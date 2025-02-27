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AĞRI İFTAR VAKTİ 2025: Ağrı İmsakiye ile sahur vakti ve iftar vakti saat kaçta?
Giriş Tarihi: 27.02.2025 10:23
Güncelleme Tarihi: 27.02.2025
10:23
Diyanet İşleri Başkanlığı, oruç tutanların doğru bir şekilde iftar ve sahur vakitlerini takip edebilmeleri için her yıl imsakiye bilgilerini yayımlamaktadır. Türkiye'nin farklı illerindeki oruç saatleri, yerel coğrafi farklar ve zaman dilimi değişiklikleri nedeniyle birbirinden farklılık gösterir. Bu nedenle, 2025 yılına ait Ağrı ilindeki iftar ve sahur vakitleri de, şehrin konumu ve en güncel hesaplamalar göz önünde bulundurularak belirlenmekte ve bilgiler sabah.com.tr gibi güvenilir haber kaynaklarından yayınlanmaktadır. Peki, Ağrı ilinde 2025 yılı için iftar ve sahur saatleri nasıl? İşte, 2025 yılına ait Ağrı imsakiye bilgileri ve oruç vakitlerinin detayları...