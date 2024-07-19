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Haberler Yaşam Ahmet Susam eski kayınpederini sokak ortasında katletti! Cinayetin sebebini tek tek anlattı: Başka erkekle…
Giriş Tarihi: 19.07.2024 10:34 Güncelleme Tarihi: 19.07.2024 10:34

Ahmet Susam eski kayınpederini sokak ortasında katletti! Cinayetin sebebini tek tek anlattı: Başka erkekle…

Adana'da Ahmet Susam, eski kayınpederi Muhittin Bulut'a sokak ortasında kurşun yağdırdı. Ağır yaralanan kayınpeder kurtarılamadı. Polis ekiplerinde kıskıvrak yakalanan Susam, cinayetin sebebini tek tek anlattı.

Ziya RAMOĞLU
Ahmet Susam eski kayınpederini sokak ortasında katletti! Cinayetin sebebini tek tek anlattı: Başka erkekle…

Kan donduran cinayet 18 Temmuz'da merkez Yüreğir ilçesi Anadolu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Ahmet Susam, 3 yıl önce boşandığı 2 çocuk annesi eşi Z.B.'nin başka şehirde evleneceğini öğrenince sinir krizi geçirdi.

Ahmet Susam eski kayınpederini sokak ortasında katletti! Cinayetin sebebini tek tek anlattı: Başka erkekle…

Öfkeli adam, eski kayınpederi Muhittin Bulut'un yaşadığı eve gitti. Ahmet Susam, eski kayınpederiyle tartışmaya başladı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönünce Ahmet Susam, yanında getirdiği tabancayla Bulut'a 6 el ateş ederek öldürdü.

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Ahmet Susam eski kayınpederini sokak ortasında katletti! Cinayetin sebebini tek tek anlattı: Başka erkekle…

İFADESİNDE KAN DONDURAN CİNAYETİ ANLATTI

Olaydan sonra kaçan Ahmet Susam, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Ahmet Susam eski kayınpederini sokak ortasında katletti! Cinayetin sebebini tek tek anlattı: Başka erkekle…

Eski damat Susam emniyette "Olay günü eski eşim ikiz çocuklarımın annesi Z.B.'nin sosyal medyada başka bir erkekle fotoğrafını gördüm. O kişiyle evleneceğini öğrenince öfkelendim ve eski kayınpederimin evine gittim.

Ahmet Susam eski kayınpederini sokak ortasında katletti! Cinayetin sebebini tek tek anlattı: Başka erkekle…

Eski kayınpederimi görünce 'Kızını başkasına nasıl verirsin?' dedim ve tabancayla ateş açtım" şeklinde ifade verdiği öğrenildi.

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