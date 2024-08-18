AHES GAYRİMENKUL HALKA ARZ OLUYOR! Ahes Gayrimenkul halka arz ne zaman, hisse fiyatı ne kadar, kaç lot verir?

Ahes Gayrimenkul halka arz takviminde yerini aldı. 1.2 Milyar TL büyüklüğündeki şirketin halka arz bilgileri belli oldu. Yıldız Pazar'da AHSGY'de bist koduyla işlem görecek olan şirketin halka arz tarihi yatırımcıların gündeminde. Peki, Ahes Gayrimenkul halka arz ne zaman, hisse fiyatı ne kadar, kaç lot verir?