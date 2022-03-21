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Haberler Yaşam Ağrı ve Van’da yarın okullar tatil mi? 22 Mart Salı Ağrı ve Van’da kar tatili var mı?
Giriş Tarihi: 21.03.2022 15:05 Güncelleme Tarihi: 21.03.2022 15:05

Ağrı ve Van’da yarın okullar tatil mi? 22 Mart Salı Ağrı ve Van’da kar tatili var mı?

Yurdun pek çok bölgesi için hava durumu raporu yayınlanırken Ağrı ve Van'da okullar tatil mi sorusuna yanıt aranıyor. 18 Mart tarihinde yoğun kar yağışı nedeniyle pek çok ilde okullara bir gün ara verilmişti. Meteoroloji'nin yayınlamış olduğu son hava durumu raporuna göre İstanbul'da Cuma gününden bugüne kadar yoğun kar yağışı etkili olmuştu. Peki Ağrı ve Van'da yarın okullar tatil mi? 22 Mart Salı Ağrı ve Van'da kar tatili var mı, Valilik açıkladı mı? İşte bilgiler…

Ağrı ve Van’da yarın okullar tatil mi? 22 Mart Salı Ağrı ve Van’da kar tatili var mı?

Ağrı ve Van'da yarın okullar tatil mi, kar tatili açıklaması var mı sorusuna yanıt aranıyor. Doğru Anadolu Bölgesi'nde Ağrı ve Van hava durumu raporu yayınlanırken kar tatili açıklaması için gözler Valilik'ten gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Okulların 18 Mart günü bazı illerimizde tatil edilmesi ile birlikte yeni haftada da bir tatil haberinin olup olmayacağı merak ediliyor. Peki Ağrı ve Van'da yarın okullar tatil mi? 22 Mart Salı Ağrı ve Van'da kar tatili var mı?

Ağrı ve Van’da yarın okullar tatil mi? 22 Mart Salı Ağrı ve Van’da kar tatili var mı?

AĞRI VE VAN'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Ağrı ve Van'da okulların tatil olup olmadığına ilişkin yeni bir bilgi yok. Ağrı ve Van Valiliği'nden kar tatili ile ilgili bir açıklama henüz gelmedi. Gelişmeler haberimizde olacak.

VAN HAVA DURUMU

VAN °C, 2°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı kar yağışlı

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Ağrı ve Van’da yarın okullar tatil mi? 22 Mart Salı Ağrı ve Van’da kar tatili var mı?

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara (Edirne hariç), Batı Karadeniz, Orta ve doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Konya, Ankara, Kırşehir, Sivas, Çankırı ve Kırıkkale çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile İstanbul çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Ülke genelinde 1 ila 3 derece artacağı, ancak Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden, güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli(40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Sabah ve gece saatlerinde kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli(40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Ağrı ve Van’da yarın okullar tatil mi? 22 Mart Salı Ağrı ve Van’da kar tatili var mı?
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