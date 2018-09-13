Ahlat'ta Kubbet-ül İslam ruhu canlandırılacak

DAP Bölge Kalkınma İdaresince hazırlanan "Ahlat Tarihi Kentsel Tasarım Projesi", kümbetler aksı ve çevresi, Ahlat Sahil Kalesi ve çevresi, harabe şehir ve çevresi gibi üç bölümden oluşan 755 bin 750 metrekare alanı kapsıyor.

Kümbetler aksı bölümünün yaklaşık 213 bin 750 metrekarelik çalışma alanı bulunuyor. Bu alanda, çifte hamam üzeri arkeolojik örtü elamanı ve çevresinde kır kahvesi, Sultan Alparslan'ın ordusuyla hareket ettiği 1071 karargahı olarak adlandırılan "Alparslan otağı", karargah girişinde Tuğrul Bey'in türbesi gerçek ölçülerinde yerleştirilmiş sergi alanı, Kübbet-ül İslam dönemi alimlerinin bilgilerinin tematik aydınlatma niteliği de taşıyan objeler üzerinde verileceği, aynı zamanda en ünlü 5 zanaatkar ve mimarın eserlerinin minyatürünün sergileneceği "Minia Ahlat" alanı, 50 yataklı Kervansaray Otel yapısı, rekreasyon düzenlemeleri, rölyef duvarları, ticari amaçlı bedesten yapıları yer alıyor.