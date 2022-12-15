Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Ahlatçı halka arz ne zaman, hisse fiyatı ne kadar? Ahlatçı (AHGAZ) halka arz eşit mi oransal mı, hangi bankalar üzerinden yapılacak?
Giriş Tarihi: 15.12.2022 14:42 Güncelleme Tarihi: 15.12.2022 14:52

Ahlatçı halka arz ne zaman, hisse fiyatı ne kadar? Ahlatçı (AHGAZ) halka arz eşit mi oransal mı, hangi bankalar üzerinden yapılacak?

Ahlatçı halka arz tarihleri, bankaları, hisse fiyatı ve kodu ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Ahlatçı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş (AHGAZ) halka arz başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandı. 14 Aralık Çarşamba günü başlayan Ahlatçı Doğal Gaz, halka arz süreci boyunca AHGAZ kodu ile talep toplayacak. Bu noktada yatırımcılar, Ahlatçı halka arz ne zaman, hisse fiyatı ne kadar, eşit mi oransal mı?'' sorularına yanıt aramaya başladı. Peki, Ahlatçı halka arz eşit mi oransal mı, hangi bankalar üzerinden yapılacak, borsada ne zaman işlem görecek? İşte detaylar.

Ahlatçı halka arz ne zaman, hisse fiyatı ne kadar? Ahlatçı AHGAZ halka arz eşit mi oransal mı, hangi bankalar üzerinden yapılacak?

Ahlatçı halka arz ne zaman, hisse fiyatı ne kadar, eşit mi oransal mı soruları yanıt aramaya devam ediyor. 14 Aralık 2022 tarihinde başlayan Ahlatçı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş halka arz süreci tüm hızıyla devam ediyor. Oransal dağıtım yöntemiyle satışa sunulan şirket payları için AHGAZ kodu ile talep toplanıyor. Bu noktada yatırımcılar, ''Ahlatçı halka arz ne zaman, eşit mi oransal mı, hangi bankalar üzerinden alınacak?'' sorularını gündeme taşıdı. Peki, Ahlatçı halka arz hisse fiyatı ne kadar, kaç lot verir, borsada ne zaman işlem görecek? İşte detaylar…

Ahlatçı halka arz ne zaman, hisse fiyatı ne kadar? Ahlatçı AHGAZ halka arz eşit mi oransal mı, hangi bankalar üzerinden yapılacak?

AHLATÇI HALKA ARZ TARİHLERİ: AHLATÇI HALKA ARZ NE ZAMAN?

Ahlatçı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş halka arzda payların satış tarihleri, 14-15-16 Aralık 2022 (Çarşamba - Perşembe - Cuma) olarak belirlendi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Ahlatçı halka arz ne zaman, hisse fiyatı ne kadar? Ahlatçı AHGAZ halka arz eşit mi oransal mı, hangi bankalar üzerinden yapılacak?

AHLATÇI HALKA ARZ FİYATI NE KADAR, EŞİT Mİ ORANSAL Mİ?

Ahlatçı Doğal Gaz, 1 TL nominal değerli payın fiyatı 66,00 TL olarak açıkladı. Şirket payları oransal dağıtım yöntemiyle satışa sunulacak.

Ahlatçı halka arz ne zaman, hisse fiyatı ne kadar? Ahlatçı AHGAZ halka arz eşit mi oransal mı, hangi bankalar üzerinden yapılacak?

AHLATÇI HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?

Ahlatçı Doğal Gaz şirketi 52,750,000 Lot veriyor.

Ahlatçı halka arz ne zaman, hisse fiyatı ne kadar? Ahlatçı AHGAZ halka arz eşit mi oransal mı, hangi bankalar üzerinden yapılacak?

AHLATÇI HALKA ARZ BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

Ahlatçı halka arz sonuçlarının 19 Aralık 2022 tarihinde açıklanması öngörülüyor. Şirket, Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacak.

SON DAKİKA