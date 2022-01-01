AGİ ödemeleri konusu netlik kazandı! 2022 AGİ kalktı mı, ne kadar, kaç TL, artık ödenmeyecek mi?

Yeni yıla girerken açıklanan asgari ücret zammı ile beraber binlerce kişi 2022 AGİ tablosu araştırmasına çıktı. Bilindiği üzere; Kişinin evli, bekar ve çocuklu olup olmamasına göre değişen Asgari geçim indirimi aslında çalışanların ücret gelirleri üzerinden hesaplanan gelir vergisinin bir kısmının yine çalışana iadesi demekti. 2022 yılında artık asgari ücret vergi dışında tutulduğundan, asgari ücretli çalışana bu ücretin çalışanlara verilip verilmeyeceği konusu akıllarda soru işaretlerine neden oldu. Peki, AGİ kalktı mı, ne kadar, kaç TL, artık ödenmeyecek mi? İşte milyonların zamlı maaşlar öncesinde merak ettiği AGİ tablosu ve Asgari Geçim İndirimi kalktı mı sorusunun yanıtı...