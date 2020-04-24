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Ağrı ve Iğdır imsakiye ile iftar vakti! 2020 Iğdır ve Ağrı'da sahur ve iftar saati kaçta?
Müslüman alemi açısından oldukça önemli olan Ramazan ayının gelmesi ile birlikte vatandaşlar huzur ve mutluluk duyuyor. Öte yandan konu ile ilgili pek çok konu detayları ile birlikte araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Ağrı ve Iğdır imsakiye ile iftar saatleri de belli oldu. Doğu Anadolu Bölgesi'ne ait olan Iğdır ve Ağrı'da sahur ve iftar saati kaçta? İşte 2020 Ağrı ve Iğdır imsakiye ile iftar vakti!
Giriş Tarihi: 24.04.2020
15:20
Güncelleme Tarihi: 24.04.2020
15:20
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