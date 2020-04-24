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ve imsakiye ile iftar vakti! 2020 Iğdır ve Ağrı'da sahur ve iftar saati kaçta?

Müslüman alemi açısından oldukça önemli olan Ramazan ayının gelmesi ile birlikte vatandaşlar huzur ve mutluluk duyuyor. Öte yandan konu ile ilgili pek çok konu detayları ile birlikte araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından ve imsakiye ile iftar saatleri de belli oldu. 'ne ait olan Iğdır ve Ağrı'da sahur ve iftar saati kaçta? İşte 2020 Ağrı ve Iğdır imsakiye ile iftar vakti!

Giriş Tarihi: 24.04.2020 15:20 Güncelleme Tarihi: 24.04.2020 15:20
Ağrı ve Iğdır imsakiye ile iftar vakti! 2020 Iğdır ve Ağrı'da sahur ve iftar saati kaçta?

Mübarek Ramazan ayının gelmesi ile birlikte il il imsakiye saatleri de merak edilmeye başlandı. Bugün ilk iftar yapılacak olmanın huzuru yaşanıyor. Dün gece Ramazan ayının ilk sahuru yapıldı. Vatandaşlar yaşadıkları ilin imsakiye saatlerini araştırmaya başladılar. ve imsakiye saatleri de merak ediliyor. Iğdır ve Ağrı'da iftara ne kadar, kaç saat kaldı? 2020 Ağrı ve Iğdır sahur ve iftar saati kaç?

İşte yanıtı!

Ağrı ve Iğdır imsakiye ile iftar vakti! 2020 Iğdır ve Ağrı'da sahur ve iftar saati kaçta?

'da Ramazan ayının ilk orucu saat 19:02'de okunacak akşam ezanının ardından açılacak. Ağrı'da yatsı namazı saati ise 20:28.

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Ağrı ve Iğdır imsakiye ile iftar vakti! 2020 Iğdır ve Ağrı'da sahur ve iftar saati kaçta?

'da Ramazan ayının ilk orucu 18:58'te okunacak akşam ezanının ardından açılacak. Iğdır'da yatsı namazı saati ise 20:25.

IĞDIR'DA İFTARA NE KADAR KALDI? 2020 IĞDIR İMSAKİYE SAATİ İÇİN TIKLAYIN!

Ağrı ve Iğdır imsakiye ile iftar vakti! 2020 Iğdır ve Ağrı'da sahur ve iftar saati kaçta?

ORUCU BOZAN ŞEYLER NELERDİR?

Orucun temel unsuru, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar. Yemek ve içmek, yenilip içilmesi mûtat olan her şeyi kapsamı içine alır.

Ağrı ve Iğdır imsakiye ile iftar vakti! 2020 Iğdır ve Ağrı'da sahur ve iftar saati kaçta?

Sigara, nargile gibi keyif veren tütün kökenli dumanlı maddeler ile uyuşturucular ve tiryakilik gereği alınan tüm maddeler oruç yasakları kapsamına girer (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 386-387). Her ne sebeple olursa olsun, ağızdan alınan ilaçlar da aynı hükme tabidir.

Ağrı ve Iğdır imsakiye ile iftar vakti! 2020 Iğdır ve Ağrı'da sahur ve iftar saati kaçta?

Unutarak yemek içmek orucu bozar mı?

Unutarak yemek içmek orucu bozmaz. Hz. Peygamber (s.a.s.), "Bir kimse oruçlu olduğunu unutarak yer, içerse orucunu tamamlasın, bozmasın. Çünkü onu, Allah yedirmiş, içirmiştir." (Buhârî, Savm, 26) buyurmuştur.

Ağrı ve Iğdır imsakiye ile iftar vakti! 2020 Iğdır ve Ağrı'da sahur ve iftar saati kaçta?
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