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'ta ruhu canlandırılacak

'in ilçesi, 'ın 'ta yapılacağını açıkladığı 1071 metrekarelik "Alparslan Çadır Oteli"nin de içinde bulunduğu "Tarihi Kentsel Tasarım Projesi" ile ruhuna uygun şekilde yeniden dizayn edilecek.

AA Yaşam galerileri
Giriş Tarihi: 13.09.2018 16:30 Güncelleme Tarihi: 13.09.2018 16:33
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'ta ruhu canlandırılacak
Ahlat'ta Kubbet-ül İslam ruhu canlandırılacak

Cumhurbaşkanı 'ın Malazgirt Zaferi'nin 947. yıl dönümü kutlamaları sırasında gündeme getirdiği "Alparslan Çadır Oteli"nin de içinde bulunduğu "Tarihi Kentsel Tasarım Projesi", 'in ilçesinin çehresini değiştirecek.

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'ta ruhu canlandırılacak
Ahlat'ta Kubbet-ül İslam ruhu canlandırılacak

Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresinin geçen yıl hazırladığı proje kapsamında yapılacak düzenlemelerle adeta yeniden dizayn edilecek , yeni yüzüyle bölgenin en önemli cazibe merkezlerinden biri olacak.

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'ta ruhu canlandırılacak
Ahlat'ta Kubbet-ül İslam ruhu canlandırılacak

UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici listesinde yer alan, dünyanın en büyük Türk İslam mezarlığı olma özelliğine sahip Selçuklu Meydan Mezarlığı, kümbet ve camileriyle kadim tarihe ışık tutan , (İslamiyet'in kubbeleri) ruhuna uygun şekilde yeniden düzenlenerek turizme kazandırılacak.

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'ta ruhu canlandırılacak
Ahlat'ta Kubbet-ül İslam ruhu canlandırılacak

Geçmişten bugüne ulaşan eserlerin öncelikle korunmasını sağlamak, çağdaş tasarımlarla dizayn edilen mekanlar oluşturmak, turizmi destekleyecek tasarımlar üreterek bölge ekonomisine katkıda bulunmak amacıyla hazırlanan projeyle nitelikli nüfus göçünün de engellenmesi hedefleniyor.

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'ta ruhu canlandırılacak
Ahlat'ta Kubbet-ül İslam ruhu canlandırılacak

AHLAT'IN TARİHTEKİ ÖNEMİ

Tarihi kaynaklarda, Türklere Anadolu'nun kapılarını açan 1071 Malazgirt Zaferi'nde Sultan Alparslan'ın karargahını kurduğu yer olan , 24 Oğuz boyunun Anadolu'ya yayılması, Ertuğrul Gazi'nin doğduğu yer olduğundan Osmanlı Devleti'nde "Ata şehir" olarak anılması, yetiştirdiği mimar ve zanaatkarlarca ününü tüm dünyaya duyurarak ilk meslek odası niteliği taşıyan ahi teşkilatının kurulduğu şehir olması, 13. ve 14. yüzyıllarda yetiştirdiği ilim, din, kültür ve sanat adamları, mutasavvıf ve zahitleri ile "Kubbet'ül-İslam" unvanını alması gibi özellikleriyle Türk-İslam tarihinin önemli merkezleri arasında sayılıyor.

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'ta ruhu canlandırılacak
Ahlat'ta Kubbet-ül İslam ruhu canlandırılacak

DAP Bölge Kalkınma İdaresince hazırlanan " Tarihi Kentsel Tasarım Projesi", kümbetler aksı ve çevresi, Ahlat Sahil Kalesi ve çevresi, harabe şehir ve çevresi gibi üç bölümden oluşan 755 bin 750 metrekare alanı kapsıyor.

Kümbetler aksı bölümünün yaklaşık 213 bin 750 metrekarelik çalışma alanı bulunuyor. Bu alanda, çifte hamam üzeri arkeolojik örtü elamanı ve çevresinde kır kahvesi, Sultan Alparslan'ın ordusuyla hareket ettiği 1071 karargahı olarak adlandırılan "Alparslan otağı", karargah girişinde Tuğrul Bey'in türbesi gerçek ölçülerinde yerleştirilmiş sergi alanı, Kübbet-ül İslam dönemi alimlerinin bilgilerinin tematik aydınlatma niteliği de taşıyan objeler üzerinde verileceği, aynı zamanda en ünlü 5 zanaatkar ve mimarın eserlerinin minyatürünün sergileneceği "Minia Ahlat" alanı, 50 yataklı Kervansaray Otel yapısı, rekreasyon düzenlemeleri, rölyef duvarları, ticari amaçlı bedesten yapıları yer alıyor.

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'ta ruhu canlandırılacak
Ahlat'ta Kubbet-ül İslam ruhu canlandırılacak

Bahri Kalesi ve çevresi de 342 bin metrekarelik çalışma alanına sahip. Alanın bulunduğu kale ile Ağrı- karayolu arasında kalan bölgede meydan düzenlemesi ve geleneksel atlı Türk sporlarının icra edileceği yerler oluşturacak.

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