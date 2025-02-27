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Haberler Yaşam AĞRI İFTAR VAKTİ 2025: Ağrı İmsakiye ile sahur vakti ve iftar vakti saat kaçta?
Giriş Tarihi: 27.02.2025 10:23 Güncelleme Tarihi: 27.02.2025 10:23

AĞRI İFTAR VAKTİ 2025: Ağrı İmsakiye ile sahur vakti ve iftar vakti saat kaçta?

Diyanet İşleri Başkanlığı, oruç tutanların doğru bir şekilde iftar ve sahur vakitlerini takip edebilmeleri için her yıl imsakiye bilgilerini yayımlamaktadır. Türkiye'nin farklı illerindeki oruç saatleri, yerel coğrafi farklar ve zaman dilimi değişiklikleri nedeniyle birbirinden farklılık gösterir. Bu nedenle, 2025 yılına ait Ağrı ilindeki iftar ve sahur vakitleri de, şehrin konumu ve en güncel hesaplamalar göz önünde bulundurularak belirlenmekte ve bilgiler sabah.com.tr gibi güvenilir haber kaynaklarından yayınlanmaktadır. Peki, Ağrı ilinde 2025 yılı için iftar ve sahur saatleri nasıl? İşte, 2025 yılına ait Ağrı imsakiye bilgileri ve oruç vakitlerinin detayları...

AĞRI İFTAR VAKTİ 2025: Ağrı İmsakiye ile sahur vakti ve iftar vakti saat kaçta?

Ağrı'nın iftar saati listesi, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlandı. Günlük ezan vakitleriyle birlikte Ağrı İmsakiyesi'nde sahur (imsak) ve iftar saatleri de paylaşıldı. Orucun doğru şekilde tutulabilmesi için ezan saatlerine dikkat etmek oldukça önemli. Bu nedenle, 2025 yılı Ramazan ayında Ağrı'daki iftar vakitlerini öğrenmek ve Ramazan İmsakiyesi'ni incelemek büyük önem taşıyor. İşte bu konuda tüm detaylar...

AĞRI İFTAR VAKTİ 2025: Ağrı İmsakiye ile sahur vakti ve iftar vakti saat kaçta?

AĞRI İMSAKİYE 2025: AĞRI İFTAR VAKTİ VE SAHUR SAATİ

Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye genelindeki 81 ilin 29 günlük imsakiye takvimini resmi internet sitesinde yayımladı. Ramazan ayı 1 Mart Cumartesi günü başlayacak olup, başta Ağrı olmak üzere tüm iller için iftar ve sahur saatleri belirlendi. İşte, iftar ve sahur vakitleriyle ilgili detaylar:

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AĞRI İFTAR VAKTİ 2025: Ağrı İmsakiye ile sahur vakti ve iftar vakti saat kaçta?

AĞRI İFTAR VAKTİ VE SAHUR (İMSAK) SAAT KAÇTA?

1 Mart Cumartesi
Sahur (İmsak) Vakti: 05:12
İftar Vakti: 18:06

2 Mart Pazar
Sahur (İmsak) Vakti: 05:10
İftar Vakti: 18:07

3 Mart Pazartesi
Sahur (İmsak) Vakti: 05:09
İftar Vakti: 18:08

4 Mart Salı
Sahur (İmsak) Vakti: 05:07
İftar Vakti: 18:10

5 Mart Çarşamba
Sahur (İmsak) Vakti: 05:06
İftar Vakti: 18:11

AĞRI İFTAR VAKTİ

AĞRI İFTAR VAKTİ 2025: Ağrı İmsakiye ile sahur vakti ve iftar vakti saat kaçta?

AĞRI TERAVİH NAMAZI SAAT KAÇTA?

Ramazan ayının ilk teravih namazı 28 Şubat Cuma günü kılınacak.

Ramazan ayında teravih namazı vakitleri şöyle;

1 Mart Cumartesi: 19:24

2 Mart Pazar: 19:25

3 Mart Pazartesi: 19:26

4 Mart Salı: 19:27

5 Mart Çarşamba: 19:28

29 GÜNLÜK TERAVİH NAMAZI SAATİ İÇİN TIKLAYINIZ.

AĞRI İFTAR VAKTİ 2025: Ağrı İmsakiye ile sahur vakti ve iftar vakti saat kaçta?

ORUCA NE ZAMAN NİYET EDİLİR?

Oruç için niyetin zamanı, Ramazan ayında veya nafile oruçlarda, güneş batmasının ardından başlar. Niyet için son zaman ise ertesi günün büyük gecesi (dahve-i kübra) olarak bilinen vakte kadar devam eder. Dahve-i kübra, şer'i gündüzün, imsaktan akşam vaktine kadar olan sürenin yarısı kadar olan zamandır.

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