Ahlatçı halka arz ne zaman, hisse fiyatı ne kadar? Ahlatçı (AHGAZ) halka arz eşit mi oransal mı, hangi bankalar üzerinden yapılacak?

Ahlatçı halka arz tarihleri, bankaları, hisse fiyatı ve kodu ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Ahlatçı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş (AHGAZ) halka arz başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandı. 14 Aralık Çarşamba günü başlayan Ahlatçı Doğal Gaz, halka arz süreci boyunca AHGAZ kodu ile talep toplayacak. Bu noktada yatırımcılar, Ahlatçı halka arz ne zaman, hisse fiyatı ne kadar, eşit mi oransal mı?'' sorularına yanıt aramaya başladı. Peki, Ahlatçı halka arz eşit mi oransal mı, hangi bankalar üzerinden yapılacak, borsada ne zaman işlem görecek? İşte detaylar.