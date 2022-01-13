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Haberler Yaşam Ahmet Çalık’ın son röportajı Türkiye'yi ağlattı! ‘Hayatındaki en mutlu an?' sorusunu böyle yanıtlamış...
Giriş Tarihi: 13.01.2022 09:55 Güncelleme Tarihi: 13.01.2022 09:56

Ahmet Çalık’ın son röportajı Türkiye'yi ağlattı! ‘Hayatındaki en mutlu an?' sorusunu böyle yanıtlamış...

Futbolcu Ahmet Çalık, trafik kazası sonucu hayata gözlerini kapadı. Acı haber, futbolseverleri derinden sarstı. Çalık'ın son röportajı ise herkesi ağlattı. Ahmet Çalık, 'Hayatındaki en mutlu an?' sorusunu böyle yanıtladı...

Ahmet Çalık’ın son röportajı Türkiye’yi ağlattı! ‘Hayatındaki en mutlu an?’ sorusunu böyle yanıtlamış...

Son dakika: Türkiye Ahmet Çalık'ı konuşuyor, Ahmet Çalık'ın son röportajı ağlattı… Gençlerbirliği altyapısında yetişip, Gençlerbirliği, Galatasaray ve en son da Konyaspor forması giyen milli oyuncu Ahmet Çalık, takım izinli olduğu için dün nikah tarihi almak üzere Ankara'ya giderken geçirdiği kazada yaşamını yitirdi.

Ahmet Çalık’ın son röportajı Türkiye’yi ağlattı! ‘Hayatındaki en mutlu an?’ sorusunu böyle yanıtlamış...

AHMET ÇALIK DÜN DEFNEDİLDİ

Çalık'ın cenazesi, ailesinin yaşadığı Elmadağ ilçesinde toprağa verildi. Futbol camiasıyla Konya'da ise genç futbolcunun üzüntüsü yaşanıyor.

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Ahmet Çalık’ın son röportajı Türkiye’yi ağlattı! ‘Hayatındaki en mutlu an?’ sorusunu böyle yanıtlamış...

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin kentin farklı noktalarındaki üst geçitlerdeki dijital tabelalarda Ahmet Çalık'ın 'Seni unutmayacağız' yazılı fotoğrafı yer aldı.

Ahmet Çalık’ın son röportajı Türkiye’yi ağlattı! ‘Hayatındaki en mutlu an?’ sorusunu böyle yanıtlamış...

SON DAKİKA: AHMET ÇALIK'IN FORMASI EMEKLİ EDİLECEK
Yeşil-beyazlı kulüp, Ahmet Çalık'ın adını tesis veya stadın bir bölümüne vererek yaşatmayı planlıyor. Öte yandan genç futbolcunun giydiği 6 numaralı forma kulüp müzesine konulacak, 6 numarası ise bir daha başka oyuncunun kullanmaması için emekli edilecek.

Ahmet Çalık’ın son röportajı Türkiye’yi ağlattı! ‘Hayatındaki en mutlu an?’ sorusunu böyle yanıtlamış...

AHMET ÇALIK'TAN SON ÜÇLÜ…


Futbolcu Ahmet Çalık'tan geriye Demir Grup Sivasspor maçında ısınmak için sahaya çıktığı sırada taraftarın tezahürat yapması üzerine son üçlüğü çektirdiği ve sosyal medyada yayınlanan görüntüleriyle kulüp tarafından yapılan röportajı kaldı.

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