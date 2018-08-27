Ağustos ayı sonunda şaşırtan görüntü! Ceviz büyüklüğünde yağdı...

Bursa`nın Keles ilçesinde 30 dakika boyunca etkili olan dolu yağışı sebze ve meyve bahçelerine zarar verdi. Edinilen bilgiye göre, saat 17.00 sıralarında başlayan dolu yağışı yaklaşık 30 dakika sürdü. Vatandaşların hazırlıksız yakalandığı dolu sebebiyle domates, kavun ve mısır bahçelerinin zarar gördüğü öğrenildi. Bazı vatandaşlar doludan korumak için arabalarının üzerini örttü. Mahalle aralarında da su taşkınlarının olduğu görülürken, dolunun sebebiyet verdiği zarar ekiplerin hasar tespitinin ardından belli olacak. Ali Erdem