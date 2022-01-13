Ahmet Çalık’ın son röportajı Türkiye’yi ağlattı! ‘Hayatındaki en mutlu an?’ sorusunu böyle yanıtlamış...

SON DAKİKA: AHMET ÇALIK'IN FORMASI EMEKLİ EDİLECEK

Yeşil-beyazlı kulüp, Ahmet Çalık'ın adını tesis veya stadın bir bölümüne vererek yaşatmayı planlıyor. Öte yandan genç futbolcunun giydiği 6 numaralı forma kulüp müzesine konulacak, 6 numarası ise bir daha başka oyuncunun kullanmaması için emekli edilecek.

