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Haberler Yaşam Aha dayıya sorun gerçek gaspçı Hüseyin benim: Herkes onu hacca gitti sandı gerçek bambaşka çıktı!
Giriş Tarihi: 05.07.2024 10:58 Güncelleme Tarihi: 05.07.2024 10:58

Aha dayıya sorun gerçek gaspçı Hüseyin benim: Herkes onu hacca gitti sandı gerçek bambaşka çıktı!

Gaspçı Hüseyin Taşkıran, "4 kere hacca gidip geldim, aha dayıya sor" sözleriyle ünlendi. 2015 yılından beri cezaevinde olduğunu belirten ve 11 gün izne çıkan Taşkıran, "Buradan hayranlarıma sesleniyorum. Bir tane çocuk çıkmış. İsmi Yahya Karataş. Benim üzerimden prim kasıyor. Bu dolandırıcıya inanmayın" dedi. Taşkıran, cezası bittikten sonra neler yapacağını da söyledi…

İHA
Aha dayıya sorun gerçek gaspçı Hüseyin benim: Herkes onu hacca gitti sandı gerçek bambaşka çıktı!

Türkiye onu "4 kere hacca gidip geldim, aha dayıya sor" sözleriyle tanıdı… Adanalı fenomen Hüseyin Taşkıran hapiste olduğu sırada başka birinin kendisi yerine geçerek para kazandığını anlattı.

Aha dayıya sorun gerçek gaspçı Hüseyin benim: Herkes onu hacca gitti sandı gerçek bambaşka çıktı!

'Yaso' lakaplı Yahya Karataş'ın kendisinin yerine geçerek kazanç sağladığını ifade eden Taşkıran, maddi ve manevi tazminat davası açacağını da açıkladı.

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Aha dayıya sorun gerçek gaspçı Hüseyin benim: Herkes onu hacca gitti sandı gerçek bambaşka çıktı!

2015 yılından beri hapiste olduğunu belirten Taşkıran, sosyal medya hesaplarında yüz binlerce takipçiye ulaşan Yahya Karataş isimli şahsın, çektiği hac ziyareti videolarında kendisinin yerine geçerek ünlü olduğunu söyledi.

Aha dayıya sorun gerçek gaspçı Hüseyin benim: Herkes onu hacca gitti sandı gerçek bambaşka çıktı!

"BURADAN HAYRANLARIMA SESLENİYORUM"
"Gerçek Gaspçı Hüseyin benim aha dayıya sorun" diyen 27 yaşındaki genç, şöyle konuştu: "Ünlü olmak güzel bir şey. Buradan hayranlarıma sesleniyorum. Bir tane çocuk çıkmış. İsmi Yahya Karataş. Benim üzerimden prim kasıyor. Hacca gitmiş, benim fotoğraflarım ile kendi fotoğraflarını birleştirerek 'hac hayalimi gerçekleştirdim' dediği videolar paylaşıyor. Yalan-yanlış şekilde para kazanıyor, o bir dolandırıcı.

"Ünlü olmak güzel bir şey. Buradan hayranlarıma sesleniyorum. Bir tane çocuk çıkmış. İsmi Yahya Karataş. Benim üzerimden prim kasıyor. Hacca gitmiş, benim fotoğraflarım ile kendi fotoğraflarını birleştirerek 'hac hayalimi gerçekleştirdim' dediği videolar paylaşıyor. Yalan-yanlış şekilde para kazanıyor, o bir dolandırıcı.

Aha dayıya sorun gerçek gaspçı Hüseyin benim: Herkes onu hacca gitti sandı gerçek bambaşka çıktı!

"YERİME GEÇMİŞ MİLLETİ DOLANDIRIYOR"
Benim üzerimden para kazanıyor. Ben cezaevinde olduğumdan dolayı benim yerime geçmiş. Milleti dolandırıyor. Ben buradan hayranlarıma sesleniyorum, bu dolandırıcıya inanmamaları lazım. Kendini 'Yaso' olarak tanıtan şahsa da sesleniyorum. Maddi ve manevi tazminat davası açacağım."

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