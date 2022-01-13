HaberlerYaşamAhmet Çalık’ın son röportajı Türkiye'yi ağlattı! ‘Hayatındaki en mutlu an?' sorusunu böyle yanıtlamış...
Giriş Tarihi: 13.01.2022 09:55Güncelleme Tarihi: 13.01.2022 09:56
Ahmet Çalık’ın son röportajı Türkiye'yi ağlattı! ‘Hayatındaki en mutlu an?' sorusunu böyle yanıtlamış...
Futbolcu Ahmet Çalık, trafik kazası sonucu hayata gözlerini kapadı. Acı haber, futbolseverleri derinden sarstı. Çalık'ın son röportajı ise herkesi ağlattı. Ahmet Çalık, 'Hayatındaki en mutlu an?' sorusunu böyle yanıtladı...