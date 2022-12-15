Ahlatçı halka arz ne zaman, hisse fiyatı ne kadar? Ahlatçı (AHGAZ) halka arz eşit mi oransal mı, hangi bankalar üzerinden yapılacak?

Ahlatçı halka arz ne zaman, hisse fiyatı ne kadar, eşit mi oransal mı soruları yanıt aramaya devam ediyor. 14 Aralık 2022 tarihinde başlayan Ahlatçı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş halka arz süreci tüm hızıyla devam ediyor. Oransal dağıtım yöntemiyle satışa sunulan şirket payları için AHGAZ kodu ile talep toplanıyor. Bu noktada yatırımcılar, ''Ahlatçı halka arz ne zaman, eşit mi oransal mı, hangi bankalar üzerinden alınacak?'' sorularını gündeme taşıdı. Peki, Ahlatçı halka arz hisse fiyatı ne kadar, kaç lot verir, borsada ne zaman işlem görecek? İşte detaylar…