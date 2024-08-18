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Giriş Tarihi: 18.08.2024 17:52 Güncelleme Tarihi: 18.08.2024 17:56

AHES GAYRİMENKUL HALKA ARZ OLUYOR! Ahes Gayrimenkul halka arz ne zaman, hisse fiyatı ne kadar, kaç lot verir?

Ahes Gayrimkul halka arz yatırımcıların gündeminde. Halka arz takvimini yakından takip edenler en son Kıraç Galvaniz ve Gündoğdu Gıda ile talep toplamıştı. Şimdi ise gözler yeni halka arz haberine çevrildi. Ahes Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin halka arz tarihi ve bilgileri belli oldu. Halka arz fiyatı 25.20 TL olan şirket eşit dağıtım yöntemini kullanacak. Peki, Ahes Gayrimenkul halka arz ne zaman, hisse fiyatı ne kadar, kaç lot verir? İşte, detaylar…

AHES GAYRİMENKUL HALKA ARZ OLUYOR! Ahes Gayrimenkul halka arz ne zaman, hisse fiyatı ne kadar, kaç lot verir?

Ahes Gayrimenkul halka arz takviminde yerini aldı. 1.2 Milyar TL büyüklüğündeki şirketin halka arz bilgileri belli oldu. Yıldız Pazar'da AHSGY'de bist koduyla işlem görecek olan şirketin halka arz tarihi yatırımcıların gündeminde. Peki, Ahes Gayrimenkul halka arz ne zaman, hisse fiyatı ne kadar, kaç lot verir?

AHES GAYRİMENKUL HALKA ARZ OLUYOR! Ahes Gayrimenkul halka arz ne zaman, hisse fiyatı ne kadar, kaç lot verir?

AHES GAYRİMENKUL HİSSE FİYATI NEDİR?

Şirketin hisse fiyatı 25,50 TL olarak belirlendi.

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AHES GAYRİMENKUL HALKA ARZ OLUYOR! Ahes Gayrimenkul halka arz ne zaman, hisse fiyatı ne kadar, kaç lot verir?

AHES GAYRİMENKUL KAÇ LOT DAĞITACAK?

50 milyon lot dağıtacak firmanın olasu lot miktarı şöyle;

300 Bin katılım ~ 125 Lot (3150 TL).

- 700 Bin katılım ~ 54 Lot (1360 TL).

- 1.1 Milyon katılım ~ 35 Lot (882 TL).

- 1.5 Milyon katılım ~ 25 Lot (630 TL).

- 1.9 Milyon katılım ~ 20 Lot (504 TL).

- 2.3 Milyon katılım ~ 17 Lot (428 TL).

- 2.7 Milyon katılım ~ 14 Lot (352 TL).

- 3.1 Milyon katılım ~ 13 Lot (327 TL).

AHES GAYRİMENKUL HALKA ARZ OLUYOR! Ahes Gayrimenkul halka arz ne zaman, hisse fiyatı ne kadar, kaç lot verir?

AHES GAYRİMENKUL NE ZAMAN TALEP TOPLAMAYA BAŞLAYACAK?

Firma 21-22-23 Ağustos 2024 tarihlerinde saat 09.00 ile 17.00 arasında talep toplayacak.

AHES GAYRİMENKUL HALKA ARZ OLUYOR! Ahes Gayrimenkul halka arz ne zaman, hisse fiyatı ne kadar, kaç lot verir?

AHES GAYRİMENKUL HALKA ARZ FON KULLANIM YERİ

Yüzde 5-10 Finansal borç ödemesi.

Yüzd 5-10 İştirak firmalarının sermaye ödemeleri.

Yüzd 80-90 Mevcut arsaların geliştirme ve inşaat finansmanı.

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