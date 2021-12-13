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Haberler Yaşam AGİ zammı hesaplama tablosu 2022: Yeni yılda evli, bekar ve çocuklu Asgari Geçim İndirimi (AGİ) ne kadar, kaç TL olacak?
Giriş Tarihi: 13.12.2021 09:57 Güncelleme Tarihi: 13.12.2021 09:58

AGİ zammı hesaplama tablosu 2022: Yeni yılda evli, bekar ve çocuklu Asgari Geçim İndirimi (AGİ) ne kadar, kaç TL olacak?

AGİ 2022 zammı hesaplama tablosu vatandaşlar tarafından bugün de gündeme taşındı. Bu ücret çalışan kişinin bakmakla yükümlü olduğu aile bireylerine göre de değişiklik gösterebiliyor. Örneğin; bekar bir çalışanın aldığı Asgari Geçim İndirimi ile eşi çalışmayan çocuklu bir çalışanın alacağı ücret farklılık gösteriyor. Hal böyleyken bugün gerçekleşecek Asgari ücret tespit komisyonu son toplantısı ile yeni AGİ ve asgari ücret tutarı belli olmuş olacak. Peki, Yeni yılda Asgari Geçim İndirimi ne kadar, kaç TL olacak? İşte 2022 evli, bekar ve çocuklu AGİ hesaplama tablosu ve tüm detaylar…

AGİ zammı hesaplama tablosu 2022: Yeni yılda evli, bekar ve çocuklu Asgari Geçim İndirimi AGİ ne kadar, kaç TL olacak?

Asgari Geçim İndirimi olarak da bilinen 2022 AGİ için meraklı bekleyiş sürüyor. Her sene gerçekleşen tespit toplantıları ardından belirli koşullar göz önüne alınarak belirlenen bu tutar çalışan kişinin bakmakla yükümlü olduğu kişilere göre de değişiklik gösterebiliyor. Yeni asgari ücret zammıyla beraber tekrar şekillenecek olan bu tablo araştırma konusu halne geldi. Peki, AGİ ne kadar, kaç TL olacak? İşte 2022 Asgari Geçim İndirimi hesaplama tablosu ve tüm detaylar...

AGİ zammı hesaplama tablosu 2022: Yeni yılda evli, bekar ve çocuklu Asgari Geçim İndirimi AGİ ne kadar, kaç TL olacak?

AGİ NE KADAR? ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ 2022AGİ ZAMMI EVLİ, BEKAR, ÇOCUKLU İÇİN NE KADAR OLACAK?

Agi ücretleri henüz belli olmadı. Asgari Ücrete yapılan zam oranıyla birlikte yeni agi ücretleri belli olacak.

AGİ NE KADAR? 2022

2021 yılı bekar AGİ ücreti 268,31 TL, evli ve eşi çalışmayan için 321,98 TL. Yeni yıl asgari ücret zammı ise bekleniyor.

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AGİ zammı hesaplama tablosu 2022: Yeni yılda evli, bekar ve çocuklu Asgari Geçim İndirimi AGİ ne kadar, kaç TL olacak?

AGİ TABLOSU 2021

2021 yılında uygulanan AGİ ücretleri ise şu şekilde;

Bekar 268,31TL

Evli eşi çalışmayan 321,98 TL

Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 362,22 TL

Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 402,47 TL

Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 456,13 TL

Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 456,13 TL

Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 456,13 TL

AGİ zammı hesaplama tablosu 2022: Yeni yılda evli, bekar ve çocuklu Asgari Geçim İndirimi AGİ ne kadar, kaç TL olacak?

Evli eşi çalışan 268,31 TL

Evli eşi çalışan 1 çocuklu 308,55 TL

Evli eşi çalışan 2 çocuklu 348,80 TL

Evli eşi çalışan 3 çocuklu 402,47 TL

Evli eşi çalışan 4 çocuklu 429,30 TL

Evli eşi çalışan 5 çocuklu 456,13 TL

AGİ zammı hesaplama tablosu 2022: Yeni yılda evli, bekar ve çocuklu Asgari Geçim İndirimi AGİ ne kadar, kaç TL olacak?

AGİ NEDİR? (ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ)

Asgari geçim indirimi anlamına gelen AGİ işçinin kendisi ile beraber bakmakla yükümlü olduğu kişiler için verilen indirimdir. AGİ, kişinin medeni durumuna göre, sahip olduğu çocuk sayısına göre miktarda farklılık gösterebilir. 16 yaşından itibaren sigortalı çalışan insanların asgari geçimini sağlayacak kısmın hesaplanıp, toplam gelirden çıkarılması ile vergiden muaf bırakılmasıdır.

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