AGİ zammı hesaplama tablosu 2022: Yeni yılda evli, bekar ve çocuklu Asgari Geçim İndirimi (AGİ) ne kadar, kaç TL olacak?

AGİ 2022 zammı hesaplama tablosu vatandaşlar tarafından bugün de gündeme taşındı. Bu ücret çalışan kişinin bakmakla yükümlü olduğu aile bireylerine göre de değişiklik gösterebiliyor. Örneğin; bekar bir çalışanın aldığı Asgari Geçim İndirimi ile eşi çalışmayan çocuklu bir çalışanın alacağı ücret farklılık gösteriyor. Hal böyleyken bugün gerçekleşecek Asgari ücret tespit komisyonu son toplantısı ile yeni AGİ ve asgari ücret tutarı belli olmuş olacak. Peki, Yeni yılda Asgari Geçim İndirimi ne kadar, kaç TL olacak? İşte 2022 evli, bekar ve çocuklu AGİ hesaplama tablosu ve tüm detaylar…