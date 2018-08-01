Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Ağzınızı açık bırakacak ilginç bilgiler

Giriş Tarihi: 01.08.2018 22:03 Güncelleme Tarihi: 01.08.2018 22:24
  • 1
  • 80
Ağzınızı açık bırakacak ilginç bilgiler
Ağzınızı açık bırakacak ilginç bilgiler

Su samurları el ele tutuşarak uyuyorlar.

  • 2
  • 80
Ağzınızı açık bırakacak ilginç bilgiler
Ağzınızı açık bırakacak ilginç bilgiler

Leonardo Da Vinci aynı anda bir eliyle yazı yazıp diğer eliyle resim yapabiliyordu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
  • 3
  • 80
Ağzınızı açık bırakacak ilginç bilgiler
Ağzınızı açık bırakacak ilginç bilgiler

Taklitçi ahtapot isimli ahtapot, sadece renk değiştirmekle kalmıyor, aynı zamanda dil balığı, aslan balığı ve deniz yılanı gibi hayvanların şekline de bürünebiliyor.

  • 4
  • 80
Ağzınızı açık bırakacak ilginç bilgiler
Ağzınızı açık bırakacak ilginç bilgiler

Dünyada yaşayan tüm insanları oluşturan atomlardaki boşluklar çıkarılırsa tüm dünya nüfusu bir elmaya sığabilir.

  • 5
  • 80
Ağzınızı açık bırakacak ilginç bilgiler
Ağzınızı açık bırakacak ilginç bilgiler

1960'larda CIA, Rus konsolosluklarında casusluk için, Akustik Kedicik ismini verdiği programında, cerrahi yöntemle kedilerin içine mikrofon, pil ve anten yerleştirerek kedileri dinleme cihazına dönüştürdü.

  • 6
  • 80
Ağzınızı açık bırakacak ilginç bilgiler
Ağzınızı açık bırakacak ilginç bilgiler

Dünyanın en zengin 3 ailesi, en fakir 48 ülkenin toplam servetinden daha fazla servete sahip.

  • 7
  • 80
Ağzınızı açık bırakacak ilginç bilgiler
Ağzınızı açık bırakacak ilginç bilgiler

Dünyanın en uzun süren trafik sıkışıklığı 12 gün sürdü, 100 km kuyruk oluştu ve araçlar günde 1 kilometre ilerleyebildiler.

BİZE ULAŞIN