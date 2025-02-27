AĞRI İFTAR VAKTİ 2025: Ağrı İmsakiye ile sahur vakti ve iftar vakti saat kaçta?

ORUCA NE ZAMAN NİYET EDİLİR?

Oruç için niyetin zamanı, Ramazan ayında veya nafile oruçlarda, güneş batmasının ardından başlar. Niyet için son zaman ise ertesi günün büyük gecesi (dahve-i kübra) olarak bilinen vakte kadar devam eder. Dahve-i kübra, şer'i gündüzün, imsaktan akşam vaktine kadar olan sürenin yarısı kadar olan zamandır.