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ayı sonunda şaşırtan görüntü! büyüklüğünde yağdı...

Giriş Tarihi: 27.08.2018 18:42 Güncelleme Tarihi: 27.08.2018 18:53
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ayı sonunda şaşırtan görüntü! büyüklüğünde yağdı...
Ağustos ayı sonunda şaşırtan görüntü! Ceviz büyüklüğünde yağdı...

Bursa`nın Keles ilçesinde 30 dakika boyunca etkili olan sebze ve meyve bahçelerine zarar verdi.

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ayı sonunda şaşırtan görüntü! büyüklüğünde yağdı...
Ağustos ayı sonunda şaşırtan görüntü! Ceviz büyüklüğünde yağdı...

Edinilen bilgiye göre, saat 17.00 sıralarında başlayan yaklaşık 30 dakika sürdü.

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ayı sonunda şaşırtan görüntü! büyüklüğünde yağdı...
Ağustos ayı sonunda şaşırtan görüntü! Ceviz büyüklüğünde yağdı...

Vatandaşların hazırlıksız yakalandığı dolu sebebiyle domates, kavun ve mısır bahçelerinin zarar gördüğü öğrenildi.

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ayı sonunda şaşırtan görüntü! büyüklüğünde yağdı...
Ağustos ayı sonunda şaşırtan görüntü! Ceviz büyüklüğünde yağdı...

Bazı vatandaşlar doludan korumak için arabalarının üzerini örttü.

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ayı sonunda şaşırtan görüntü! büyüklüğünde yağdı...
Ağustos ayı sonunda şaşırtan görüntü! Ceviz büyüklüğünde yağdı...

Mahalle aralarında da su taşkınlarının olduğu görülürken, dolunun sebebiyet verdiği zarar ekiplerin hasar tespitinin ardından belli olacak. Ali Erdem

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ayı sonunda şaşırtan görüntü! büyüklüğünde yağdı...
Ağustos ayı sonunda şaşırtan görüntü! Ceviz büyüklüğünde yağdı...
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ayı sonunda şaşırtan görüntü! büyüklüğünde yağdı...
Ağustos ayı sonunda şaşırtan görüntü! Ceviz büyüklüğünde yağdı...
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