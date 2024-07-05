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Aha dayıya sorun gerçek gaspçı Hüseyin benim: Herkes onu hacca gitti sandı gerçek bambaşka çıktı!
Giriş Tarihi: 05.07.2024 10:58
Güncelleme Tarihi: 05.07.2024
10:58
Aha dayıya sorun gerçek gaspçı Hüseyin benim: Herkes onu hacca gitti sandı gerçek bambaşka çıktı!
Gaspçı Hüseyin Taşkıran, "4 kere hacca gidip geldim, aha dayıya sor" sözleriyle ünlendi. 2015 yılından beri cezaevinde olduğunu belirten ve 11 gün izne çıkan Taşkıran, "Buradan hayranlarıma sesleniyorum. Bir tane çocuk çıkmış. İsmi Yahya Karataş. Benim üzerimden prim kasıyor. Bu dolandırıcıya inanmayın" dedi. Taşkıran, cezası bittikten sonra neler yapacağını da söyledi…