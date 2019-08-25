Ağrı Dağı'nın minik sürüngeni: 'Topbaş keleri'

Türkiye'nin en kurak alanlarından Ağrı Dağı eteklerinde dünyaya gelen, nadir görülen ve nesli tükenme riski altında olan "topbaş keleri" yavrularının yaşam mücadelesi başladı. Ağrı Dağı'nın eteklerindeki, yurdun İran, Nahçıvan ve Ermenistan sınırını oluşturan bölge, birçok yaban hayvanına ev sahipliği yapıyor. Kurak iklimi, bitkisiz toprak örtüsü ve kum fırtınalarıyla bilinen bölge, genellikle çöl ikliminde yaşayan ve nesli tükenme riskiyle karşı karşıya olan topbaş kelerine de yaşam alanı oluşturuyor. Üreme döneminde bölgedeki kumlara yumurta bırakan topbaş kelerlerinin yavruları, şu sıralar Ağrı Dağı eteklerindeki alanın dört bir yanına yayıldı.