basit anlamıyla buna vergi iadesi de diyebiliriz. Bu kapsamda da çalışanın evli olup olmadığına, çocuk sayısına göre AGİ ödemeleri gerçekleştiriliyordu. 2022 yılında ise artık asgari ücret vergi dışında tutulduğundan, ücretler üzerinden herhangi bir vergi alınmayacağından; asgari ücretli çalışana AGİ de ödenmeyecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
AGİ ödemeleri konusu netlik kazandı! 2022 AGİ kalktı mı, ne kadar, kaç TL, artık ödenmeyecek mi?

Bakan Bilgin'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

"TÜRKİYE BİRÇOK YÖNÜYLE DÜNYADAN POZİTİF AYRIŞTI"

Tüm dünyayı etkisi altına alan bir pandemi sürecindeyiz. Böyle kötü bir film senaryosu gibi. Bunun dünya ticaret sistemine ve lojistik alanına yansımaları var. Tüm bunların tedavisi, ülkelerin güçleri yettiğince bunun yansımalarını engellemeye çalıştı.

Türkiye bu konuda bir çok yönüyle pozitif ayrıştı. İki açıdan bakalım, sağlık hizmetleri ve pandemiyle mücadele sorunu açısında biz pozitif bir ayrışma yaptık. Sağlık sistemimizin başarısını taşıyanlar var, en gelişmiş ülkelerin sunduğu hizmet ile bizim verdiğimiz hizmete baksınlar. Olağanüstü başarı hikayesi var. Bunun da tabi bir maliyeti var. Tüm süreçte biz çalışanlarımıza destek sağladık. Kısa çalışma desteğiyle, nakdi destekle tüm çalışanlarımıza gayretlerimiz oldu.

Türkiye her şeye rağmen üretim sürecini ayakta tuttu. Sanayi çarkları dönmeye devam etti. En kötü dönemde büyüme gerçekleştiren bir ülke olduk. Sanayide 700 binden fazla insan istihdam etti.

AGİ ödemeleri konusu netlik kazandı! 2022 AGİ kalktı mı, ne kadar, kaç TL, artık ödenmeyecek mi?

"TARİHİ BİR ASGARİ ÜCRET MUTABAKATINA İMZA ATTIK"

Türkiye üst üste 3 çeyrekte büyüdü ve bu büyüme devam ediyor. Yıl sonunda çift haneyi bulacağız. Burada başka bir şey var, ekonomideki dalgalanmaların getirdiği sonuçlar da var.

Asgari ücret düzeyi belirlenirken öncelikle bu sorunlar ele alındı. Biz çalışanlarımıza sosyal transfer yapmamız gerekiyordu. Bu noktadan hareket ettik ve erken başlayıp erken bitirdik. Tarihi bir asgari ücret mutabakatına imza attık.

AGİ ödemeleri konusu netlik kazandı! 2022 AGİ kalktı mı, ne kadar, kaç TL, artık ödenmeyecek mi?

"İLK KEZ ASGARİ ÜCRET VERGİ DIŞI KALDI"

İşverenlerimiz de ellerini, kollarını taşın altına koydular. Çünkü bu özveri gerektiren bir şeydir. üretim sürecinin en önemli şartı sosyal barışın olmasıdır. Burada tarihi bir kaç şey var. Tarihin en yüksek asgari ücret artışını gerçekleştirdik ve asgari ücret vergi dışında kaldı.

Her işletmenin kendi şartları vardır. O imkanlara göre asgari ücretli dışında da kendiliğinden bir uzlaşma süreci çıkacaktır. Biz bir araştırma yaptık. Orada çıkan rakamlarda da o var. Patronlar 4 bin lira civarında bir rakam istiyordu. İşçiler de 4 binde yoğunlaşmıştı. Derinlemesine araştırmadan çıkan sonuç şuydu. Biz sosyal barış istiyoruz diyordu. Bu bir dayanışmayı gerektiriyor. Çalışma enerjisi, iş birliği içerisinde çalışma böyle bir dayanışmayı gerektiriyor.

SON DAKİKA