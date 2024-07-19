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Ahmet Susam eski kayınpederini sokak ortasında katletti! Cinayetin sebebini tek tek anlattı: Başka erkekle…
Giriş Tarihi: 19.07.2024 10:34
Güncelleme Tarihi: 19.07.2024
10:34
Ahmet Susam eski kayınpederini sokak ortasında katletti! Cinayetin sebebini tek tek anlattı: Başka erkekle…
Adana'da Ahmet Susam, eski kayınpederi Muhittin Bulut'a sokak ortasında kurşun yağdırdı. Ağır yaralanan kayınpeder kurtarılamadı. Polis ekiplerinde kıskıvrak yakalanan Susam, cinayetin sebebini tek tek anlattı.