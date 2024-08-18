Giriş Tarihi: 18.08.2024 17:52
Güncelleme Tarihi: 18.08.2024
17:56
AHES GAYRİMENKUL HALKA ARZ OLUYOR! Ahes Gayrimenkul halka arz ne zaman, hisse fiyatı ne kadar, kaç lot verir?
Ahes Gayrimkul halka arz yatırımcıların gündeminde. Halka arz takvimini yakından takip edenler en son Kıraç Galvaniz ve Gündoğdu Gıda ile talep toplamıştı. Şimdi ise gözler yeni halka arz haberine çevrildi. Ahes Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin halka arz tarihi ve bilgileri belli oldu. Halka arz fiyatı 25.20 TL olan şirket eşit dağıtım yöntemini kullanacak. Peki, Ahes Gayrimenkul halka arz ne zaman, hisse fiyatı ne kadar, kaç lot verir? İşte, detaylar…